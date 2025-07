仲里依紗が大好きなビリー・アイリッシュとご対面！スペシャルインタビュー＆ロンドン公演潜入レポートを『DayDay.』で放送決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■壮大な360度ステージで繰り広げられるビリー・アイリッシュのワールドツアーの様子をいち早く日本にお届け!

仲里依紗が、大ファンであるビリー・アイリッシュのロンドン公演に潜入した様子と日本公演を控えた本人へのインタビュー映像が、7月21日の日本テレビ系『DayDay.』で放映される。

8月16~17日に3年ぶりの来日公演を行うビリー・アイリッシュ。『DayDay.』では、そんな彼女の“超ビッグファン”である仲里依紗がワールドツアーのロンドン公演に潜入した様子を放映。壮大な360度ステージの興奮などをレポートする。

さらにビリー・アイリッシュ本人との【緊急スペシャルインタビュー】も実現。日本公演への熱い想いを、ビリーが“本音”で語る貴重な瞬間は見逃せない。

7月23日には仲里依紗の公式YouTubeチャンネルにて、今回の『DayDay.』密着取材の裏側も公開される。

番組情報

日本テレビ系『DayDay.』

07/21(月)09:00~11:10

出演

MC:武田真一・山里亮太(南海キャンディーズ)

進行:黒田みゆ(日本テレビアナウンサー)

ライブ情報

『Billie Eilish: HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR』

08/16(土)埼玉・さいたまスーパーアリーナ

08/17(日)埼玉・さいたまスーパーアリーナ

『DayDay.』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/dayday/

仲里依紗 公式YouTube チャンネル

ビリー・アイリッシュ来日公演特設サイト

https://www.hipjpn.co.jp/live/billieeilish2025/