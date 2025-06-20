STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

¼Ì¿¿³ÈÂç

ËÌ³¤Æ»ÂÓ¹­»Ô¤Î¤ª¤Ó¤Ò¤íÆ°Êª±à¤Ç2025Ç¯6·î20Æü¡¢´ÑÍ÷¼Ö¤ÎÀ°È÷ºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­ºî¶È°÷¤¬»àË´¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¸á¸å1»þ20Ê¬¤´¤í¡¢±à¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡Ö´ÑÍ÷¼Ö¤ÎÅÀ¸¡Ãæ¤Ë50ÂåÃËÀ­¤¬µ¡³£¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´ÑÍ÷¼Ö¤ÎÀ°È÷ºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÂÓ¹­»Ô¤Îºî¶È°÷¡¦²¬ÅÄ¶µ¸­¤µ¤ó¡Ê£µ£²¡Ë¤¬¡¢´ÑÍ÷¼Ö¤ÎÉôÉÊ¤Î´Ö¤ËÂÎ¤ò¶´¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤ª¤è¤½2»þ´Ö¸å¤Ëµß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È²¬ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¡¢¹â¤µ¤ª¤è¤½15¥áー¥È¥ë¤Î´ÑÍ÷¼Ö¤ÎÃæ¿´Éô¤Ç¥®¥¢¤ËÌý¤ò¤µ¤¹ºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

´ÑÍ÷¼Ö¤ËµÒ¤Ï¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Æ°Êª±à¤ÏÎ×»þµÙ±à¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£