À¤³¦°ì¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬¿·Å¹¥ªー¥×¥ó¡¡ÆÁÅç°¤ÇÈ¤ª¤É¤ê¶õ¹Á¡ÚÆÁÅç¡Û
ÍÎ²Û»Ò¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤ÇÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬8·î7Æü¡¢ÆÁÅç°¤ÇÈ¤ª¤É¤ê¶õ¹Á¤Ë¿·¤¿¤Ê¤ªÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
7Æü¡¢ÆÁÅç°¤ÇÈ¤ª¤É¤ê¶õ¹Á¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë³«¤«¤ì¤¿ÍÎ²Û»Ò¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤ÇÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¢¼ÆÅÄÍ¦ºî¤µ¤ó¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡ÖPRISM AIR¡×¤Ç¤¹¡£
¼ÆÅÄ¤µ¤ó¤ÏÆÁÅç»ÔËüÂåÄ®¤ÇÍÎ²Û»ÒÅ¹¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¡¢ÆÁÅç¤ÎÉ÷·Ê¤äÁÇºà¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿ÍÎ²Û»Ò¤ò¡¢Î¹Î©¤Ä¿Í¡¹¤ØÆÏ¤±¤è¤¦¤È¡¢¶õ¹Á¤Ë¤ªÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊPRISM AIR¡¦¼ÆÅÄÍ¦ºî ¥ªー¥Êー¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡Ë
¡Ö°¤ÇÈÍÙ¤ê¤Î´ü´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÖÎ¹¹Ô¤ÇÍè¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÊËüÂåÄ®¤Ë¡Ë´ó¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×
¡Ö¤¼¤Òµ¢¤ë»þ¤Ë¡Ø¤³¤³¤À¤Ã¤¿¤é»ý¤Ã¤Æµ¢¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¡¢»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡ÖPRISM AIR¡×¤ÏÇ¯ÃæÌµµÙ¤Ç¡¢¸áÁ°8»þ15Ê¬¤«¤é¸á¸å7»þÈ¾¤Þ¤Ç¤Î±Ä¶È¤Ç¤¹¡£