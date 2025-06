【BG-PCC Lite CO2GBB】 7月中旬 発売予定 価格:60,280円

BATONは、CO2ガスガン「BG-PCC Lite CO2GBB」を7月中旬に発売する。価格は60,280円。

本商品は、「BG-PCC CO2GBB」の兄弟機として同社「GLOCK」シリーズのCO2マガジンを使用する長物CO2ガスブローバックガン。製品名の「PCC」とは、ピストルキャリバーカービンのことでピストル弾を使うライフルを意味している。

今回展開となる「BG-PCC Lite CO2GBB」では、上下レシーバーを強化樹脂製とすることで1.9kgと大幅な軽量化を実現。さらに、ホップシステムの改良によって取り回しに優れるショートバレルながらも命中精度と弾道安定性が向上している。

なお、対応するCO2カートリッジはPUFF DINOもしくはBASIKOSの12gカートリッジとなっている。他ブランドのCO2カートリッジは非対応・保証対象外なので注意が必要だ。

