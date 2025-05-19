ÅìÂ¼¥¢¥¥³¡¢±ÊÌî²ê°ê¤Î¡È¤¹¤´¤µ¡É¤òÎÏÀâ¡ÖËÌÅç¥Þ¥ä¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¡¡¡Ø³¤·îÉ±¡Ù¡ØÅìµþ¥¿¥é¥ì¥ÐÌ¼¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¡²è²È¡¦ÅìÂ¼¥¢¥¥³»á¤¬18Æü¡¢ABEMA¡ØÆüÍËThe NIGHT ¥¢¥¥³¤È¥ª¥µ¥à¤¬°ìÌë¸Â¤ê¤Î¶ÛµÞÀ¸ÊüÁ÷¡Ù¡Ê¸å9¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸¶ºî¡¦µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¡¢16Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¤«¤¯¤«¤¯¤·¤«¤¸¤«¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿±ÊÌî²ê°ê¡Ê25¡Ë¤Î±éµ»¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»÷¤Æ¤ë¡© ¡Ø¤«¤¯¤«¤¯¤·¤«¤¸¤«¡Ù¸¶ºî¼Ô¤ÎÅìÂ¼¥¢¥¥³»á¤¬ÉÁ¤¤¤¿±ÊÌî²ê°ê¡õÂçÀôÍÎ¤Î»÷´é³¨
¡¡ÅìÂ¼»á¤Ï¸½¾ì¤Ç¡¢¥¥ã¥¹¥È¤¬¡Ö¸¶ºî¼Ô¤¬¸½¾ì¤Ë¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Î°ÕµÁ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò¡¢Ìò¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¤¯¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¤È´¶·ã¤·¤¿¤È¹ðÇò¡£¡Ö²ê°ê¤Á¤ã¤ó¤Ë¡¢»ä¤¬¥Ç¥Ã¥µ¥ó¤òÉÁ¤¯¤È¤¤Î½êºî»ØÆ³¤ò¡Ø¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¤·¤Æ¡£¼õ¸³¤Î¤ä¤Ä¤Ã¤Æ¡¢¤Ð¡¼¤Ã¤Æ¡ÊÁá¤¯¡Ë¤ä¤ó¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Î»Ò¤À¤È¡Ø¤¨¤Ã¡¢¤¨¤Ã¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢²ê°ê¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤Û¤ó¤È»ä¤Î¼ê¤¬¤Ê¤ó¤«¾è¤ê°Ü¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¥Ð¡¼¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤Æ¡£¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¶¦±é¤ÎÎëÌÚ¤ª¤µ¤à¡Ê53¡Ë¤â¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤ó¤«É½¾ð1¸Ä¤â¡¢ÇØÃæ¤È¤«¤âÁ´ÉôÌÀ»Ò¡Ê±ÊÌî¤ÎÌòÌ¾¡Ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤ó¤«¤½¤Î¡¢ÂçÀô¤µ¤ó¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤³¤¦±ÊÌî²ê°ê±é¤¸¤ëÌÀ»Ò¤¬ÌÀ»Ò¤À¤«¤é¡£Â¿Ê¬ÂçÀô¤µ¤ó¤â¡Ä¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡ÅìÂ¼»á¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö»ä¤Ï¤â¤¦ËèÆü»£±Æ¤ËÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤ó²ê°ê¤Á¤ã¤ó¤¬¼çÌò¤À¤«¤é¡¢1ÈÖ¥·¡¼¥ó¤â¤Û¤È¤ó¤É²ê°ê¤Á¤ã¤ó¤À¤·¡¢¥»¥ê¥Õ¤ÎÎÌ¤â¤â¤¦¤¹¤´¤¤¤Î¡£¤·¤«¤âÊý¸À¤Ç¤·¤ç¡£µÜºêÊÛ¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢2¥ö·î¤ª¤Ã¤Æ¡¢²ê°ê¤Á¤ã¤ó¤Ï1²ó¤âNG¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤½¤Î¤¹¤´¤µ¤òÎÏÀâ¡£
¡¡¡Ö»ä¤Ï¥Þ¥¸¡¢¡Ø¥¬¥é¥¹¤Î²¾ÌÌ¡Ù¤ÎËÌÅç¥Þ¥ä¡ÊÆ±ºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÇÅ·ºÍÇÐÍ¥¡Ë¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤â¤½¤â³ú¤Þ¤Ê¤¤¤·¡£¤¢¤È¡Ø¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢¥»¥ê¥ÕËº¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª¤â¤¦1²ó¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£ËÜÅö¤ËËâË¡¤ò¸«¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£¤·¤«¤â¤Ê¤ó¤«Ä¾Á°¤ËÂæËÜ¸«¤Æ¤ë´¶¤¸¤â¤·¤Ê¤¤¡£¤¢¤ì¤Ï¡¢Á´ÉôÁ°¤ÎÆü¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤ë¤ï¤±¡©¤À¤«¤é¤¹¤´¤¤ÉÔ»×µÄ¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤¦Å·ºÍ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈË«¤á¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡±ÊÌî¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ø½µ´©Ê¸½ÕÅÅ»ÒÈÇ¡Ù¤¬Àè·î¡¢¡ÈÆó¸ÔÉÔÎÑ¡É¤ÈÂê¤·¡¢±ÊÌî¤ÈÇÐÍ¥¡¦ÅÄÃæ·½¡Ê40¡Ë¤È¤ÎÉÔÎÑ¤ä¡¢±ÊÌî¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¶¦±éÃæ¤Î¥¥à¡¦¥à¥¸¥å¥ó¤È¸òºÝ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£·î7Æü¤Ë¤ÏÂ³Êó¤È¤·¤Æ¡¢ÅÄÃæ¤È±ÊÌî¤ÎLINE¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤È¤µ¤ì¤ëÆâÍÆ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±Ç²è¸ø³«Ä¾Á°¤Ë¤³¤ì¤é¤ÎÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤ÆÅìÂ¼»á¤Ï¡¢ÈÖÁÈ½øÈ×¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤«´ÆÆÄ¤È¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Í¡¢¤â¤¦¹²¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¡¢¤¢¤È¤Ï¸ø³«¤òÂÔ¤Ä¤Î¤ß¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¸ø³«¤ò¡£¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¡Ø¤Ï¤Ã¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÀµÄ¾¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ2015¡×¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£±ÇÁü²½¤ÎÏÃ¤ËÅìÂ¼»áËÜ¿Í¤¬´°àú¤Ê·Á¤Ç¤Î¼Â¸½¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤í¤¦¤ÈÃÇ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ä¤¤¤ËÅìÂ¼»á¼«¤éµÓËÜ¤ò¼¹É®¤·¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¡£Ì¡²è²È¤òÌ´¸«¤ë¤°¤¦¤¿¤é¹â¹»À¸¡¦ÌÀ»Ò¡Ê±ÊÌî¡Ë¤Î¡¢¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿ºÇ¶²¤Î²¸»Õ¡¦Æü¹âÀèÀ¸¡ÊÂçÀôÍÎ¡Ë¤È¤Î9Ç¯´Ö¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Æü¡¹¡£ÅìÂ¼»á¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤ÎµÜºê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÀÐÀî¡¢Åìµþ3¤Ä¤Î³¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÂ£¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥ä¥ó¥¡¼OL¤Î¼ÒÆâ¹³Áè¤òÉÁ¤¤¤¿¥³¥á¥Ç¥£¡¼±Ç²è¡ØÃÏ¹ö¤Î²Ö±à¡Ù¤Î´ØÏÂÎ¼»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»÷¤Æ¤ë¡© ¡Ø¤«¤¯¤«¤¯¤·¤«¤¸¤«¡Ù¸¶ºî¼Ô¤ÎÅìÂ¼¥¢¥¥³»á¤¬ÉÁ¤¤¤¿±ÊÌî²ê°ê¡õÂçÀôÍÎ¤Î»÷´é³¨
¡¡ÅìÂ¼»á¤Ï¸½¾ì¤Ç¡¢¥¥ã¥¹¥È¤¬¡Ö¸¶ºî¼Ô¤¬¸½¾ì¤Ë¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Î°ÕµÁ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò¡¢Ìò¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¤¯¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¤È´¶·ã¤·¤¿¤È¹ðÇò¡£¡Ö²ê°ê¤Á¤ã¤ó¤Ë¡¢»ä¤¬¥Ç¥Ã¥µ¥ó¤òÉÁ¤¯¤È¤¤Î½êºî»ØÆ³¤ò¡Ø¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¤·¤Æ¡£¼õ¸³¤Î¤ä¤Ä¤Ã¤Æ¡¢¤Ð¡¼¤Ã¤Æ¡ÊÁá¤¯¡Ë¤ä¤ó¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Î»Ò¤À¤È¡Ø¤¨¤Ã¡¢¤¨¤Ã¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢²ê°ê¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤Û¤ó¤È»ä¤Î¼ê¤¬¤Ê¤ó¤«¾è¤ê°Ü¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¥Ð¡¼¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤Æ¡£¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡ÅìÂ¼»á¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö»ä¤Ï¤â¤¦ËèÆü»£±Æ¤ËÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤ó²ê°ê¤Á¤ã¤ó¤¬¼çÌò¤À¤«¤é¡¢1ÈÖ¥·¡¼¥ó¤â¤Û¤È¤ó¤É²ê°ê¤Á¤ã¤ó¤À¤·¡¢¥»¥ê¥Õ¤ÎÎÌ¤â¤â¤¦¤¹¤´¤¤¤Î¡£¤·¤«¤âÊý¸À¤Ç¤·¤ç¡£µÜºêÊÛ¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢2¥ö·î¤ª¤Ã¤Æ¡¢²ê°ê¤Á¤ã¤ó¤Ï1²ó¤âNG¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤½¤Î¤¹¤´¤µ¤òÎÏÀâ¡£
¡¡¡Ö»ä¤Ï¥Þ¥¸¡¢¡Ø¥¬¥é¥¹¤Î²¾ÌÌ¡Ù¤ÎËÌÅç¥Þ¥ä¡ÊÆ±ºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÇÅ·ºÍÇÐÍ¥¡Ë¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤â¤½¤â³ú¤Þ¤Ê¤¤¤·¡£¤¢¤È¡Ø¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢¥»¥ê¥ÕËº¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª¤â¤¦1²ó¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£ËÜÅö¤ËËâË¡¤ò¸«¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£¤·¤«¤â¤Ê¤ó¤«Ä¾Á°¤ËÂæËÜ¸«¤Æ¤ë´¶¤¸¤â¤·¤Ê¤¤¡£¤¢¤ì¤Ï¡¢Á´ÉôÁ°¤ÎÆü¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤ë¤ï¤±¡©¤À¤«¤é¤¹¤´¤¤ÉÔ»×µÄ¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤¦Å·ºÍ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈË«¤á¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡±ÊÌî¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ø½µ´©Ê¸½ÕÅÅ»ÒÈÇ¡Ù¤¬Àè·î¡¢¡ÈÆó¸ÔÉÔÎÑ¡É¤ÈÂê¤·¡¢±ÊÌî¤ÈÇÐÍ¥¡¦ÅÄÃæ·½¡Ê40¡Ë¤È¤ÎÉÔÎÑ¤ä¡¢±ÊÌî¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¶¦±éÃæ¤Î¥¥à¡¦¥à¥¸¥å¥ó¤È¸òºÝ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£·î7Æü¤Ë¤ÏÂ³Êó¤È¤·¤Æ¡¢ÅÄÃæ¤È±ÊÌî¤ÎLINE¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤È¤µ¤ì¤ëÆâÍÆ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±Ç²è¸ø³«Ä¾Á°¤Ë¤³¤ì¤é¤ÎÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤ÆÅìÂ¼»á¤Ï¡¢ÈÖÁÈ½øÈ×¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤«´ÆÆÄ¤È¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Í¡¢¤â¤¦¹²¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¡¢¤¢¤È¤Ï¸ø³«¤òÂÔ¤Ä¤Î¤ß¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¸ø³«¤ò¡£¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¡Ø¤Ï¤Ã¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÀµÄ¾¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ2015¡×¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£±ÇÁü²½¤ÎÏÃ¤ËÅìÂ¼»áËÜ¿Í¤¬´°àú¤Ê·Á¤Ç¤Î¼Â¸½¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤í¤¦¤ÈÃÇ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ä¤¤¤ËÅìÂ¼»á¼«¤éµÓËÜ¤ò¼¹É®¤·¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¡£Ì¡²è²È¤òÌ´¸«¤ë¤°¤¦¤¿¤é¹â¹»À¸¡¦ÌÀ»Ò¡Ê±ÊÌî¡Ë¤Î¡¢¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿ºÇ¶²¤Î²¸»Õ¡¦Æü¹âÀèÀ¸¡ÊÂçÀôÍÎ¡Ë¤È¤Î9Ç¯´Ö¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Æü¡¹¡£ÅìÂ¼»á¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤ÎµÜºê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÀÐÀî¡¢Åìµþ3¤Ä¤Î³¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÂ£¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥ä¥ó¥¡¼OL¤Î¼ÒÆâ¹³Áè¤òÉÁ¤¤¤¿¥³¥á¥Ç¥£¡¼±Ç²è¡ØÃÏ¹ö¤Î²Ö±à¡Ù¤Î´ØÏÂÎ¼»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£