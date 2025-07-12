[7.12 J2第23節](Ksスタ)

※18:00開始

主審:俵元希

<出場メンバー>

[水戸ホーリーホック]

先発

GK 34 西川幸之介

DF 2 大森渚生

DF 6 飯田貴敬

DF 36 板倉健太

DF 97 鷹啄トラビス

MF 3 大崎航詩

MF 8 齋藤俊輔

MF 16 塚川孝輝

MF 99 加藤千尋

FW 7 渡邉新太

FW 45 寺沼星文

控え

GK 21 松原修平

DF 4 牛澤健

DF 27 沖田空

DF 71 フォファナ・マリック

MF 15 長尾優斗

MF 24 山崎希一

MF 39 山本隼大

FW 22 久保征一郎

FW 44 奥田晃也

監督

森直樹

[カターレ富山]

先発

GK 1 田川知樹

DF 4 神山京右

DF 5 今瀬淳也

DF 23 西矢慎平

DF 88 濱託巳

MF 6 瀬良俊太

MF 16 末木裕也

MF 18 伊藤拓巳

MF 33 高橋馨希

FW 10 松田力

FW 39 古川真人

控え

GK 42 平尾駿輝

DF 19 實藤友紀

MF 8 松岡大智

MF 13 深澤壯太

MF 14 浦十藏

MF 17 井上直輝

MF 20 大山武蔵

MF 24 河井陽介

MF 25 亀田歩夢

監督

安達亮