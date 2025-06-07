鹿児島vs岐阜 スタメン発表
[6.7 J3第15節](白波スタ)
※18:00開始
主審:大坪博和
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 藤嶋栄介
DF 3 杉井颯
DF 7 千布一輝
DF 21 相馬丞
DF 44 青木義孝
MF 6 渡邉英祐
MF 11 福田望久斗
MF 14 吉尾虹樹
MF 27 山口卓己
FW 9 アンジェロッティ
FW 18 河村慶人
控え
GK 31 熊倉匠
DF 26 川島功奨
DF 29 岡崎慎
MF 19 稲葉修土
MF 20 圓道将良
MF 73 田中稔也
FW 13 近藤慶一
FW 36 米澤令衣
FW 92 ンドカ・チャールス
監督
相馬直樹
[FC岐阜]
先発
GK 31 セランテス
DF 3 野澤陸
DF 4 甲斐健太郎
DF 22 文仁柱
DF 55 外山凌
MF 10 北龍磨
MF 16 西谷亮
MF 28 箱崎達也
FW 9 ドゥドゥ
FW 24 粟飯原尚平
FW 27 横山智也
控え
GK 1 茂木秀
DF 5 石田崚真
DF 23 萩野滉大
DF 26 大串昇平
DF 40 平瀬大
MF 7 中村仁郎
MF 14 生地慶充
MF 39 泉澤仁
FW 11 佐々木快
監督
大島康明
※18:00開始
主審:大坪博和
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 藤嶋栄介
DF 3 杉井颯
DF 7 千布一輝
DF 21 相馬丞
DF 44 青木義孝
MF 6 渡邉英祐
MF 11 福田望久斗
MF 14 吉尾虹樹
MF 27 山口卓己
FW 9 アンジェロッティ
FW 18 河村慶人
控え
GK 31 熊倉匠
DF 26 川島功奨
DF 29 岡崎慎
MF 19 稲葉修土
MF 20 圓道将良
FW 13 近藤慶一
FW 36 米澤令衣
FW 92 ンドカ・チャールス
監督
相馬直樹
[FC岐阜]
先発
GK 31 セランテス
DF 3 野澤陸
DF 4 甲斐健太郎
DF 22 文仁柱
DF 55 外山凌
MF 10 北龍磨
MF 16 西谷亮
MF 28 箱崎達也
FW 9 ドゥドゥ
FW 24 粟飯原尚平
FW 27 横山智也
控え
GK 1 茂木秀
DF 5 石田崚真
DF 23 萩野滉大
DF 26 大串昇平
DF 40 平瀬大
MF 7 中村仁郎
MF 14 生地慶充
MF 39 泉澤仁
FW 11 佐々木快
監督
大島康明