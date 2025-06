水道業界の健全化に向け料金体系の明確化へ！水道修理のセーフリー

「水道修理のセーフリー」は、水道修理のセーフリーを利用した方にインタビューを通じて、水道修理料金が不明瞭であるという課題を把握しました。

「水道修理のセーフリー」は、水道修理のセーフリーを利用した方にインタビューを通じて、水道修理料金が不明瞭であるという課題を把握。

サイトに掲載する事業者ページへ順次、具体的な作業ごとの料金表を実装する取り組みを開始しました。

これにより、消費者が安心して業者を選定できる環境づくりを推進し、悪徳な業者による“ぼったくり被害”の抑制を目指す。

1. 背景・課題

1-1. 水道修理業界の現状

現在、「修理:980円〜」などの極端に安価な価格を掲げて集客し、作業後に高額請求を行う悪徳業者の存在があります。

また、多くの水道修理事業者が「基本料金:3,300円〜」といった表現で料金を提示しています。

水道修理のセーフリーに寄せられた3,140件の口コミを調査したところ、水道修理に実際にかかった料金は5,000円〜19,999円が29.7%、20,000円〜39,999円が25.4%、合わせて55.1%を占めていることが分かりました。

また、平均単価は約42,000円という結果となっています。

なお、約42,000円はあくまでも平均値であり、トラブルの内容や作業状況によっては、平均を上回っても適切な料金となる場合は多分にあります。

このことから、表示価格と実際の請求額に大きな乖離があることが浮き彫りになっています。

乖離が起きてしまう背景には、

・現地での調査や見積もりを行わなければ正確な見積もりが出せない点

・消費者との電話やメールでのやり取りだけでは必要な施工内容が判断できない点

上記のような業界特有の特徴から、明確に料金の記載がしにくいという要因があります。

水道修理のセーフリーの口コミを調査

料金表示の不透明さにより、消費者は依頼前に正確な費用を把握できず、不安を抱えたまま依頼せざるを得ない状況が続いています。

たとえ作業内容や請求が妥当であっても、その正当性を判断できないため、誠実な事業者に対しても疑念を抱くケースが少なくありません。

そのため、料金の透明性確保は、消費者の不安を解消し、業界全体の信頼を取り戻すためにも喫緊の課題となっています。

1-2. 消費者インタビューの調査結果

※本インタビューは、2024年4月〜2025年5月の期間にわたり、利用者61名を対象に実施されました。

セーフリーが実施したインタビューでは、以下のような結果が得られました。

○ 修理依頼時に重視する情報として「口コミ(41.3%)」が最も多く、次いで「料金(32.5%)」が重視されていることが分かりました。

(複数回答可)

依頼する際に重視する情報

〇 また、「サイト利用中に困ったこと・不安に感じたこと」として、「料金が不明瞭」「相場感が分からない」と回答した消費者が全体の41.4%にのぼり、料金表の導入が強く求められていることが浮き彫りとなりました(複数回答可)。

サイトを使用するうえでの要望

実際の消費者の声としては、

● 「料金が分かりづらく、修理後に予想外の請求が来た」

● 「具体的な料金が明記されていれば、安心して依頼できる」

といった不安の声が多く寄せられています。

2. 取り組み内容

2-1. 料金表の実装

セーフリーでは現在、掲載事業者のうち20社にて修理内容ごとの具体的な料金表を掲載しています。

従来の「基本料金:3,300円〜」といった曖昧な表記から脱却し、作業項目ごとに料金の目安を明示することで、消費者の不安解消を目指しています。

これにより、実際の支払い金額との乖離を最小限に抑えることが可能となり、料金トラブルやぼったくり被害の抑止にもつながっています。

なお、水道修理事業者を扱うメディアにおいて作業単位での明示的な料金表示は、セーフリーが初の取り組みとなります。

株式会社クリーンライフ様 料金表(一部)

※上記は【株式会社クリーンライフ】様が公開している料金表の一部です(2025年5月時点)。

2-2. 料金表の実装後効果

料金表導入後、その閲覧状況を分析ツールを用いて解析したところ、該当ページの訪問者のうち86.9%が料金表を熱心に確認していることが判明しました。

また、料金表を実際に閲覧した消費者へのインタビューでは、60%の方が「業者選びの参考になった」と回答しており、料金表の効果が数字としても明らかになっています。

【実際の消費者の声(一部抜粋)】

● 「料金表がない事業者は不安で選べません。

料金の不透明さが請求額に直結するのではと心配になります。

だからこそ、料金表がある事業者を選びました」

● 「事前に料金の目安を把握できたことで、安心して依頼することができました」

このように、消費者の心理的ハードルを下げ、納得感のある依頼につながる環境整備が進んでいます。

