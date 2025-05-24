TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¥Õ¥§½¾¶È°÷¤ÎÃË¤¬µÒ¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¤Ë¡È¥Ñ¥Ñ³è¡É¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤Ç¤¹¡£

Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤Î¥á¥ó¥º¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¥Õ¥§½¾¶È°÷¡¦¹©Æ£¿ÍÏÂÍÆµ¿¼Ô¡Ê21¡Ë¤Ïº£Ç¯1·î¡¢Å¹¤ÎµÒ¤Ç¤¢¤ëÅö»þ¹â¹»2Ç¯¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¡Ê17¡Ë¤Ë¡Ö¥Ñ¥Ñ³è¡×¤ò´«¤á¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÇÃËÀ­¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¹©Æ£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢½÷»Ò¹â¹»À¸¤Ë¡Ö¤ªÁ°¤È°ì½ï¤Ë°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éÆ±À³¤·¤è¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¡¢150Ëü±ß¤Û¤É¤ò²Ô¤¬¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£