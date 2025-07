7月10日 発表

Level Infiniteは7月10日、Android/iOS用背中で魅せるガンガールRPG「勝利の女神:NIKKE」において、水着コスチュームが実装されるニケの情報を公開した。

今回新たに水着コスチュームが追加となるのは「ラピ:レッドフード」「トーブ」「ジュリア」の3人。コスチューム名はそれぞれ「レッドフレーバー」「サンブレイズ」「サマーロマンス」となっている。

合わせて、「リター」「プリム」「ヤン」「ペッパー」の4種類の水着コスチュームが再登場することも発表された。

(C)2022-2025 PROXIMA BETA PTE. LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

(C)2022-2025 SHIFT UP CORP. ALL RIGHTS RESERVED.