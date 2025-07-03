µ´´ÝÀ¬Ìé¡Ö³ÚÅ·¶ä¹Ô¶âÍø0.44¡óÃ£À®¤Ï¡ÈÀäÌ¯¤Ê¥é¥¤¥óÁÀ¤¤·â¤Á¡É¡×7¤Ä¤Î¿·¾ò·ï¤òÅ°Äì²òÀâ¡ª
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿Íµ¤¥Ý¥¤³èYouTuber¤Îµ´´ÝÀ¬Ìé»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÆ°²è¡Ø³ÚÅ·¶ä¹Ô¤Î±ßÉáÄÌÍÂ¶â¶âÍø¤ò0.2%¤«¤é0.44%¤Ë¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Î¾ò·ï¤ò²òÀâ¡Ù¤ò¸ø³«¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢³ÚÅ·¶ä¹Ô¤¬7·î¤«¤éÆ³Æþ¤·¤¿±ßÉáÄÌÍÂ¶â¶âÍø¤Î¿·¥Üー¥Ê¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï´ò¤·¤¤¡£¶Ã°Û¤Î0.44¡ó¡ª¡×¤ÈÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
µ´´Ý»á¤Ï¤Þ¤º¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç³ÚÅ·¶ä¹Ô¤Î¶âÍø¤ÏºÇ¹â¤Ç¤â0.28¡ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢7·î¤«¤é¤Ï¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤ÐºÇÂç0.44¡ó¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡×¤ÈÏÃÂê¤ÎÊÑ²½¤ò¾Ò²ð¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶âÍøÂÎ·Ï¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö³ÚÅ·¤é¤·¤¤Ê£»¨¤Ê¾ò·ï¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Á´Éô¥¯¥ê¥¢¤¹¤ì¤Ð100Ëü±ßÍÂ¤±¤ÆÇ¯´Ö3500±ß¤Û¤É¤ÎÍøÂ©¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÅº¤¨¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¡È¥Üー¥Ê¥¹¶âÍø¡É¤Ï¡¢7¤Ä¤Î¾ò·ï¤ò¤¹¤Ù¤ÆÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç0.44%¤È¤¤¤¦¹â¶âÍø¤ËÅþÃ£¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£¡Ö°ì¤ÄÌÜ¤ÏµëÍ¿¤äÇ¯¶â¤Î½êÄê¤Î¿¶¹þ¡¢Æó¤ÄÌÜ¤Ï³ÚÅ·¥«ー¥É°Ê³°¤Î¸ýºÂ¿¶ÂØ¤ò3·ï°Ê¾å¡¢»°¤ÄÌÜ¤Ï¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«ー¥É20²ó°Ê¾åÍøÍÑ¡¢»Í¤ÄÌÜ¤Ï³°²ßÄê´üÍÂ¶â¤ÎÀÑÎ©¹ØÆþ¡¢¸Þ¤ÄÌÜ¤Ï³¤³°Á÷¶â¤ä¼õ¼è¡¢Ï»¤ÄÌÜ¤¬¥Þ¥Íー¥µ¥Ýー¥È¤Î5¹Ô¸ýºÂÅÐÏ¿¡¢¤½¤·¤Æ¼·¤ÄÌÜ¤¬¥´ー¥ë¥É°Ê¾å¤Î³ÚÅ·¥«ー¥É¤ò»È¤Ã¤¿°ú¤Íî¤È¤·¡×¤È¡¢¼çÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Îóµó¡£¡Ö¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤ÆÁ´ÉôÂ·¤¨¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ê¤êÂçÊÑ¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÃæ¤Ë¤ÏÃ£À®¤·¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡È¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç¤ä¤ì¤Ð¾¯¤·¤Ç¤â¶âÍø¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡É¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
Æ°²èÃæÈ×¤Ç¤Ï¡¢Â¾¶ä¹Ô¤È¤Î¶âÍøÈæ³Ó¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡ÖµìÂÎÀ©¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¿¿¤óÃæ¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿³ÚÅ·¶ä¹Ô¤¬¡¢¥Üー¥Ê¥¹¶âÍøÆ³Æþ¤Ç¡Ø¤¹¤ß¤·¤óSBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡Ù¤ä¡ØÀÄ¶õ¶ä¹Ô¡Ù¤òÄÉ¤¤È´¤¯¿å½à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï²÷µó¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¡Ö°ìÈÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡È·è¤·¤Æ°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥é¥¤¥óÁÀ¤¤·â¤Á¡É¡×¤ÈÀÚ¤ê¹þ¤à¾ìÌÌ¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
½ªÈ×¤Ç¤Ï¡Ö³ÚÅ·¶ä¹Ô¤Ë¤Ï¸½¶â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤äSPU¤Ê¤ÉÂ¾¤ÎÆÃÅµ¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤À¤±¶âÍø¤¬¾å¤¬¤ì¤ÐÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È³ÚÅ·ÆÃÍ¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤Þ¤À¸ýºÂ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¥¤¥È·ÐÍ³¤Ç³«Àß¤¹¤ì¤ÐºÇÂç2600±ßÊ¬¤â¤â¤é¤¨¤ë¡£¾Ú·ô¸ýºÂ¤âÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¤µ¤é¤Ë¤ªÆÀ¡×¤È¡¢¥Ý¥¤³èYouTuber¤é¤·¤¤¾ðÊó¤â¥µー¥Ó¥¹Àº¿À²¢À¹¤ËÄó¶¡¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Öº£²ó¤Î¶âÍø¥¢¥Ã¥×¤Ç¹â¶âÍø·Ï¶ä¹Ô¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìÁØÂ¸ºß´¶¤òÁý¤·¤¿³ÚÅ·¶ä¹Ô¡£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¸¤¯»ñ»º±¿ÍÑ¤ò¡ª¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
µ´´Ý»á¤Ï¤Þ¤º¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç³ÚÅ·¶ä¹Ô¤Î¶âÍø¤ÏºÇ¹â¤Ç¤â0.28¡ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢7·î¤«¤é¤Ï¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤ÐºÇÂç0.44¡ó¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡×¤ÈÏÃÂê¤ÎÊÑ²½¤ò¾Ò²ð¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶âÍøÂÎ·Ï¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö³ÚÅ·¤é¤·¤¤Ê£»¨¤Ê¾ò·ï¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Á´Éô¥¯¥ê¥¢¤¹¤ì¤Ð100Ëü±ßÍÂ¤±¤ÆÇ¯´Ö3500±ß¤Û¤É¤ÎÍøÂ©¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÅº¤¨¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¡È¥Üー¥Ê¥¹¶âÍø¡É¤Ï¡¢7¤Ä¤Î¾ò·ï¤ò¤¹¤Ù¤ÆÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç0.44%¤È¤¤¤¦¹â¶âÍø¤ËÅþÃ£¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£¡Ö°ì¤ÄÌÜ¤ÏµëÍ¿¤äÇ¯¶â¤Î½êÄê¤Î¿¶¹þ¡¢Æó¤ÄÌÜ¤Ï³ÚÅ·¥«ー¥É°Ê³°¤Î¸ýºÂ¿¶ÂØ¤ò3·ï°Ê¾å¡¢»°¤ÄÌÜ¤Ï¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«ー¥É20²ó°Ê¾åÍøÍÑ¡¢»Í¤ÄÌÜ¤Ï³°²ßÄê´üÍÂ¶â¤ÎÀÑÎ©¹ØÆþ¡¢¸Þ¤ÄÌÜ¤Ï³¤³°Á÷¶â¤ä¼õ¼è¡¢Ï»¤ÄÌÜ¤¬¥Þ¥Íー¥µ¥Ýー¥È¤Î5¹Ô¸ýºÂÅÐÏ¿¡¢¤½¤·¤Æ¼·¤ÄÌÜ¤¬¥´ー¥ë¥É°Ê¾å¤Î³ÚÅ·¥«ー¥É¤ò»È¤Ã¤¿°ú¤Íî¤È¤·¡×¤È¡¢¼çÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Îóµó¡£¡Ö¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤ÆÁ´ÉôÂ·¤¨¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ê¤êÂçÊÑ¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÃæ¤Ë¤ÏÃ£À®¤·¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡È¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç¤ä¤ì¤Ð¾¯¤·¤Ç¤â¶âÍø¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡É¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
Æ°²èÃæÈ×¤Ç¤Ï¡¢Â¾¶ä¹Ô¤È¤Î¶âÍøÈæ³Ó¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡ÖµìÂÎÀ©¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¿¿¤óÃæ¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿³ÚÅ·¶ä¹Ô¤¬¡¢¥Üー¥Ê¥¹¶âÍøÆ³Æþ¤Ç¡Ø¤¹¤ß¤·¤óSBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡Ù¤ä¡ØÀÄ¶õ¶ä¹Ô¡Ù¤òÄÉ¤¤È´¤¯¿å½à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï²÷µó¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¡Ö°ìÈÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡È·è¤·¤Æ°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥é¥¤¥óÁÀ¤¤·â¤Á¡É¡×¤ÈÀÚ¤ê¹þ¤à¾ìÌÌ¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
½ªÈ×¤Ç¤Ï¡Ö³ÚÅ·¶ä¹Ô¤Ë¤Ï¸½¶â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤äSPU¤Ê¤ÉÂ¾¤ÎÆÃÅµ¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤À¤±¶âÍø¤¬¾å¤¬¤ì¤ÐÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È³ÚÅ·ÆÃÍ¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤Þ¤À¸ýºÂ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¥¤¥È·ÐÍ³¤Ç³«Àß¤¹¤ì¤ÐºÇÂç2600±ßÊ¬¤â¤â¤é¤¨¤ë¡£¾Ú·ô¸ýºÂ¤âÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¤µ¤é¤Ë¤ªÆÀ¡×¤È¡¢¥Ý¥¤³èYouTuber¤é¤·¤¤¾ðÊó¤â¥µー¥Ó¥¹Àº¿À²¢À¹¤ËÄó¶¡¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Öº£²ó¤Î¶âÍø¥¢¥Ã¥×¤Ç¹â¶âÍø·Ï¶ä¹Ô¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìÁØÂ¸ºß´¶¤òÁý¤·¤¿³ÚÅ·¶ä¹Ô¡£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¸¤¯»ñ»º±¿ÍÑ¤ò¡ª¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
7·î¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¦¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«ー¥É¤ÎÃíÌÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Þ¤È¤á
µ´´ÝÀ¬Ìé¡Ö¥³ー¥É·èºÑ¥æー¥¶ー¤Ïº£·îÂçº®Íð¡ª¡×7·î¤Î¹ë²Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò°ìµó²òÀâ¡ÖÀäÂÐ¥¨¥ó¥È¥êー¤òËº¤ì¤º¤Ë¡×
µ´´ÝÀ¬Ìé¡Ö³ÚÅ·¥Ú¥¤´Ô¸µÎ¨¥À¥¦¥ó¤ËÍ×Ãí°Õ¡ª¡×¥Ý¥¤³è¿·»þÂå¤ÎÉ¬¾¡¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÅ°Äì²òÀâ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¥³¡¼¥É·èºÑ¡ÊdÊ§¤¤,³ÚÅ·¥Ú¥¤,PayPay,auPAY,¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤,¥á¥ë¥Ú¥¤¤Ê¤É¡Ë¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¢¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«¡¼¥É¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤ä³Æ¶ä¹Ô¡¢³Æ¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ðÊó¡¢¤ªÆÀ¾ðÊó¡¢¥Ý¥¤³è¾ðÊó¤Ê¤É¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£