水戸vs富山 スタメン発表
[7.12 J2第23節](Ksスタ)
※18:00開始
主審:俵元希
<出場メンバー>
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 2 大森渚生
DF 6 飯田貴敬
DF 36 板倉健太
DF 97 鷹啄トラビス
MF 3 大崎航詩
MF 8 齋藤俊輔
MF 16 塚川孝輝
MF 99 加藤千尋
FW 7 渡邉新太
FW 45 寺沼星文
控え
GK 21 松原修平
DF 4 牛澤健
DF 27 沖田空
DF 71 フォファナ・マリック
MF 15 長尾優斗
MF 24 山崎希一
MF 39 山本隼大
FW 22 久保征一郎
FW 44 奥田晃也
監督
森直樹
[カターレ富山]
先発
GK 1 田川知樹
DF 4 神山京右
DF 5 今瀬淳也
DF 23 西矢慎平
DF 88 濱託巳
MF 6 瀬良俊太
MF 16 末木裕也
MF 18 伊藤拓巳
MF 33 高橋馨希
FW 10 松田力
FW 39 古川真人
控え
GK 42 平尾駿輝
DF 19 實藤友紀
MF 8 松岡大智
MF 13 深澤壯太
MF 14 浦十藏
MF 17 井上直輝
MF 20 大山武蔵
MF 24 河井陽介
MF 25 亀田歩夢
監督
安達亮
※18:00開始
主審:俵元希
<出場メンバー>
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 2 大森渚生
DF 6 飯田貴敬
DF 36 板倉健太
DF 97 鷹啄トラビス
MF 3 大崎航詩
MF 8 齋藤俊輔
MF 16 塚川孝輝
MF 99 加藤千尋
FW 7 渡邉新太
FW 45 寺沼星文
控え
GK 21 松原修平
DF 4 牛澤健
DF 27 沖田空
DF 71 フォファナ・マリック
MF 15 長尾優斗
MF 39 山本隼大
FW 22 久保征一郎
FW 44 奥田晃也
監督
森直樹
[カターレ富山]
先発
GK 1 田川知樹
DF 4 神山京右
DF 5 今瀬淳也
DF 23 西矢慎平
DF 88 濱託巳
MF 6 瀬良俊太
MF 16 末木裕也
MF 18 伊藤拓巳
MF 33 高橋馨希
FW 10 松田力
FW 39 古川真人
控え
GK 42 平尾駿輝
DF 19 實藤友紀
MF 8 松岡大智
MF 13 深澤壯太
MF 14 浦十藏
MF 17 井上直輝
MF 20 大山武蔵
MF 24 河井陽介
MF 25 亀田歩夢
監督
安達亮