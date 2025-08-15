8月13日に放送されたNHK連続テレビ小説『あんぱん』。舞台はこの放送回から1960年代となり、作曲家のいずみたく氏をモデルとした“いせたくや”役の『Mrs.GREEN APPLE』のギターボーカル・大森元貴の好演ぶりが話題になっている。

「いずみさんは作曲家であり親友の永六輔さんとともにミュージカル『見上げてごらん夜の星を』を制作。史実どおり、大森さんはミュージカル制作に勤しんでいます。13日の放送回では、コミカルなシーンもあったのですが、大森さんの振り切った演技が好評を博していました。

翌日の放送では、大森さんが『見上げてごらん夜の星を』を歌唱するシーンもありましたが、こちらも同様に大きな話題に。今後の物語に関わる重要な人物になることでしょう」（スポーツ紙記者、以下同）

大森が所属するバンド『Mrs.GREEN APPLE』は2023年と2024年で『日本レコード大賞』を連覇。音楽サブスクリプションの人気楽曲ランキングでも常に複数の曲がランクインするなど、国民的アーティストといっても過言ではない。そんな大森の演技にある劇作家が目を付けた。

「福田雄一監督です。福田さんは自身のXで、13日の『あんぱん』放送回に触れ、《（中略）それにしても、いずみたくさんの「君たちが上手なのは分かった。技術なんていらない。君たちが楽しいのが伝わってくればいいんだ」っていう台詞、本当に言ってたのかな?本当だとしたら激しく同意過ぎて感激福田組のミュージカルとコンセプトが同じ過ぎる》などとコメント。いずみさんの考え方に同調している様子でした」

福田は続けて《しかし、大森元貴さんって、コメディ出来るんだなあ》と大森個人にもコメントしている。

この投稿に対し、ネット上では、

《逃げて!》

《福田の作品には出ない方がいいと思う。正直くそつまらん》

《他の方のコメントでも多々言及されているけれど、自分も福田組はちょっと》

《やめて!!!福田監督、銀魂とかヨシヒコあたりは面白かったけど、最近のはもうただの無茶振りの胸焼けだから!!!》

《ミセス大森と福田組…理由はうまく言えないんだけど、恥ずかしいから世界に発信しないでほしい笑》

など、拒否感を示す人が多数。

「福田さんはテレビ東京系のドラマ『勇者ヨシヒコ』シリーズや映画『今日から俺は!!』など、ヒット作を生み出している一方で、福田さんならではのおもしろ演出にアレルギー反応を示す人も多くいます。

福田さんはアドリブが多いことでも有名ですが、そうした演技に“寒さ”を感じる人が一定数いるのでしょう。大森さんのコミカルな演技を見て、自身の作品の世界観とマッチしていると感じたのかもしれませんね」（前出・スポーツ紙記者、以下同）

大森が“嫌われ監督”作品に起用される日も近い!?