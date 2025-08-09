¤Ê¤¼Ž¢ÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤ÀïÁèŽ£¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤«¡Ä»³ËÜ¸Þ½½Ï»¤¬È¿ÂÐ¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤ËÄ©¤ó¤À"°Õ³°¤ÊÍýÍ³"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¸Í¹â°ìÀ®¡ØÆüËÜ³¤·³ ¼ºÇÔ¤ÎËÜ¼Á¡Ù¡ÊPHP¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÌÀ¼£Ëö´ü¤«¤é¡È²¾ÁÛÅ¨¡É¤À¤Ã¤¿
¤½¤â¤½¤âÆüËÜ¤¬¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤È¤ÎÀïÁè¡×¤ò¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüÏªÀïÁè¸å¤ÎÌÀ¼£40Ç¯¡Ê1907¡Ë¤ËºöÄê¤µ¤ì¤¿¡ÖÄë¹ñ¹ñËÉÊý¿Ë¡×¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤È¤¤ËÆüËÜ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ò¡Ö²¾ÁÛÅ¨¡×¤È¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÀï¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï³¤·³¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢¸í²ò¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¡áÅ¨¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö²¾ÁÛ¡×Å¨¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£²¾ÁÛÅ¨¹ñ¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëËÉ±ÒÎÏ¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢¹ñËÉ¤ÎÊý¿Ë¤òÎ©¤Æ¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Í½»»¤òÁÈ¤àºÝ¤Î´ð½à¤Ë¤¹¤ë¡£¶ËÃ¼¤Ê¤³¤È¤ò¤¤¤¦¤È¡¢Í½»»³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤Ë²¾ÁÛÅ¨¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë²¾ÁÛÅ¨¤òÃÖ¤¤¤¿¤À¤±¡¢¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Åö½é¤Î³¤·³¤ÎÂÐÊÆ°Õ¼±¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤ò¡ÖÉ¬¤ºÀï¤¦Áê¼ê¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²¾ÁÛÅ¨¤È¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢³¤·³Ê¼³Ø¹»¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤º¤ìÆüËÜ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÀï¤¦¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ç¶µ°é¤¬¤Ê¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¬ÂçÀµ»þÂå¤ÎÃæº¢¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ªÁ°¤¿¤Á¤ÏÂÀÊ¿ÍÎ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÀï¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢³¤·³Ê¼³Ø¹»50´ü¡ÊÂçÀµ11Ç¯¡¦1922Ç¯Â´¡ËÁ°¸å¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï³§¡¢¡Ö²¶¤¿¤Á¤Ï¤¤¤º¤ìÂÀÊ¿ÍÎ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÀï¤¦¡×¤È»×¤¤¤³¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö²¾ÁÛÅ¨¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤¬¡¢ÆüÊÆ¾×ÆÍ¤Îº¬¸»¤ËÊÑ¼Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¨¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢³¤·³Æâ¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Ö¤Ä¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¼ÏÂ15Ç¯¡Ê1940¡Ë¤ËÄù·ë¤µ¤ì¤¿ÆüÆÈ°Ë»°¹ñÆ±ÌÁ¤ÎÁ°¸å¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£½ù¡¹¤Ë¡ÖÂÐÊÆ¾×ÆÍ¤ÏÉÔ²ÄÈò¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤ë
¤½¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÆüÊÆ¾×ÆÍ¡×¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«¡×µ¯¤³¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢º£ÆüÌÀÆü¤Îº¹¤·Ç÷¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢»°¹ñÆ±ÌÁÀ®Î©¤ÎÁ°¸å¤«¤é¡Ö¥É¥¤¥Ä¤ÈÆ±ÌÁ¤òÁÈ¤ó¤Ç¿õ¼´Â¦¤Ë²Ã¤ï¤ì¤Ð¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î¾×ÆÍ¤ÏÉ¬»ê¤À¡×¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖÂÐÊÆ¾×ÆÍ¤ÏÉÔ²ÄÈò¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢·³ÎáÉô¤È³¤·³¾Ê¤Î²£ÃÇÅª¤ÊÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ë³¤·³¹ñËÉÀ¯ºö°Ñ°÷²ñ¡¦Âè°ì°Ñ°÷²ñ¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¡£¤½¤³¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÂÐÊÆÀï¤Î½àÈ÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£·³¤Ï¡ÖÍÞ»ßÎÏµ¡Ç½¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÁÈ¿¥¤À¤«¤é¡¢ÂçÀª¤È¤·¤Æ¤ÏÀïÁè²óÈò¤³¤½¤¬Ç¤Ì³¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢´ðËÜÅª¤Ë¡ÖÀïÁè¤Ï¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¡×¤¬¾ï¼±¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¡ÖÂÐÊÆÀïÁè¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤ÆÆ°¤¤¤¿¤Î¤ÏÂè°ì°Ñ°÷²ñ¤Ê¤É¤Î°ìÉô¤Î¿Í´Ö¤Ç¡¢³¤·³¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î¾×ÆÍ¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢»ö¼Â¾å¡¢ÂÐÊÆÀïÁè¤Î½àÈ÷¤ò»Ï¤á¡¢¾¼ÏÂ15Ç¯¤ÎÊë¤ì¤Ë³¤·³¤Ï¡¢¡Ö½Ð»Õ(¤¹¤¤¤·)½àÈ÷¡×¤Îºî¶È¤ËÃå¼ê¤·¤¿¡£Î¦·³¤Ç½Ð»Õ½àÈ÷¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤Ï¡ÖÆ°°÷¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Ê¼Ââ¤òÄê°÷¤Þ¤ÇÁý¤ä¤¹¡£ÀïÁè¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÊ¼Ââ¤òµ¢¤»¤Ð¤¤¤¤¡£
¤·¤«¤·³¤·³¤ÏÎ¦·³¤È°ã¤¤¡¢·³´Ï¤Ë¼ê¤ò²Ã¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Àï´Ï¤ä½äÍÎ´Ï¤Î¥Ð¥ë¥¸¡ÊÁ¥ÂÎ³°Â¦¤Î¤Õ¤¯¤é¤ß¡Ë¤ÎÃæ¤Ë¡¢¿åÌ©¥Ñ¥¤¥×¤ò¤®¤Ã¤Á¤êµÍ¤á¤ÆÉÔÄÀÂÐºö¤ò¤¹¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¥Ñ¥¤¥×¤òµÍ¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ï¿Í´Ö¤¬Æþ¤ì¤º¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÉôÊ¬¤Ï½ý¤ßÊüÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤Ï10Ç¯¤â¤Ä·³´Ï¤¬5¡¢6Ç¯¤ÇÂÌÌÜ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¸µ¤ËÌá¤¹¤Î¤âÂç¹©»ö¤Ç¤¢¤ê¡¢³¤·³¤Î½Ð»Õ½àÈ÷¤Ï°ìÅÙ»Ï¤á¤¿¤é¡¢°ú¤Ã¹þ¤ß¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤ºî¶È¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡Ö¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ÎºÆ¸½¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¤³¤Î¤È¤¤Î·³ÎáÉôºîÀï²ÝÄ¹¤À¤Ã¤¿ÉÙ²¬Äê½Ó¤¬¡¢¡Ö½Ð»Õ½àÈ÷¤ÏÀïÁè¤ò·è°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÈ¯Æ°¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀï¸å¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½Ð»Õ½àÈ÷¤ËÃå¼ê¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢³¤·³¤¬ÀïÁè¤ò·è°Õ¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢³¤·³¤¬¡ÖÂÐÊÆÀï¤¬¡¢¤³¤³1¡¢2Ç¯¤Î¤¦¤Á¤Ëµ¯¤³¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤¬¤¿¤¤¡×¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ç¤¢¤ë¡£
¾¼ÏÂ15Ç¯¤ÎÊë¤ì¤«¤éÍâÇ¯¤ÎÀµ·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢³¤·³¤Î¹ñËÉ¤ÈÍÑÊ¼¤òÃ´¤¦·³ÎáÉô¤Ï¡¢ÂÐÊÆÀï¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤òÁê¼ê¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀï¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£
´ðËÜ¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÄë¹ñ¹ñËÉÊý¿Ë¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï¤Þ¤º¡¢ÆîÊý»ñ¸»¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤È¤¤ÏÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿¢Ì±ÃÏ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤òÃ¥´Ô¤·¤¿¾å¤ÇËÌ¾å¤·¡¢ÆüËÜËÜÅÚ¤Ë¸þ¤«¤¦¡£¤³¤ì¤òÆüËÜ¤Ï¥Þ¥ê¥¢¥Ê½ôÅç¡¢¤Ê¤¤¤·¤Ï¾®³Þ¸¶½ôÅç¤Î¥é¥¤¥ó¤Çî³·â¡Ê¡á·Þ·â¡Ë¤··èÀï¤ò¤¹¤ë¡Ä¡Ä¡£
Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢ÆüËÜ³¤·³¤Ë¤È¤Ã¤Æµ±¤«¤·¤¤Îò»Ë¤Ç¤¢¤ë¡¢ÆüÏªÀïÁè¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ³¤³¤Àï¤ÎºÆ¸½¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¢£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎËÜÅÚÀêÎÎ¤ò¹Í¤¨¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿
¤½¤ÎºÝ¡¢´ÏÂâ·èÀï¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¥¢¥á¥ê¥«´ÏÂâ¤ÎÀïÎÏ¤ò¸º¤é¤·¡¢Ï¢¹ç´ÏÂâ¤È¤ÎÀïÎÏÈæ¤òÍÍø¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Á²¸ººîÀï¤Ë¤â½Å¤¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¡£
¤½¤ÎÀïÈ÷¤È¤·¤Æ¡¢Àø¿å´Ï¤äÈô¹Ôµ¡¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¾¯¡¢Äë¹ñ¹ñËÉÊý¿Ë¤Ï²þÄû¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÍè¤¿Å¨¤ÈÀï¤Ã¤Æ·âÂà¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿´ðËÜ¹½ÁÛ¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¡£
·³´Ï¤ÎÍ×µáÀÇ½¤â¤½¤ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î´ÏÂâ¤Ï±ó¤¯¤Þ¤Ç¹Ò³¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖÂçÏÂ¡×¡ÖÉðÂ¢¡×¤Î·úÂ¤¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À£¡Ê¥Þ¥ë¥µ¥ó¡Ë·×²è¤ò¸«¤ë¤È¡¢´ÏÂâ¤Ë¿ïÈ¼¤¹¤ë¥¿¥ó¥«¡¼¤Î·úÂ¤·×²è¤µ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¥¿¥ó¥«¡¼¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢±óÍÎºîÀï¤Ë½ÐÆ°¤·¤¿·³´Ï¤Ï¡¢Ç³ÎÁÀÚ¤ì¤ÇÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ö¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¡Ê¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÉÔÂÊ¬¤òÌ±´Ö¤Î¥¿¥ó¥«¡¼¤ÇÊä¤Ã¤¿¡Ë¡£ÆüËÜ³¤³¤Àï¤ÎºÆ¸½¤òÁ°Äó¤ËºîÀï¹½ÁÛ¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿³¤·³¤Ï¡¢ÀïÁè¤Î·ëËö¤âÆüÏªÀïÁè¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¹ÖÏÂ¾òÌó¤òÍî¤È¤·¤É¤³¤í¤È¤·¤ÆÁÛÄê¤·¤¿¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎËÜÅÚÀêÎÎ¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥óDC¤Þ¤Ç¿Ê·â¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¿Í´Ö¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤È¤¨¥¢¥á¥ê¥«¤¬ÆüËÜ¤Î²¿ÇÜ¤â¤ÎÀïÎÏ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÂÀÊ¿ÍÎ´ÏÂâ¡¢ÂçÀ¾ÍÎ´ÏÂâ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂÐÆüÀïÁè¤Ë»È¤¨¤ë´ÏÂâ¤Î¿ô¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤È¸ß³Ñ¤ËÀï¤¨¤ë´ÏÂâ¤òÆüËÜ¤Ï¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¼çÎÏ´ÏÂâ·èÀï¤ÇÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬·ÑÀï°Õ»Ö¤ò¼º¤¨¤Ð¹ÖÏÂ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¾¡Íø¤Ç¤¢¤ë¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤¬¡¢³¤·³¤ÎÂÐÊÆÀïÁè¤Ë¤ª¤±¤ë¹Í¤¨Êý¤À¤Ã¤¿¡£
¢£·³ÎáÉô¤Ï¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤ËÂçÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿
¾¼ÏÂ16Ç¯¡Ê1941¡Ë¤ÎÆîÉôÊ©°õ¿ÊÃó¤Ï¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ë¸¢±×¤ò¤â¤Ä¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤ò»É·ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¡£
³¤·³¤Ï¤½¤ì¤òÍ½´ü¤·¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤È¾×ÆÍ¤¹¤ë°ú¤Å´¤ò°ú¤¯¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¤À¡×¤ÈÈ¿ÂÐ¤·¤¿¤¬¡¢±ÑÊÆ¤ò»É·ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÎ¦·³¤¬¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ö¤·¤Ö¶¨ÎÏ¤·¤¿·ÁÀ×¤¬¤¢¤ë¡£ÆîÉôÊ©°õ¿ÊÃó¤«¤éÆüÊÆ³«Àï¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢³¤·³¾Ê¤Ï¡¢ÆüÊÆ¸ò¾Ä¤Ç¾×ÆÍ¤ò²óÈò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¶Â§¤È¤·¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
³¤·³½Ð¿È¤ÎÌîÂ¼µÈ»°Ïº¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¸ò¾Ä¤·¡¢¶ÛÄ¥´ËÏÂ¤òÁÀ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î°ì´Ä¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÊý¤Ç·³ÎáÉô¤Ï¡¢ÀïÁè½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤³¤ËÆó½Å¹½Â¤¤¬¤¢¤ë¡£ÆüÊÆ¸ò¾Ä¤¬ÂÅ·ë¤·¡¢ÀÐÌý¤äÅ´¤ÎÍ¢Æþ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ°ìÂ©¤Ä¤±¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡£²¾¤Ë¸ò¾Ä¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤Î´Ö¤ËÀïÁè½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢»þ´Ö²Ô¤®¤Ë¤Ê¤ë¡£
·³ÎáÉôºîÀï²ÝÄ¹¤ÎÉÙ²¬Äê½Ó¤¬¡ÖÀïÁè¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤Æ¡¢¡Ö¾¼ÏÂ17Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢¡Ö¾¼ÏÂ17Ç¯3·î¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤â¤Ã¤È¤âÆüÊÆ³«Àï¤Ï¡¢ÉÙ²¬¤ÎÁÛÄê¤è¤ê3¥«·î¤âÁá¤Þ¤Ã¤¿¡£¼þÃÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¾¼ÏÂ16Ç¯12·î8Æü¡¢ÆüËÜ¤Îµ¡Æ°ÉôÂâ¤¬¥Ï¥ï¥¤¤Î¿¿¼îÏÑ¤ò´ñ½±¹¶·â¤·¡¢ÀïÁè¤Î²Ð³¸¤¬ÀÚ¤é¤ì¤ë¡£¤³¤Î¿¿¼îÏÑ¹¶·âºîÀï¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢·³ÎáÉô¤Ï´í¸±¤¹¤®¤ë¤ÈÂçÈ¿ÂÐ¤·¤¿¡£Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë±óÍÎºîÀï¤ò¹Ô¤Ê¤¦´ÏÂâ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¢£»³ËÜ¸Þ½½Ï»¤Î¡ÈºÇ¸å¤ÎÄñ¹³¡É
¤È¤³¤í¤¬Ï¢¹ç´ÏÂâ»ÊÎáÄ¹´±¤Î»³ËÜ¸Þ½½Ï»¤Ï¡¢´è¤È¤·¤Æ¤³¤ÎºîÀï¤ò¼çÄ¥¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö»³ËÜ¤Ë¤½¤ì¤À¤±¤Î¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤éÇ¤¤»¤è¤¦¡×¤È¡¢±ÊÌî½¤¿È·³ÎáÉôÁíÄ¹¤¬Ç§¤á¤¿ÏÃ¤ÏÍÌ¾¤Ç¤¢¤ë¡£
ÌµËÅ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤Ë¡¢¤Ê¤¼»³ËÜ¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡£»ä¤Ï°ì¤Ä¤Î¡Ö¤¦¤¬¤Ã¤¿¸«Êý¡×¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
ÊÆÆâ¸÷À¯¡¢°æ¾åÀ®Èþ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¿õ¼´¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢±ÑÊÆ¤ÈÂÐÎ©¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ï¼±Åª¤ÊÈ½ÃÇ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢»°¹ñÆ±ÌÁ¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤¿»³ËÜ¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÀïÁè¤·¤¿¤éÉé¤±¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤«¤é¡¢ËÜ¿´¤Ç¤ÏÀïÁè¤ò¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Ï¢¹ç´ÏÂâ»ÊÎáÄ¹´±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢Ì¿¤¸¤é¤ì¤¿¤é¤ä¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤Î©¾ì¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¡£Ï¢¹ç´ÏÂâ»ÊÎáÄ¹´±¤Ë¡¢ÀïÁè¤ò¤ä¤ë¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤ò·èÄê¤¹¤ë¸¢¸Â¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤ì¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡£
ÅöÁ³¡¢¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢»³ËÜ¤Ï¤½¤Î¤È¤¤¬Íè¤ë¤Þ¤Ç¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¡ÖÄñ¹³¡×¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð³«ÀïÁ°¤Ë¡¢¡ÖÎíÀïÀéµ¡¡¢Ãæ¹¶¡ÊÎ¦¾å¹¶·âµ¡¡ËÀéµ¡¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÀï¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Î¿ô¤ÎÈô¹Ôµ¡¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£Àéµ¡¤ÎÎíÀï¤òÂ·¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤³¤ó¤Ê¾ï¼±³°¤ì¤ÎÍ×µá¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ê¤éÀïÁè¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤¦¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎºÇ¸å¤ÎÄñ¹³¤¬¡¢±óÍÎºîÀï¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ÏÂâ¤Ë¤è¤ë¡Ö¿¿¼îÏÑ¹¶·â¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢µÑ²¼¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ê¤éÀïÁè¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È±þ¤¸¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ÆüÊÆ³«Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³¤·³¤ÏÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿
ËÜÅö¤Ê¤é¡Ö¸½ºß¤Î·³È÷¤Ç¤ÏÀïÁè¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤¬¡¢·³¿Í¤È¤·¤Æ¡Ö¤ä¤ì¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Î©¾ì¡×¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¾ï¼±Åª¤Ë¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍ×µá¤·¤¿¤ê¡¢ÌµÍý¤Ê¤³¤È¤òÈ¯¸À¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ÀïÁè¤ò²óÈò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬»ä¤Î¡Ö¤¦¤¬¤Ã¤¿¸«Êý¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö»³ËÜ¤ËÇ¤¤»¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦±ÊÌî¤Î·èÄê¤òÊ¹¤¡¢¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï»³ËÜËÜ¿Í¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤É¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡£
³¤·³¤Î»ÑÀª¤Ï¡ÖÀ¯¼£¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢À¯¼£¤Î·èÄê¤Ë¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ½¾¤¦¤Î¤¬´ðËÜ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢³«Àï¤Î·èÄê¤Ë´Ø¤ï¤ë¤Î¤Ï¡¢Æâ³Õ¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë³¤·³Âç¿Ã¤¿¤À°ì¿Í¤À¡£³«Àï¸¡Æ¤»þ¤Î³¤·³Âç¿Ã¡¦µÚÀî¸Å»ÖÏº¤Ï¡¢¶á±ÒÊ¸Ëû¼óÁê¤Ë°ìÇ¤¤·¡¢³¤·³¤È¤·¤Æ¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Àï¸å¤Ë³¤·³´Ø·¸¼Ô¤¬½¸¤Ã¤¿¡Ö³¤·³È¿¾Ê²ñ¡×¤Ç·ãÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö³¤·³Âç¿Ã¤È¤·¤Æ¡¢º£¤Î¾õ¶·¤Ç¤ÏÀïÁè¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤È¸À¤¦¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢Âç¿Ã¤ÎÇ¤Ì³¤òÊü´þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤È¡¢¡Ö¥·¥Ó¥ê¥¢¥ó¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¡¢Ê¸´±¤ÎÄ¹¤Ç¤¢¤ë¼óÁê¤ËÈ½ÃÇ¤òÇ¤¤»¤¿¤Î¤ÏÀµ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤È¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤¤Ë¤â¤á¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤ä¤ë¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤ÎÈ½ÃÇ°ÊÁ°¤Ë¡¢³¤·³¤È¤·¤Æ¤Î¸½¾õ¤òÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È¡¢»ä¤Ï»×¤¦¡£
¢£¡Ö¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤¬¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬³¤·³¤Î¼åÅÀ
ÆüÏªÀïÁè¤ÇÏ¢¹ç´ÏÂâ¤Î»²ËÅ¤òÌ³¤á¤¿½©»³¿¿Ç·¤Ï¡¢¡ÖÀïÁè¤Ï¡¢¾¡¤Ã¤¿Àï¤¤¤òÀï¤¦¤Î¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÀïÁèÁ°¤Ë³°¸òÅª¡¢ºâÀ¯Åª¡¢·³»öÅª¤Ê¾ò·ï¤òÀ°¤¨¡¢´°Á´¤Ë¾¡¤Ã¤¿ÂÖÀª¤ÇÀïÁè¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤êÀïÁèÁ°¤Ë¡¢Áê¼ê¤¬¡Ö¶²¤ìÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÂÅ¶¨¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê³°¸ò¸ò¾Ä¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¡¢ËüÁ´¤ÎÂÖÀª¤òÈ¯Æ°¤¹¤ë¤Î¤¬ÀïÁè¤À¤È¡¢½©»³¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Ï¡¢³°¸ò¤ÇÉé¤±¡¢ºâÀ¯¤ÇÉé¤±¡¢ÀïÈ÷¤ÇÉé¤±¡¢¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ËÉé¤±¤¿µó¤²¶ç¤Ë¡¢ÀïÁè¤òÈ¯Æ°¤·¤¿¡£½©»³¤Î¸À¤È¤ÏµÕ¤Ë¡¢¡ÖÉé¤±¤¿Àï¤¤¤òÀï¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë´ÏÂâ¤¬Í¥½¨¤Ç¡¢Ê¼»Î¤¬Í¦´º¤Ç¤â¡¢´û¤ËÉé¤±¤¿Àï¤¤¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
ÆüÊÆÀïÁè¤Ï¡¢¼ç¤È¤·¤Æ³¤·³¤ÎÀï¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£³«Àï¤Î·èÄê¤Ï¡Ö¤ªÇ¤¤»¤·¤Þ¤¹¡×¤ÇºÑ¤Þ¤»¤é¤ì¤Ê¤¤ÌäÂê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼å¹ø¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¤Ë¤¯¤¤¶õµ¤¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬³¤·³¤Î¼åÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¶ËÃ¼¤Ë¤¤¤¨¤ÐÇÔÀï¤Î¸¶°ø¤Ç¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£³¤·³¤Ï³«Àï¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢Éé¤±¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£
ÆüËÜ³¤·³¤ÏÆüËÜ¤ÎÌ¾Åá¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÌ¾Åá¤Ï¡¢È´¤«¤ì¤¶¤ë¤³¤È¤ò°Ê¤ÆÌ¾Åá¤Ç¤¢¤ë¡×¤³¤È¤âÃÎ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤Î»ëÅÀ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¾¼ÏÂ¤Î³¤·³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
----------
¸Í¹â °ìÀ®¡Ê¤È¤À¤«¡¦¤«¤º¤·¤²¡Ë
ÆüËÜ³¤·³»Ë¸¦µæ¼Ô
¸â»Ô³¤»öÎò»Ë²Ê³Ø´Û¡ÊÂçÏÂ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡Ë´ÛÄ¹¡£1948Ç¯¡¢µÜºê¸©À¸¤Þ¤ì¡£Â¿ËàÈþ½ÑÂç³ØÈþ½Ñ³ØÉôÂ´¶È¡£¡Ö¸Í¹â¡×¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¡¢Àµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡£ºâÃÄË¡¿Í»ËÎÁÄ´ºº²ñ¤Î»Ê½ñ¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë³¤·³¤Î¾¹»¡¦²¼»Î´±Ê¼¤Î¾Ú¸À¤ò¿ôÂ¿¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¤¿¡£92Ç¯¤ËÆ±²ñÍý»ö¡£99Ç¯¤è¤ê¸üÀ¸¾Ê¡Ê¸½¡¦¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ë½ê´É¡Ö¾¼ÏÂ´Û¡×¿Þ½ñ¾ðÊóÉôÄ¹¡£2005Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£19Ç¯¡¢¡Ø¡Ö¾Ú¸ÀÏ¿¡×³¤·³È¿¾Ê²ñ¡Ù¡ÊPHP¸¦µæ½ê¡ËÁ´11´¬¤Î¶ÈÀÓ¤Ë¤è¤êÂè67²óµÆÃÓ´²¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÆüËÜ³¤·³Àï»Ë¡Ù¡Ê³ÑÀî¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÆüËÜ³¤·³ ¼ºÇÔ¤ÎËÜ¼Á¡Ù¡ÊPHP¿·½ñ¡Ë¡¢ÊÔ½ñ¤Ë¡ØÆÃ¹¶ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÆâËë¡Ù¡ÊPHP¿·½ñ¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡ÊÆüËÜ³¤·³»Ë¸¦µæ¼Ô ¸Í¹â °ìÀ®¡Ë