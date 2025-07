「Nuclear」はYouTubeやSoundCloudなどで無料公開されている音楽を広告なしで聴くことができ、曲の検索やダウンロードなども可能な自由ソフトウェアのデスクトップ音楽プレイヤーです。一体どのような音楽プレイヤーになっているのか気になったので、実際に使ってみました。Nuclear Music Playerhttps://nuclearplayer.com/

GitHub - nukeop/nuclear: Streaming music player that finds free music for youhttps://github.com/nukeop/nuclear/開発者はNuclearについて、「インターネット上の無料の提供元からコンテンツを取得する、無料の音楽ストリーミングプログラムです」「巨大なライブラリになった、無料のSpotifyを想像してみてください」と紹介しています。「Nuclear」は以下の配布ページからダウンロード可能。Nuclear Music Playerhttps://nuclearplayer.com/downloads使っているOSを選択し、「Easy Install」の下にあるボタンをクリック。ダウンロードしたインストーラーを実行すると、自動でデスクトップアプリが開きました。ダッシュボードには「Trending Playists(トレンドのプレイリスト)」という項目があり、クリックするとプレイリストが開きます。曲を選択すると聞くことが可能。なお、再生されるまでに数秒ほどラグが発生することがあります。プレイヤー右下のハートアイコンをクリックすると、再生速度を調整できます。ループ再生やシャッフル再生も可能です。再生中の楽曲はプレイヤー右側に表示されます。楽曲の部分を右クリックすると音楽トラックのソースが表示され、「Add to favorites」でお気に入りに追加できるほか、「Downloads」をクリックしてMP3ファイルをPCにダウンロードすることも可能。なお、楽曲のダウンロードにはYouTubeを利用しているとのこと。プレイヤーの左側にある「DOWNLOADS」タブをクリックすると、プレイヤー上でダウンロードした楽曲を表示することが可能。「LYRICS」タブをクリックすると再生中の曲の歌詞が表示されますが、歌詞が表示されないケースも多いようです。「PLUGINS」タブをクリックすると、音楽のソースとなる配信サービスやメタデータのプロバイダー、歌詞のプロバイダーなどを切り替えることが可能。ダッシュボード中央の「TOP TRACKS」をクリックすると、「Nuclear」で人気の曲をランキングで表示可能。「GENRES」をクリックすると、ジャンルごとに人気のアーティストや曲を調べることができます。なお、「Nuclear」には検索機能などもありますが、かなりレスポンスに時間がかかる上に結果の精度も悪いため、使うには忍耐力が必要だと感じました。