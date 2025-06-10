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https://www.apple.com/jp/newsroom/2025/06/apple-supercharges-its-tools-and-technologies-for-developers/
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