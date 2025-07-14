¥É¥é¥Õ¥È¾å°Ì¸õÊä¡Ä»øMVPº¸ÏÓ¤¬¼¨¤·¤¿¡ÈÂ¸ºß´¶¡É¡¡ÃÇ¸À¤·¤¿º£¸å¡Ö¥×¥í¤·¤«¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×
Âè1¡¢Âè2ÀïÃæ·Ñ¤®¡¢Âè3ÀïÀèÈ¯¤Ç3Ï¢Åê¤ÎÂç¼ÖÎØ¡ÖÈè¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Âè45²óÆüÊÆÂç³ØÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ï¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÂç³ØÂåÉ½¤¬5Ï¢¾¡¤Ç21Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤Î¡ÈÁ´¾¡Í¥¾¡¡É¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ºÇÍ¥½¨Åê¼ê¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢º£½©¥É¥é¥Õ¥È¾å°Ì»ØÌ¾¸õÊä¤Ç¤â¤¢¤ëºÇÂ®150¥¥íº¸ÏÓ¡¦ÌÓÍø³¤ÂçÅê¼ê¡ÊÌÀÂç4Ç¯¡Ë¡£Ãæ·Ñ¤®¤Ç2»î¹ç¡¢ÀèÈ¯¤Ç1»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢·×7¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î3Ï¢Åê¤À¤Ã¤¿¡£ÌÓÍø¤Ï¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè1Àï¤Ç8²ó¤ËÅÐÈÄ¤·3¼ÔËÞÂà¤ÇÊÒ¤Å¤±¤ë¤È¡¢ÍâÆü¤âÆ±¤¸µå¾ì¤ÇÂè2Àï¤Î8²ó¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢3¼Ô»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æ°ÜÆ°Æü¤ò¶´¤ß¡¢Í¥¾¡·èÄê¤Î·ü¤«¤Ã¤¿HARD OFF ECO¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿·³ã¤Ç¤ÎÂè3Àï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢5²ó4°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç¸«»ö¤ËÌò³ä¤òÁ´¤¦¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤¿ËÙ°æÅ¯Ìé´ÆÆÄ¡Ê·ÄÂç´ÆÆÄ¡Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤º¡¢Âè1Àï¤Î°ËÆ£¡Ê¼ùÅê¼ê¡áÁáÂç¡Ë¤¯¤ó¡¢Âè2Àï¤ÎÃæÀ¾¡ÊÀ»µ±Åê¼ê¡áÀÄ³ØÂç¡Ë¤¯¤ó¤ËÂ³¤¯3¿ÍÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤òÃ¯¤Ë¤¹¤ë¤«¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¸õÊä¤ÎÃæ¤ÇÌÓÍø¤¯¤ó¤¬°ìÈÖ°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢º¸¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¤âÌÓÍø¤¯¤ó¤¬°ìÈÖÅ¬Ç¤¤À¤È»×¤¤¡¢ÆóÅáÎ®¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»È¤¤Êý¤ò¤·¤è¤¦¤ÈÂç²ñ³«ËëÄ¾Á°¤Ë·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁ´Éý¤Î¿®Íê¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï3Ï¢Åê¤Þ¤Ç¤ÏÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÂè2Àï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÌÓÍø¤¯¤óËÜ¿Í¤¬¡ØÀèÈ¯¤¹¤ëÁ°¤Ë¤â¤¦1¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÏÅê¤²¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤³¤Á¤é¤È¤·¤Æ¤Ï´ê¤Ã¤¿¤ê¤«¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç°ìÈÖ¿®Íê¤Ç¤¤ëÅê¼ê¤¬1Ëç¤¤¤Æ¡¢3¿ÍÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤³¤Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Õ¥ë²óÅ¾¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¿Í¤¬¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¼´¤Ë¡¢¥«¡¼¥Ö¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ç´ËµÞ¤ò¤Ä¤±¡¢MLB¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¸õÊä¤ò´Þ¤àÊÆ¹ñÂÇÀþ¤òËÝÏ®¡£3Ï¢Åê¤Ë¤â¡ÖÈè¤ì¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤Ç¤¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡×¤È»ö¤â¤Ê¤²¤À¡£
¡¡Â´¶È¸å¤Ë¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥×¥í¤·¤«¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¡£Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¤¡¢¹â¼¡¸µ¤ÎÉñÂæ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥í¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤Ï¤è¤ê°ìÁØ¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
ÌÜÉ¸¤Ï¡ÈÅê¤²¤ëÅ¯³Ø¼Ô¡É¥¯¥ì¥Ð¡¼¤µ¡¢Åêµå¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¶¦ÄÌÅÀ
¡¡º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¿Þ¤é¤º¤â¡¢¥×¥í¤Ø¸þ¤±¤ÆÀèÈ¯¤Ç¤â¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤³¤È¤ò¼Â¾Ú¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£³ÚÅ·¤Î°æ¾å½ã¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¥¬¥óÉ½¼¨°Ê¾å¤Ë¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¥¥ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀèÈ¯¤Ç¤â¡¢Ãæ¡ÊÃæ·Ñ¤®¡Ë¤Ç¤â¹Ô¤±¤ëÅê¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡ÖÊÑ²½µå¤ò¸«¤»¤Æ¡¢Ä¾µå¤Çº¹¤·¹þ¤à¡×¤Î¤¬¼«Ê¬¤ÎÅêµå¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤È¸ì¤ëÌÓÍø¡£¤½¤ì¤Ç¤â3Ï¢ÅêÌÜ¤ÎÂè3Àï¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î³ä¹ç¤ò¸º¤é¤·¡¢·è¤áµå¤ËÊÑ²½µå¤òÂ¿ÍÑ¤·¤ÆÂÇ¤¿¤»¤Æ¼è¤ë¥¯¥ì¥Ð¡¼¤Ê°ìÌÌ¤â¸«¤»¤¿¡£¡Ö¡ÊÊÆ¹ñÂÇÀþ¤Ï¡ËÀÑ¶ËÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÊÑ²½µå¤ÇÊø¤¹¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡ÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÅê¼ê¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¡Ê¥«¥Ö¥¹¤Î¡Ëº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¤Ç¤¹¡×¤È¡ÈÅê¤²¤ëÅ¯³Ø¼Ô¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò¼è¤ëº¸ÏÓ¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£³Î¤«¤Ë¡¢¼Á¤Î¤¤¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Çº¹¤·¹þ¤à¥¹¥¿¥¤¥ë¤â»÷ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥ì¥Ð¡¼¤µ¤ÈÃÀÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿º¸ÏÓ¤«¤é¡¢º£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÌÜ¤òÎ¥¤»¤Ê¤¤¡£¡Ê°æ¾åÎç²»/ Reo Inoue¡Ë