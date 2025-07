山口県の海辺のごみ拾いや廃プラスチックを活用したものづくり体験！サンライン「なつやすみオープンラボ」

サンラインは、2025年7月29日(火)、地域貢献活動の一環として、地元の小学生を対象とした体験型環境学習イベント「なつやすみオープンラボ」を開催します。

サンライン「なつやすみオープンラボ」

開催日時 : 2025年7月29日(火)

・午前の部 10:00〜12:00

・午後の部 14:00〜16:00

会場 : 株式会社サンライン本社 食堂(山口県岩国市)

対象者 : 小学3年生〜6年生(各回20名、計40名)

参加費 : 無料

体験内容 : ・海辺のごみ拾い・調査(7月26日)

・プラスチックや釣り糸製造工程の学習及び工場見学(7月29日)

・オリジナルキーホルダー工作(7月29日)

目的 : 子どもたちに環境・科学・地域産業の価値を体感してもらう

取材対応 : 当日受付可能、代表者コメント可

後援 : 岩国市教育委員会・柳井市教育委員会

このイベントでは、海辺でのごみ拾いや廃プラスチックを活用した工作などを通じて、環境問題やものづくりの楽しさ、そして地域産業の魅力を子どもたちに伝えることを目的としています。

午前・午後の2回に分けて、各回20名の小学生を対象に本社にて実施します(参加無料・事前申込制)。

■実際に見て、拾って、つくって学ぶ ― “体験”から始まる環境教育

今回の「なつやすみオープンラボ2025」は、単なる工作教室ではありません。

海洋ごみの問題やリサイクルのしくみ、ものづくりの背景について、子どもたちが五感で学べる体験型プログラムとして実施します。

2025年7月26日(土)には、希望する参加者を対象に柳井市の海岸で清掃活動を行い、社員とともに実際の海洋ごみを拾いながら、環境課題を身近な問題として捉える機会とします。

2025年7月29日(火)の本イベントでは、廃プラスチックを素材にキーホルダー工作を体験。

色や形を自ら選んで“世界に1つだけのオリジナル作品”を完成させる過程で、プラスチックの性質やリサイクルの流れについても学べるよう、科学や社会科の学習要素を織り込んだ内容となっています。

当日は、地域で活躍するフリーアナウンサー・佐藤けいさんを司会に迎え、子どもたちが安心して取り組める進行をサポート。

親しみやすく活気ある雰囲気のなかで、環境・ものづくりへの関心を育む一日を提供します。

工作チャーム

