【「CoCo壱HUNTER」キャンペーン】 実施期間:7月18日~8月31日

壱番屋は、カプコンのアクションゲーム「モンスターハンターワイルズ(以下、モンハン)」とコラボレーションした「CoCo壱HUNTER」キャンペーンを、全国の「カレーハウスCoCo壱番屋」にて7月18日より実施する。

本キャンペーンでは、ゲームにちなんで「クエスト」と称した3つのキャンペーンを実施。各クエストに参加すれば、様々な報酬を入手できる。また、今回のキャンペーンでしか見ることができない、こんがり肉を頭に乗せたアイルーや「モンハン」の武器を装備したネコイチも登場する。

応募条件・方法などに関する詳細は、下記またはキャンペーンサイトをご覧ください。

□キャンペーン特設ページ

QUEST(1)ニャンとしてでも喰らえ!オトモと往く絶品カレーハント 店頭プレゼントキャンペーン

会計時にキャンペーンサイト内の景品取得画面を提示すると、注文合計金額税込1,000円ごとに1枚、モンハンコラボコースターがその場でもらえる。通常デザイン6種に加え、シークレットデザインも1種用意されている。

※景品は無くなり次第終了いたします。種類はお選びいただけません。

QUEST(2)追加報酬を見逃すニャ!レシート応募キャンペーン

期間:7月18日~8月31日の飲食レシートが対象

※レシート応募は9月7日23時59分まで。

※宅配、配達代行、店頭販売商品は対象外。

応募方法:キャンペーンサイトの応募フォームより、対象期間中に飲食した注文合計金額税込1,000円以上のレシート画像と必要事項を入力のうえ、応募する。

賞品

【Aコース】モンハンコラボ カトラリーセット/100名

【Bコース】モンハンコラボ カレー皿/100名

【Cコース】モンハンコラボ 鬼人の粉塵(とび辛スパイス付)/50名

【Dコース】壱番屋グループ共通食事券 2,000円分(税込)/200名

QUEST(3)連続報酬をゲットニャ! Xフォロー&リポストキャンペーン

7月18日から7月31日までの期間中、全9回のキャンペーン投稿ごとに、1万リポストを達成するとモンハンコラボオリジナルSNSアイコン・ヘッダー画像・スマートフォン用壁紙がX上で配布される。またリポストした人の中から抽選で「壱番屋グループ共通お食事券1,000円分(税込)」が贈られる。

・応募方法:カレーハウスCoCo壱番屋公式Xアカウントをフォロー後、該当のキャンペーンポストをリポストする。

□カレーハウスCoCo壱番屋公式X

「CoCo壱HUNTER」キャンペーン 概要

実施期間:7月18日~8月31日

対象店舗:全国のカレーハウスCoCo壱番屋

※ナゴヤドーム店、吹上ホール店、愛知医科大学店、東京競馬場店、セントレア店、中京競馬場店、京橋エドグラン店、京都競馬場店、小倉競馬場店、名古屋JRゲートタワー店を除く(2025年7月15日現在の情報)

(C)ICHIBANYA CO., LTD. All rights reserved