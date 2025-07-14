¡Ô¥¿¥Ö¡¼²ò¶Ø¤«¡Õ¾¾ËÜ½á¤¬Ç®°¦ÊóÆ»¤Î38ºÐ½÷Í¥¤È¡È¥ï¥¤¥×¶¦±é¡É¡Ä´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Öµì¥¸¥ã¥Ë»þÂå¤Ê¤é¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×
¡Ö²ÖÂôÎà¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡×
¤½¤¦°Õµ¤ÍÈ¡¹¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Íò¤Î¾¾ËÜ½á¡Ê41¡Ë¤À¡£7·î11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿9¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤¬¥á¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë¾¾ËÜ¤¬½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¤Ò¤È¥³¥Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢
¡Ö¥Í¥Ã¥È¤ÏÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Þ¤µ¤«¾¾ËÜ¤µ¤óËÜ¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡ÈÈà½÷¡É¤Î¥·¡¼¥ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
ÏÃ¤ÏÌó20Ç¯Á°¤Þ¤ÇÁÌ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£2005Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±Ì¾¤Î¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¸¶ºî¤Ë¤·¤¿Îø°¦¥É¥é¥Þ¡Ø²Ö¤è¤êÃÄ»Ò¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÆ»ÌÀ»û»ÊÌò¤ò±é¤¸¤¿¾¾ËÜ¤ò°ìÌö¥¹¥¿¡¼¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿ºîÉÊ¤À¡£ËÁÆ¬¤Ë¤¢¤ë¡È²ÖÂôÎà¡É¤È¤Ï¡Ø²ÖÃË¡Ù¤Ç¾®·ª½Ü¡Ê42¡Ë¤¬±é¤¸¤¿ÌòÌ¾¤Ç¡¢¾¾ËÜ¤ËÆ±ºî¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿ºÝ¡¢¡È²ÖÂô¡Ê¤ÎÌò¡Ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡É¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ÎÁê¼êÌò¡¦ËÒÌî¤Ä¤¯¤·¤ò°æ¾å¿¿±û¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¤¬±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¶¦±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¾¾ËÜ¤µ¤ó¤È¸òºÝ¤¬Óñ¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2014Ç¯¤Ë¤ÏFRIDAY¤¬Æó¿Í¤Î¿¼Ìë¤Î¾ÆÆù¥Ç¡¼¥È¤ò¥¹¥¯¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢Ê£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¡È·ëº§´Ö¶á¡É¤ÈÅÙ¡¹Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¿±½¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤¡È¥«¥Ã¥×¥ë¡É¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤â¤Ë¸òºÝ¤òÇ§¤á¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½lµ¼Ô¡Ë
¤¢¤ë¼ï¡È¼ð¤ìÊª¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¤Õ¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Öµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»þÂå¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¶ÉÂ¦¤¬¡È×ÖÅÙ¡É¤·¤Æ¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó½Ð±é»þ¤Ï¡Ø²ÖÃË¡Ù¤ÎÏÃ¤ÏNG¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Î½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤¬½Ð±é¤¹¤ëÈÖÁÈ¤Ë¤ÏÂ¾»öÌ³½ê½êÂ°¤ÎÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ò¸Æ¤Ð¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢Æ±»öÌ³½ê¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬¤¶¤ï¤¶¤ïÃÏÍë¤òÆ§¤à¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤¹¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¾ì¤Ç²ÖÃË¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤¬Î®¤ì¤Æ¡¢¤·¤«¤â¤½¤³¤Ë°æ¾å¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¡£µì¥¸¥ã¥Ë»þÂå¤Ç¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×
¾¾ËÜ¤È»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ëSnow Man¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤·¡É¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Æ±ÈÖÁÈ¤Î¿¨¤ì¹þ¤ß¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢
¡Ö»öÁ°¤ËÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ²¿¤òÏÃ¤¹¤Î¤«¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¾¾ËÜ¤µ¤óÂ¦¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶ÉÂ¦¤Î×ÖÅÙ¤Ë¤è¤ë¡È¼«¼çµ¬À©¡É¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
2024Ç¯1·î2ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¤µ¤ó¤Þ¤Î¤Þ¤ó¤Þ40¼þÇ¯¤â¾Ð´é¤Î¤Þ¤ó¤ÞSP¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢°æ¾å¤µ¤ó¤Ï·ëº§¤Î±½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜ²»¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥Ö¡¼²ò¶Ø¤ÎÎ®¤ì¤¬½ù¡¹¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¡Ø¤µ¤ó¤Þ¤Î¤Þ¤ó¤Þ¡Ù¤Ç·ëº§¼«ÂÎ¤ÏÈÝÄê¤¹¤ë¤â¡¢¸òºÝ¤Î±½¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÈÝÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿°æ¾å¡£2026Ç¯¤ÎÍò²ò»¶¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤È¯É½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡©