¡ØÆæ²ò¤¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¤¢¤È¤Ç¡ÙÂè10ÏÃ »ö·ï¤Î¸°¤Ïºé¤¸Ø¤ëé¬é¯¤È¾Ã¤¨¤¿»ô¤¤Ç¡ª¡©
Á´¹ñ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï ¡É¥Î¥¤¥¿¥ß¥Ê¡É ¤Ë¤Æ2025Ç¯4·î4Æü¡Ê¶â¡Ë23»þ30Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡ØÆæ²ò¤¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¤¢¤È¤Ç¡Ù¤è¤ê¡¢Âè10ÏÃ¡ÖåºÎï¤Êé¬é¯¤Ë¤Ï»¦°Õ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡¦Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ØÆæ²ò¤¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¤¢¤È¤Ç¡Ù¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¹ñÎ©»Ô¤¬ÉñÂæ¡£¹ñÎ©½ð¤Î¿·ÊÆ·º»ö¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê¡ÖÊõÀ¸¥°¥ë¡¼¥×¡×¤ÎÎá¾î¡¦ÊõÀ¸Îï»Ò¡£Îï»Ò¤È¤È¤â¤ËÆñ²ò¤Ê»ö·ï¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡ÖÉ÷º×¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¡×¤Î¸æÁâ»Ê¤Ç¤¢¤ëÉ÷º×·ÙÉô¡£¤½¤·¤Æ¡¢Îï»Ò¤Î¼¹»ö·ó±¿Å¾¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢±Ô¤¤¿äÍýÎÏ¤ÈÆÇÀå¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤¿±Æ»³¡£¡Ö¤ª¾îÍÍ¤ÎÌÜ¤ÏÀá·ê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢Ë½¸À¤¹¤ì¤¹¤ì¤ÎÆÇÀå¤ÇÎï»Ò¤Î¿äÍýÎÏ¤Î¤Ê¤µ¤ò»ØÅ¦¤·¤Ä¤Ä¡¢±Æ»³¤ÏÁ¯¤ä¤«¤Ë»ö·ï¤ÎÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÆÇÀå¼¹»ö¡ßËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡£
Âè10ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¡ãÂè10ÏÃ¡ÖåºÎï¤Êé¬é¯¤Ë¤Ï»¦°Õ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ä
¹ñÎ©¤ÎÌ¾²È¡¦Æ£ÁÒ²È¤Çµ¯¤¤¿¡ÖÈþ¤·¤¡×»¦¿Í»ö·ï¡£Å¡Âð¤Îé¬é¯±à¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Çé¬é¯¤Î¥Ù¥Ã¥É¤ÇÌ²¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿»àÂÎ¤Ï¡¢Ä¹ÃË¡¦½ÓÉ×¤Îº§Ìó¼Ô¡¦¹â¸¶¶³»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
ÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ£ÁÒ²È¤ÎÌÌ¡¹¡£é¬é¯¹¥¤¤ÎÅö¼ç¡¦¹¬»°Ïº¡¢¼Ö°Ø»Ò¤ÎºÊ¡¦Ê¸Âå¡¢½ÓÉ×¤ÎÍ§¿Í¤Ç¿ÆÀÌ¤Î»û²¬¡¢¤½¤·¤ÆÌ»ÍÜ»Ò¤Î²íÉ§¤ÈÄ¹½÷¤ÎÈþÆà»Ò¡£ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢Æ£ÁÒ²È¤È¡Ö¤´¶á½êÉÕ¤¹ç¤¤¡×¤¬¤¢¤ëÎï»Ò¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÀµÂÎ¤¬¥Ð¥ì¤½¤¦¤ÇÀï¡¹¶²¡¹¡£
¸½¾ì¤Ï¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÉ÷º×·ÙÉô¤ÎÆæ¿äÍý¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä¡£É÷º×¤Î»×¤ï¤Ì»ØÅ¦¤«¤é»ö·ï¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹â¸¶¶³»Ò¤Î»ô¤¤Ç¡Ö¥¿¥ó¥´¡×¤â»ö·ï¸å¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£ºé¤¸Ø¤ëé¬é¯¤È¾Ã¤¨¤¿»ô¤¤Ç¡Ä»ö·ï¤Î¸°¤Ï°ìÂÎ¤É¤³¤Ë¡©
6·î7Æü¡ÊÅÚ¡ËÀµ¸á¤«¤é¤ÏPrime Video¤Ë¤Æ¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®¤Î¤Û¤«¡¢AT-X¤Ç¤â6·î8Æü¡ÊÆü¡Ë21»þ00Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¡£
¡ä¡ä¡äÂè10ÏÃ¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿6ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡ËÅìÀîÆÆºÈ¡¿⼩³Ø´Û¡¿¡ÖÆæ²ò¤¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¤¢¤È¤Ç¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ØÆæ²ò¤¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¤¢¤È¤Ç¡Ù¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¹ñÎ©»Ô¤¬ÉñÂæ¡£¹ñÎ©½ð¤Î¿·ÊÆ·º»ö¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê¡ÖÊõÀ¸¥°¥ë¡¼¥×¡×¤ÎÎá¾î¡¦ÊõÀ¸Îï»Ò¡£Îï»Ò¤È¤È¤â¤ËÆñ²ò¤Ê»ö·ï¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡ÖÉ÷º×¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¡×¤Î¸æÁâ»Ê¤Ç¤¢¤ëÉ÷º×·ÙÉô¡£¤½¤·¤Æ¡¢Îï»Ò¤Î¼¹»ö·ó±¿Å¾¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢±Ô¤¤¿äÍýÎÏ¤ÈÆÇÀå¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤¿±Æ»³¡£¡Ö¤ª¾îÍÍ¤ÎÌÜ¤ÏÀá·ê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢Ë½¸À¤¹¤ì¤¹¤ì¤ÎÆÇÀå¤ÇÎï»Ò¤Î¿äÍýÎÏ¤Î¤Ê¤µ¤ò»ØÅ¦¤·¤Ä¤Ä¡¢±Æ»³¤ÏÁ¯¤ä¤«¤Ë»ö·ï¤ÎÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÆÇÀå¼¹»ö¡ßËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡£
¡ãÂè10ÏÃ¡ÖåºÎï¤Êé¬é¯¤Ë¤Ï»¦°Õ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ä
¹ñÎ©¤ÎÌ¾²È¡¦Æ£ÁÒ²È¤Çµ¯¤¤¿¡ÖÈþ¤·¤¡×»¦¿Í»ö·ï¡£Å¡Âð¤Îé¬é¯±à¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Çé¬é¯¤Î¥Ù¥Ã¥É¤ÇÌ²¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿»àÂÎ¤Ï¡¢Ä¹ÃË¡¦½ÓÉ×¤Îº§Ìó¼Ô¡¦¹â¸¶¶³»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
ÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ£ÁÒ²È¤ÎÌÌ¡¹¡£é¬é¯¹¥¤¤ÎÅö¼ç¡¦¹¬»°Ïº¡¢¼Ö°Ø»Ò¤ÎºÊ¡¦Ê¸Âå¡¢½ÓÉ×¤ÎÍ§¿Í¤Ç¿ÆÀÌ¤Î»û²¬¡¢¤½¤·¤ÆÌ»ÍÜ»Ò¤Î²íÉ§¤ÈÄ¹½÷¤ÎÈþÆà»Ò¡£ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢Æ£ÁÒ²È¤È¡Ö¤´¶á½êÉÕ¤¹ç¤¤¡×¤¬¤¢¤ëÎï»Ò¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÀµÂÎ¤¬¥Ð¥ì¤½¤¦¤ÇÀï¡¹¶²¡¹¡£
¸½¾ì¤Ï¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÉ÷º×·ÙÉô¤ÎÆæ¿äÍý¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä¡£É÷º×¤Î»×¤ï¤Ì»ØÅ¦¤«¤é»ö·ï¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹â¸¶¶³»Ò¤Î»ô¤¤Ç¡Ö¥¿¥ó¥´¡×¤â»ö·ï¸å¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£ºé¤¸Ø¤ëé¬é¯¤È¾Ã¤¨¤¿»ô¤¤Ç¡Ä»ö·ï¤Î¸°¤Ï°ìÂÎ¤É¤³¤Ë¡©
6·î7Æü¡ÊÅÚ¡ËÀµ¸á¤«¤é¤ÏPrime Video¤Ë¤Æ¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®¤Î¤Û¤«¡¢AT-X¤Ç¤â6·î8Æü¡ÊÆü¡Ë21»þ00Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¡£
¡ä¡ä¡äÂè10ÏÃ¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿6ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡ËÅìÀîÆÆºÈ¡¿⼩³Ø´Û¡¿¡ÖÆæ²ò¤¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¤¢¤È¤Ç¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ