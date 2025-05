サーティワにて、2023年、2024年と大好評だったネスレ日本の大人気チョコレート「キットカット」とコラボした「キットカット」コラボキャンペーンを開催。

新作フレーバー「ソルティ キャラメル ブレイク 〜Made with KITKAT〜」のほか、サンデーやテイクアウトメニューなど、ここでしか食べられないコラボアイスクリームがラインナップされます☆

サーティワン「キットカット」コラボキャンペーン 2025

開催期間:2025年6月3日(火)〜6月30日(月)

開催店舗:全国のサーティワン店舗

サーティワンにて2023年より開催されている「キットカット」とコラボした「キットカット」コラボキャンペーンが2025年も開催決定!

3回目となる2025年の新作フレーバーとして、サーティワンの人気フレーバー「キャラメルリボン」をさらにおいしく進化させて「キットカット」と組み合わせた「ソルティ キャラメル ブレイク 〜Made with KITKAT〜」が発売されます。

フレーバーのほかにも、サンデーやテイクアウトなど、ここでしか食べられないコラボメニューがラインナップされる、期間限定の人気企画です☆

ソルティ キャラメル ブレイク 〜Made with KITKAT〜

価格:シングル・レギュラーサイズ 420円(税込)

販売期間:2025年6月3日(火)〜期間限定 ※なくなり次第終了

2025年の新作コラボフレーバーとして発売される「ソルティ キャラメル ブレイク 〜Made with KITKAT〜」

塩キャラメルリボンの入ったバニラとミルクチョコレートの2種のアイスクリームに、共同開発したサクッサクの「キットカット」が入っています。

塩キャラメルのとろ〜り濃厚な味わいとサクッサクの「キットカット」の組み合わせがたまらない、相性抜群なコラボフレーバーです☆

トリプル チョコレート ブレイク 〜Made with KITKAT〜

価格:シングル・レギュラーサイズ 420円(税込)

販売期間:2025年6月3日(火)〜期間限定 ※なくなり次第終了

2024年の大人気フレーバー「トリプル チョコレート ブレイク 〜Made with KITKAT〜」も復活!

ミルク、ビター、ダークのトリプルチョコレートに「キットカット」が入った、チョコレート好きにはたまらない、チョコレートづくしのフレーバーです。

31アプリclub限定:ダブルを購入で「キットカット」をプレゼント

31アプリclub限定企画として、「キットカット」コラボアイスクリームのダブルを購入された方に「キットカット」をプレゼント。

レギュラー・シングルにプラス90円でスモールダブルに変更できます。

ダブルでおすすめの組み合わせは、チーズケーキとストロベリーの甘酸っぱい美味しさにチョコレートとキャラメルを組み合わせた、上品なダブルが楽しめる「ストロベリーチーズケーキ」と、

ミルクチョコレートと塩キャラメルの甘さを、コーヒーのほろ苦さが引き立てる大人の美味しさに仕上げられた「ジャモカアーモンドファッジ」です☆

コラボサンデー 〜Made with KITKAT〜

価格:640円(税込)

※好きなスモールサイズのアイスクリームを1コお選べます

販売期間: 2025年6月3日(火)〜6月30日(月) ※なくなり次第終了

ボリュームたっぷり大満足の特別なサンデー「コラボサンデー 〜Made with KITKAT〜」が登場。

好きなスモールサイズのアイスクリーム1コにホイップクリーム、チョコレートシロップ、チョコレートコポーをトッピングし、「キットカット」を添えたメニューです。

さらにネスレ日本から新発売のサーティワン監修ストロベリーチーズケーキ味の「キットカット」 と、いつもの「キットカット」で2枚が楽しめます。

「キットカット」のサクッサク食感とホイップクリームやチョコレートソース、チョコレートコポーもトッピング、アイスクリームの組み合わせがたまらない!キットカットづくしの特別なサンデーです☆

ブレイクタイムセット

価格:スモール 2,240円(税込)/レギュラー 2,940円(税込)

販売期間: 2025年6月3日(火)〜6月30日(月) ※なくなり次第終了

好きなアイスクリームを8コ選んで持ち帰りできるバラエティボックスも「キットカット」仕様になって登場。

新作フレーバーの「ソルティ キャラメル ブレイク 〜Made with KITKAT〜」と復活コラボフレーバー「トリプル チョコレート ブレイク 〜Made with KITKAT〜」のどちらかを1コ以上選ぶと、まるで「キットカット」がそのまま大きくなったような数量限定デザインのボックスで提供されます☆

※新作コラボフレーバー「ソルティ キャラメル ブレイク〜Made with KITKAT〜」or復活コラボフレーバー「トリプル チョコレート ブレイク 〜Made with KITKAT〜」1コ以上と好きなアイスクリーム(スモールorレギュラー)を計8コ選べます

2025年も「キットカット」×「サーティワン アイスクリーム」コラボに新作が登場

価格:各685円(税込)

内容量:10枚

販売店舗:全国のスーパーマーケットやドラッグストアなど

2023年、「キットカット」と、“We make people happy.”をモットーとするサーティワンが、共に日本上陸50周年を迎えたことから実現した初コラボレーションは大きな話題を呼びました。

2023年、2024年に引き続き2025年も、もっとhappyな時間を過ごすきっかけを届けるため、コラボレーション第3弾が展開されます。

今回発売される「キットカット ストロベリーチーズケーキ味」と「キットカット チョコレートミントアイスクリーム味」は、冷凍庫で凍らせると食感が変化し、より一層おいしく味わえるのもポイント。

さらに、パッケージ裏面に付いている“サーティワンで使える50円引クーポン”をサーティワン店舗(一部店舗を除く)に持参すると、サーティワン全商品を50円引きで購入することができます。

また、サーティワン公式会員サイト「31Club」アプリの会員バーコード提示でさらに50円引きに☆

※50円引きクーポンの有効期限は2026年5月31日(日)です

※クーポンは1回の会計につき1枚1回限り使用できます

※クーポンのコピーは使用できません

※キットカットコラボ記念50円クーポンをお持ちの方は、サーティワン公式会員サイト「31Club」のアプリの会員バーコード提示でさらに50円引きとなります

※アプリ提示による50円引きは、他のクーポン・特典との併用はできません

※一部の店舗では利用できません

※各種デリバリー・モバイルオーダーは対象外です

キットカット ストロベリーチーズケーキ味

発売日:2025年6月2日(月)

幅広い世代に人気のあるサーティワンの「ストロベリーチーズケーキ」をイメージした「キットカット ストロベリーチーズケーキ味」

爽やかなチーズケーキと甘酸っぱいイチゴの味わいでサクッサクのウエハースを包み込むことによって、サーティワン自慢のチーズケーキフレーバーである「ストロベリーチーズケーキ」の味わいを「キットカット」で楽しむことができます。

キットカット チョコレートミントアイスクリーム味

発売日:2025年7月7日(月)

初代コラボチョコレートである「キットカット チョコレートミントアイスクリーム味」が期間限定で再登場。

日本のチョコミント界のパイオニアが誇るチョコレートミント味を「キットカット」で再現されています。

新フレーバーのほか、サンデーやテイクアウトなど、ここでしか食べられないコラボアイクリームがラインナップ。

サーティワンにて2025年6月3日より開催される「キットカット」コラボキャンペーンの紹介でした☆

※一部店舗では価格が異なります

※KITKAT及びキットカットはネスレグループの登録商標です。

