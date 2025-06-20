¤¬¤ó¸øÉ½¡ÖGTO¡×½Ð±é½÷Í¥¡¡¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ½ª¤¨Âà±¡Êó¹ð¡Ö¿É¤¯¤ÆÄ¹¤«¤Ã¤¿Æ®¤¤¤â¤ä¤Ã¤Èº£Æü¤Ç½ª¤ï¤ê¡×
¡¡¹üÈ×¥ê¥ó¥ÑÀá¤Ø¤ÎÅ¾°Ü¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸3¤Î¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë½÷Í¥¤Î´õÎÉÍü¡Ê¤¤é¤ê¡¢44¡Ë¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ò½ª¤¨¡¢Âà±¡¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Âè6¥¯¡¼¥ë¤Î¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¡¢17Æü¤ËÆþ±¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿´õÎÉÍü¡£¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖÌµ»ö¤Ë¡¢¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ò½ª¤¨¤Æº£Æü¡¢Âà±¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤´Êó¹ðÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ö¿É¤¯¤ÆÄ¹¤«¤Ã¤¿Æ®¤¤¤â¤ä¤Ã¤Èº£Æü¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö³§ÍÍ¤Ë¤É¤ì¤À¤±µß¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡ÄËÜÅö¤Ë¡¢ÍÆñ¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â°ì½ï¤ËÌµÍý¤»¤º¤Ë´èÄ¥¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¤Ã¡¡¿´¤è¤ê´¶¼ÕÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡´õÎÉÍü¤Ï¡¢1998Ç¯¤Ë¡ÖGTO¡×¤Ë½Ð±é¡£Ãæ¿´À¸ÅÌ¤ò±é¤¸¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤¬»÷¹ç¤¦Ã¼Àµ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç°ìÌöµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿Íµ¤ÀäÄº»þ¤Î2000Ç¯¤Ë»ÒµÜðô¡Ê¤±¤¤¡Ë¤¬¤ó¤ËØí´µ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë³èÆ°µÙ»ß¡£2004Ç¯¤«¤é¤Ï³èÆ°¤ÎµòÅÀ¤òÂæÏÑ¤Ë°Ü¤·¤¿¡£¤½¤Î¸åÂæÏÑ¿ÍÃËÀ¤È¹ñºÝ·ëº§¤·¡¢09Ç¯¤ËÃË»ù¤ò½Ð»º¡£15Ç¯¤Ë·ÝÇ½³èÆ°ºÆ³«¤òÀµ¼°¤ËÈ¯É½¡£23Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òºòÇ¯¸øÉ½¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ïµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯9·î¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¤¬¤ó¤ËØí´µ¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¡¢Æ±12·î¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¹üÈ×¥ê¥ó¥ÑÀá¤Ø¤ÎÅ¾°Ü¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸3¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£