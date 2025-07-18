¡Ú¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¡Û¡Ö¥¦¥£¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥¦¥£¥ó¥°¥¹¡×Ä»¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤Î¥°¥Ã¥º¤ä¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢ÅÐ¾ì
¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤Î¡Ö¥¦¥£¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥¦¥£¥ó¥°¥¹¡×¥°¥Ã¥º¤ä¥Õ¡¼¥É¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¤Ê¤É¤¬8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¿·ÅÐ¾ì¡ª¡¡¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î±©º¬¤¬²Ä°¦¤¤Ä»¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ë¤´ÃíÌÜ¢ö
¡ù¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤Î¡Ö¥¦¥£¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥¦¥£¥ó¥°¥¹¡×¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿10ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡ÊR¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¤¿¤Á¤¬¥À¥ó¥¹¤ò´èÄ¥¤ë¥¹¥Æ¥é¡¦¥ë¡¼¤Î¤¿¤á¤ËÄ»¤Î¥À¥ó¥¹¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ù¤Î¡Ö¥¦¥£¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥¦¥£¥ó¥°¥¹¡×¤Î¥°¥Ã¥º¤ä¥Õ¡¼¥É¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¤¬¡¢8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á11·î3Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤òÍ¥¤·¤¤¥«¥é¡¼¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¿´²¹¤Þ¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¥¢¥¤¥Æ¥àÂ·¤¤¢ö
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ï¡¢¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡¢¥·¥§¥ê¡¼¥á¥¤¡¢¥¸¥§¥é¥È¡¼¥Ë¡¢¥¹¥Æ¥é¡¦¥ë¡¼¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î±©º¬¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¼ª¤Ë¤â²Ö¤ä¥ê¥Ü¥ó¤ÎÁõ¾þ¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢¡Ø¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ù¤Î¡Ö¥¦¥£¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥¦¥£¥ó¥°¥¹¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°¦¤é¤·¤¤Ä»¤Î¥À¥ó¥¹¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥·¥§¥ê¡¼¥á¥¤¤Î¤â¤³¤â¤³¤Î¼ª¤¬¤Ä¤¤¤¿¥¥ã¥Ã¥×¤ä¡¢¥·¥§¥ê¡¼¥á¥¤¡¢¥¹¥Æ¥é¡¦¥ë¡¼¤òÏÓ¤Ë¤Ä¤±¤Æ°ì½ï¤Ë¥Ñ¡¼¥¯¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ê¤É¡¢¥Ñ¡¼¥¯¤ò¤µ¤é¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¿È¤Ë¤Ä¤±¥°¥Ã¥º¤âÅÐ¾ì¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥·¥§¥ê¡¼¥á¥¤¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤ä¡¢Ä»¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿·Á¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤â¡ª
Í¥¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤Î¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡¢¥·¥§¥ê¡¼¥á¥¤¡¢¥¸¥§¥é¥È¡¼¥Ë¡¢¥¹¥Æ¥é¡¦¥ë¡¼4¿Í¤Î¥¢¥Ã¥×¥ê¥±¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤âÆü¾ï¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È»È¤¤¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¢ö
¥·¥§¥ê¡¼¥á¥¤¤È¥¹¥Æ¥é¡¦¥ë¡¼¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥¯¤ÎÃæ¤ÇÏÓ¤Ë¤Ä¤±¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥«¡¼¥Æ¥ó¤òÂ«¤Í¤ë¥Û¥ë¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ç¤â³°½Ð»þ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡õ¥ê¥Ã¥×¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ä¥Ý¡¼¥Á¡¢¥ß¥Ë¥¿¥ª¥ë¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¤â¤´ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥±¡¼¥×¥³¥Ã¥É¡¦¥¯¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¤ò»È¤Ã¤¿´Å»À¤Ã¤Ñ¤¯¤Æ¥·¥å¥ï¥Ã¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥É¥ê¥ó¥¯¡Ê¥¯¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡Ö¥ß¥²¥ë¥º¡¦¥¨¥ë¥É¥é¥É¡¦¥¥ã¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¡×¤Ç¤Ï¡¢½©¤ÎÌ£³Ð¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¹¥¦¥£¡¼¥Ä¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤Î¡Ö¥¦¥£¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥¦¥£¥ó¥°¥¹¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Õ¡¼¥É¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¤â¤ª¼è¤ê°·¤¤¤µ¤ì¤ë¡£
¥¹¥¦¥£¡¼¥È¥Ý¥Æ¥È¥«¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢±©¤ò¤Ä¤±¤¿¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¥«¥Ã¥×¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë¤ÈÍÎÍü¤Î¥à¡¼¥¹¥±¡¼¥¤Ë¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤Ã¤¿Ä»¤Î¥À¥ó¥¹¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ò¥·¥§¥ê¡¼¥á¥¤¤¬¥¹¥Æ¥é¡¦¥ë¡¼¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¥×¥ì¡¼¥È¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¸½ºßÈÎÇäÃæ¤Î¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥È¤ä¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¥é¥ó¥Á¥±¡¼¥¹¤ò¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¤Ï¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¥É¥ê¥ó¥¯¥Ü¥È¥ë¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¢ö
¤µ¤é¤Ë¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥Æ¥ë¥ß¥é¥³¥¹¥¿¡ÊR¡Ë¤Ç¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤òÈÎÇä¡£
Ãæ¹ñÎÁÍý¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥É¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤Ë¤Æ8·î28Æü¡Á11·î3Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢ ¡É¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤Î¥¦¥£¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥¦¥£¥ó¥°¥¹¡É ¥«¥ó¥È¥Ë¡¼¥º¥é¥ó¥Á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Á°ºÚ¤äÃæ¹ñ¾ø¤·¥Ñ¥ó¡¢¥á¥¤¥óÎÁÍý¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥·¥§¥ê¡¼¥á¥¤¤È¥¹¥Æ¥é¡¦¥ë¡¼¤ä±©º¬¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ê¤É¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ç¥¶¡¼¥È¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÆ±Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ë¡¢¥«¥·¥¹¥·¥í¥Ã¥×¤È¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥µ¥¤¥À¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤µ¤ï¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î ¡É¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤Î¥¦¥£¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥¦¥£¥ó¥°¥¹¡É ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤â¡¢¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢³Ú¤·¤¤¤ª¿©»ö¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡Ø¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ù¤Î¡Ö¥¦¥£¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥¦¥£¥ó¥°¥¹¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Õ¥ê¡¼¤¤Ã¤×¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
ºß¸Ë¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÉÊÀÚ¤ì¤äÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤Í¡£
¡ÊC¡ËDisney
¡ù¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤Î¡Ö¥¦¥£¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥¦¥£¥ó¥°¥¹¡×¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿10ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡ÊR¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¤¿¤Á¤¬¥À¥ó¥¹¤ò´èÄ¥¤ë¥¹¥Æ¥é¡¦¥ë¡¼¤Î¤¿¤á¤ËÄ»¤Î¥À¥ó¥¹¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ù¤Î¡Ö¥¦¥£¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥¦¥£¥ó¥°¥¹¡×¤Î¥°¥Ã¥º¤ä¥Õ¡¼¥É¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¤¬¡¢8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á11·î3Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤òÍ¥¤·¤¤¥«¥é¡¼¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¿´²¹¤Þ¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¥¢¥¤¥Æ¥àÂ·¤¤¢ö
¤Þ¤¿¡¢¥·¥§¥ê¡¼¥á¥¤¤Î¤â¤³¤â¤³¤Î¼ª¤¬¤Ä¤¤¤¿¥¥ã¥Ã¥×¤ä¡¢¥·¥§¥ê¡¼¥á¥¤¡¢¥¹¥Æ¥é¡¦¥ë¡¼¤òÏÓ¤Ë¤Ä¤±¤Æ°ì½ï¤Ë¥Ñ¡¼¥¯¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ê¤É¡¢¥Ñ¡¼¥¯¤ò¤µ¤é¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¿È¤Ë¤Ä¤±¥°¥Ã¥º¤âÅÐ¾ì¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥·¥§¥ê¡¼¥á¥¤¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤ä¡¢Ä»¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿·Á¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤â¡ª
Í¥¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤Î¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡¢¥·¥§¥ê¡¼¥á¥¤¡¢¥¸¥§¥é¥È¡¼¥Ë¡¢¥¹¥Æ¥é¡¦¥ë¡¼4¿Í¤Î¥¢¥Ã¥×¥ê¥±¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤âÆü¾ï¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È»È¤¤¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¢ö
¥·¥§¥ê¡¼¥á¥¤¤È¥¹¥Æ¥é¡¦¥ë¡¼¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥¯¤ÎÃæ¤ÇÏÓ¤Ë¤Ä¤±¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥«¡¼¥Æ¥ó¤òÂ«¤Í¤ë¥Û¥ë¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ç¤â³°½Ð»þ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡õ¥ê¥Ã¥×¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ä¥Ý¡¼¥Á¡¢¥ß¥Ë¥¿¥ª¥ë¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¤â¤´ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥±¡¼¥×¥³¥Ã¥É¡¦¥¯¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¤ò»È¤Ã¤¿´Å»À¤Ã¤Ñ¤¯¤Æ¥·¥å¥ï¥Ã¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥É¥ê¥ó¥¯¡Ê¥¯¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡Ö¥ß¥²¥ë¥º¡¦¥¨¥ë¥É¥é¥É¡¦¥¥ã¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¡×¤Ç¤Ï¡¢½©¤ÎÌ£³Ð¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¹¥¦¥£¡¼¥Ä¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤Î¡Ö¥¦¥£¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥¦¥£¥ó¥°¥¹¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Õ¡¼¥É¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¤â¤ª¼è¤ê°·¤¤¤µ¤ì¤ë¡£
¥¹¥¦¥£¡¼¥È¥Ý¥Æ¥È¥«¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢±©¤ò¤Ä¤±¤¿¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¥«¥Ã¥×¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë¤ÈÍÎÍü¤Î¥à¡¼¥¹¥±¡¼¥¤Ë¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤Ã¤¿Ä»¤Î¥À¥ó¥¹¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ò¥·¥§¥ê¡¼¥á¥¤¤¬¥¹¥Æ¥é¡¦¥ë¡¼¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¥×¥ì¡¼¥È¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¸½ºßÈÎÇäÃæ¤Î¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥È¤ä¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¥é¥ó¥Á¥±¡¼¥¹¤ò¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¤Ï¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¥É¥ê¥ó¥¯¥Ü¥È¥ë¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¢ö
¤µ¤é¤Ë¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥Æ¥ë¥ß¥é¥³¥¹¥¿¡ÊR¡Ë¤Ç¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤òÈÎÇä¡£
Ãæ¹ñÎÁÍý¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥É¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤Ë¤Æ8·î28Æü¡Á11·î3Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢ ¡É¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤Î¥¦¥£¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥¦¥£¥ó¥°¥¹¡É ¥«¥ó¥È¥Ë¡¼¥º¥é¥ó¥Á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Á°ºÚ¤äÃæ¹ñ¾ø¤·¥Ñ¥ó¡¢¥á¥¤¥óÎÁÍý¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥·¥§¥ê¡¼¥á¥¤¤È¥¹¥Æ¥é¡¦¥ë¡¼¤ä±©º¬¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ê¤É¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ç¥¶¡¼¥È¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÆ±Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ë¡¢¥«¥·¥¹¥·¥í¥Ã¥×¤È¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥µ¥¤¥À¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤µ¤ï¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î ¡É¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤Î¥¦¥£¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥¦¥£¥ó¥°¥¹¡É ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤â¡¢¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢³Ú¤·¤¤¤ª¿©»ö¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡Ø¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ù¤Î¡Ö¥¦¥£¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥¦¥£¥ó¥°¥¹¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Õ¥ê¡¼¤¤Ã¤×¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
ºß¸Ë¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÉÊÀÚ¤ì¤äÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤Í¡£
¡ÊC¡ËDisney