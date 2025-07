ボーイズグループオーディション『THE LAST PIECE』参加者＆SKY-HIの集合写真ビジュアルが渋谷に出現

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■SKY-HI「At The Last 」のOOHも掲出!

ボーイズグループオーディション『THE LAST PIECE』3次審査通過者20名の発表に合わせ、参加者&SKY-HIの集合写真ビジュアルが渋谷に出現した。

アーティスト/プロデューサーとして活動するSKY-HIがCEOをつとめ、現在BE:FIRSTやMAZZELなどが所属するマネジメント/レーベル・BMSGが、三組目となるボーイズグループ結成に向けたオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』を放送中。放送初回から1ヶ月を経たずに公式関連動画は約1,000万回に達し、参加者は10代限定にも関わらずSKY-HIが「過去最高レベル」と評するほどの才能たちが集結。ついに7月18日には3次審査を通過した20人が発表された。

さらなる審査に立ち向かうことになる20人の発表に合わせ、7月27日まで参加者たちとSKY-HIの集合写真ビジュアルが期間限定で渋谷に出現中。本オーディションでは10代の「夢の見方」をテーマに学校を舞台に審査が行われ、本ビジュアルも教室内で撮影された「クラス集合写真」をイメージしたビジュアルとなっている。

また、集合写真ビジュアル掲出期間には同じく東急田園都市線・渋谷駅地下1F改札外通路にて本オーディションの主題歌であるSKY-HI「At The Last 」のOOHも掲出されている。OOH掲出に連動し期間限定(7月21日~7月27日)で「At The Last」特設サイトにて参加者20人も出演する「At The Last」のパフォーマンス動画も視聴可能、広告や隣接する柱のQRコードからもアクセス可能だ。

■THE LAST PIECE」広告掲出について

<掲出場所> 東急田園都市線「渋谷駅」地下1階改札外通路 道玄坂ハッピーボードB

<掲出期間>7月27まで

※駅及び、駅係員へのお問い合わせはご遠慮下さい

■「At The Last 」広告掲出について

<掲出場所>東急田園都市線「渋谷駅」地下1階改札外通路 道玄坂キラキラボードB

田園都市線渋谷駅道玄坂アドサークルA

<掲出期間>7月27まで

※駅及び、駅係員へのお問い合わせはご遠慮下さい

番組情報

TBS『THE TIME,』

毎週金曜日5:20~8:00

※『THE TIME,』内「THE LAST PIECE」コーナーで放送

※放送スケジュールは変更する可能性あり

BMSG公式YouTubeチャンネル『THE LAST PIECE』本編

毎週金曜日20:00配信中(全13話配信予定)

※公開スケジュールは変更する可能性あり

TBS『THE LAST PIECE ホームルーム』

毎週木曜日24:59から放送中(全13話放送予定)

出演:大島美幸(森三中) 他

※放送スケジュールは変更する可能性あり

「THE LAST PIECE」公式サイト

https://thelastpiece.audition-bmsg.tokyo/

「THE LAST PIECE」BMSG公式YouTube

https://www.youtube.com/BMSG_official