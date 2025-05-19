¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ö¥Ð¥¸¥ë¥Þ¥è¤Î³¤Ï·¥«¥Ä¥Ð¡¼¥¬¡¼ ¡Á¹ñ»º¥Ð¥¸¥ë¡Á¡×È¯Çä¡¡¡Ö³¤Ï·¥«¥Ä¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÈÎÇä¤â
¡¡¥â¥¹¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤¬¡¢¡Ö¥Ð¥¸¥ë¥Þ¥è¤Î³¤Ï·¡Ê¤¨¤Ó¡Ë¥«¥Ä¥Ð¡¼¥¬¡¼ ¡Á¹ñ»º¥Ð¥¸¥ë¡Á¡×¤ò5·î21Æü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢ÄêÈÖ¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö³¤Ï·¥«¥Ä¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤â¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö³¤Ï·¥«¥Ä¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Ï¡¢1999Ç¯12·î¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÈÎÇä¤·¡¢2001Ç¯¤«¤é¤ÏÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¡£°ÊÍè25Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´»Ù»ý¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ï¡¢³¤Ï·¤È¤ÎÁêÀ¤¬¤è¤¯½÷À¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¹ñ»º¥Ð¥¸¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÎÐ¿§¤Î¥½¡¼¥¹¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¡£¥È¥Þ¥È¤È¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤ÎÀéÀÚ¤ê¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò½Å¤Í¤ë¡¢¥µ¥é¥À¤Î¤è¤¦¤Ë¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö³¤Ï·¥«¥Ä¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤ò²þÎÉ¡£Íñ¤Î¥³¥¯¤ÈÇò¿È¤ä¥¿¥Þ¥Í¥®¤Î¿©´¶¤ò¶¯¤á¡¢¥ì¥â¥ó¤ÎÉ÷Ì£¤Èµû²ðÎà¤È¤ÎÁêÀ¤¬¤è¤¤¥Ç¥£¥ë¤Ê¤É¤Î¥Ï¡¼¥Ö¤Î¹á¤ê¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢²¼ÃÊ¤Î¥Ð¥ó¥º¤ËÅÉ¤ë¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¥¿¥¤¥×¤ò¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï¡Ö¥Ð¥¸¥ë¥Þ¥è¤Î³¤Ï·¥«¥Ä¥Ð¡¼¥¬¡¼ ¡Á¹ñ»º¥Ð¥¸¥ë¡Á¡×¤¬550±ß¡Ê°Ê²¼¡¢ÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡¢¡Ö³¤Ï·¥«¥Ä¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤¬490±ß¤Ç¤¹¡£