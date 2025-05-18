¡ÖÅìÂçÁ°±ØÀÚ¤ê¤Ä¤±»ö·ï¡×¤Ï¤Ê¤¼µ¯¤¤¿¤«¡£¡È¶µ°éµÔÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅìÂçÀ¸¡É¤¬¸ì¤ë¡Ö°Û¾ï¤Ë¶µ°éÇ®¿´¤Ê¿Æ¡×¤Î¼ÂÂÖ
¡½¡ÎÉÏº¤ÅìÂçÀ¸¡¦ÉÛ»ÜÀîÅ·ÇÏ¡Ï¡½
¡¡2025Ç¯5·î7Æü¡¢Åìµþ¥á¥È¥íÅìÂçÁ°±Ø¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤ÎÆ°µ¡¤Ï¡Ö¶µ°éµÔÂÔ¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿»Ò¤É¤â¤ÎËöÏ©¤ò¡¢¡Ø¶µ°éÇ®¿´¡Ù¤Ê¿Æ¤¿¤Á¤Ë¼¨¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡£ÅìÂçÁ°¤òÁª¤ó¤À¤Î¤â¡¢¡ÖÅìÂç¡×¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿±Ø¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¶µ°éµÔÂÔ¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬¤è¤ê¹â¤Þ¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯¿Æ¤«¤é¡Ö¸·¤·¤¯´ÉÍý¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é°é¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸½ÌòÅìÂçÀ¸¤ÎÉ¢¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÅìÂçÁ°¤Çµ¯¤¤¿ÀÚ¤ê¤Ä¤±»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤ÎÁÊ¤¨¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¶µ°éµÔÂÔ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Æ¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤¼Èà½÷¤ÏÈÈ¿Í¤ÎÁÊ¤¨¤¬¶õ¤òÀÚ¤ë¤ÈÃÇ¸À¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸½ºß¤Ï¿Æ¤È·èÊÌ¤¹¤ëÆ»¤òÁª¤ó¤À¤«¤Ä¤Æ¤ÎÈï³²¼Ô¤Ë¡¢¡Ö¶µ°éµÔÂÔ¡×¤Î¿¿¤ÎÌäÂêÅÀ¤ò¿Ò¤Í¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö´ÉÍý¡×¤·¤Æ¤¤¿¿Æ¤Ø¤ÎÈÀ°Õ
¡¼¡¼É¢¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸·¤·¤¯¤·¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿¡×¤È»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¤·¤Ä¤±¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
É¢¤µ¤ó¡§»ä¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ÎÊì¤È·»¤È¡¢3¿ÍÊë¤é¤·¤Î²ÈÄí¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤Ï»ä¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ÔÆ°¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í§Ã£¤ÈÍ·¤Ö¤Ë¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¡û¡û¤Á¤ã¤ó¤Î²È¤ËÍ·¤Ó¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Û¤È¤ó¤Éµö²Ä¤Ï¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÊÙ¶¯°Ê³°¤Î¸ä³Ú¤â´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¶Ø»ß¤Ç¡¢Ì¡²è¤ä¥²¡¼¥à¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾®Àâ¤Ê¤É¤âÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ï»ý¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ï¢Íí¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤Î¤ß»ÈÍÑ¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ï¤Ë»ÈÍÑ¾õ¶·¤¬´Æ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³Ø¹»¤ÎÄ´¤Ù³Ø½¬¤Çµ¯Æ°¤¹¤ë¤È¡Öº£¤Ï¼ø¶ÈÃæ¤Ç¤·¤ç¡©¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤Þµ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¹¤°¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤â¡£
¡¡ÅöÁ³¾Íè¤ÎÌ´¤Ê¤É¤â°ìÀÚ»ý¤¿¤µ¤ì¤º¡¢¡ÖÊì¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¡¢»ä¤ÏÅìÂç¤ò¼õ¸³¤·¤Æ¡¢Â´¶È¸å¤ÏÃÏ¸µ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤ÆÃÏÊý¸øÌ³°÷¤È¤·¤ÆÊë¤é¤¹¤Î¤À¡×¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¿Æ¤Ï¡Ö¶µ°éµÔÂÔ¡×¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡¼¡¼¤¤¤Þ¤Ï²È½Ð¤ò¤·¤Æ¡¢¤ªÊì¤µ¤Þ¤È¤Ï¡Ö·èÊÌ¡×¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢É¢¤µ¤ó¤Ï¤´¼«¿È¤Î·Ð¸³¤¬¡Ö¶µ°éµÔÂÔ¡×¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
É¢¤µ¤ó¡§¡Ö¶µ°éµÔÂÔ¡×¤Ã¤Æ¡¢³ä¤È¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ç¡¢Æñ¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µÔÂÔ¤Ë¤Ï¡Ö¿ÈÂÎÅªµÔÂÔ¡×¡ÖÀº¿ÀÅªµÔÂÔ¡×¡ÖÀÅªµÔÂÔ¡×¡Ö¥Í¥°¥ì¥¯¥È¡×¤Î4¼ïÎà¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Â¿Ê¬¡Ö¿ÈÂÎÅª¡×¡ÖÀº¿ÀÅª¡×¤ÎµÔÂÔ¤¬¡¢¶µ°é¤ÎÌ¾¤Î¤â¤È¤ËÀµÅö²½¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤ò¡Ö¶µ°éµÔÂÔ¡×¤È¸Æ¤Ö¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢»ä¤ÏÀ¸³è¤ä¿ÊÏ©¤ò¶¯À©¤µ¤ì¤ë¡ÖÀº¿ÀÅªµÔÂÔ¡×¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÌµÍý¤ä¤ê´ù¤ËÇû¤êÉÕ¤±¤ë¤À¤±¤¬¡Ö¶µ°éµÔÂÔ¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¿Æ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤ËÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï³Ø¹»¤ÎÀ®ÀÓ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÅìÂç¤ò¡Ö¼õ¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¿ÆÌÜÀþ¤Ç¤Ï¡ÖµÔÂÔ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤Î¸À¤¤Ê¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡©
É¢¤µ¤ó¡§ÀµÄ¾¡¢Èà¤ÎÁÊ¤¨¤Ç¤Ï²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÈ¿Í¤Î¼çÄ¥¤Ï¡Ö¶µ°éµÔÂÔ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¬¥°¥ì¤ÆÈÈºá¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Àè¤Û¤É¤â½Ò¤Ù¤¿ÄÌ¤ê¡¢¿Æ¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¡Ö¶µ°é¡×¤Î·ë²Ì¤¬¡¢Èá»´¤ÊËöÏ©¤òÃ©¤ë¤È¤ÏÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¢¤Î·Ù¹ð¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¤½¤ì¤¬°Û¾ï¤Ê¤³¤È¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¡ÖÇ®¿´¤Ê¶µ°é¡×¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤Û¤¦¤Ï³Î¼Â¤Ë¿Æ¤Ø¤ÎÅ¨°Õ¤òÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎÊ®½ÐÀè¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤ÏÀÚ¤ê¤Ä¤±»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢¡É¢¤µ¤ó¤òÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤é¤»¤¿¡È¥Ö¥ì¡¼¥¡É
¡¼¡¼¶µ°éµÔÂÔ¤ÎÈï³²¼ÔÁ´¤Æ¤¬ÈÈºá¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤¬Ê¬´ôÅÀ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
É¢¤µ¤ó¡§¿Æ¤ËÂÐ¤·¤ÆÉü½²¤¹¤ë»ö·ï¤Ï¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£»ä¼«¿È¡¢¿Æ¤«¤é¹Ô¤²á¤®¤¿¡Ö¶µ°é¡×¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤Æ¡¢¿Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ³²°Õ¤òÊú¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯5·î7Æü¡¢Åìµþ¥á¥È¥íÅìÂçÁ°±Ø¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤ÎÆ°µ¡¤Ï¡Ö¶µ°éµÔÂÔ¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿»Ò¤É¤â¤ÎËöÏ©¤ò¡¢¡Ø¶µ°éÇ®¿´¡Ù¤Ê¿Æ¤¿¤Á¤Ë¼¨¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡£ÅìÂçÁ°¤òÁª¤ó¤À¤Î¤â¡¢¡ÖÅìÂç¡×¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿±Ø¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¶µ°éµÔÂÔ¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬¤è¤ê¹â¤Þ¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯¿Æ¤«¤é¡Ö¸·¤·¤¯´ÉÍý¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é°é¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸½ÌòÅìÂçÀ¸¤ÎÉ¢¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÅìÂçÁ°¤Çµ¯¤¤¿ÀÚ¤ê¤Ä¤±»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤ÎÁÊ¤¨¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¶µ°éµÔÂÔ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Æ¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö´ÉÍý¡×¤·¤Æ¤¤¿¿Æ¤Ø¤ÎÈÀ°Õ
¡¼¡¼É¢¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸·¤·¤¯¤·¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿¡×¤È»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¤·¤Ä¤±¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
É¢¤µ¤ó¡§»ä¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ÎÊì¤È·»¤È¡¢3¿ÍÊë¤é¤·¤Î²ÈÄí¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤Ï»ä¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ÔÆ°¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í§Ã£¤ÈÍ·¤Ö¤Ë¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¡û¡û¤Á¤ã¤ó¤Î²È¤ËÍ·¤Ó¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Û¤È¤ó¤Éµö²Ä¤Ï¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÊÙ¶¯°Ê³°¤Î¸ä³Ú¤â´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¶Ø»ß¤Ç¡¢Ì¡²è¤ä¥²¡¼¥à¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾®Àâ¤Ê¤É¤âÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ï»ý¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ï¢Íí¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤Î¤ß»ÈÍÑ¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ï¤Ë»ÈÍÑ¾õ¶·¤¬´Æ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³Ø¹»¤ÎÄ´¤Ù³Ø½¬¤Çµ¯Æ°¤¹¤ë¤È¡Öº£¤Ï¼ø¶ÈÃæ¤Ç¤·¤ç¡©¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤Þµ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¹¤°¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤â¡£
¡¡ÅöÁ³¾Íè¤ÎÌ´¤Ê¤É¤â°ìÀÚ»ý¤¿¤µ¤ì¤º¡¢¡ÖÊì¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¡¢»ä¤ÏÅìÂç¤ò¼õ¸³¤·¤Æ¡¢Â´¶È¸å¤ÏÃÏ¸µ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤ÆÃÏÊý¸øÌ³°÷¤È¤·¤ÆÊë¤é¤¹¤Î¤À¡×¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¿Æ¤Ï¡Ö¶µ°éµÔÂÔ¡×¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡¼¡¼¤¤¤Þ¤Ï²È½Ð¤ò¤·¤Æ¡¢¤ªÊì¤µ¤Þ¤È¤Ï¡Ö·èÊÌ¡×¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢É¢¤µ¤ó¤Ï¤´¼«¿È¤Î·Ð¸³¤¬¡Ö¶µ°éµÔÂÔ¡×¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
É¢¤µ¤ó¡§¡Ö¶µ°éµÔÂÔ¡×¤Ã¤Æ¡¢³ä¤È¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ç¡¢Æñ¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µÔÂÔ¤Ë¤Ï¡Ö¿ÈÂÎÅªµÔÂÔ¡×¡ÖÀº¿ÀÅªµÔÂÔ¡×¡ÖÀÅªµÔÂÔ¡×¡Ö¥Í¥°¥ì¥¯¥È¡×¤Î4¼ïÎà¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Â¿Ê¬¡Ö¿ÈÂÎÅª¡×¡ÖÀº¿ÀÅª¡×¤ÎµÔÂÔ¤¬¡¢¶µ°é¤ÎÌ¾¤Î¤â¤È¤ËÀµÅö²½¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤ò¡Ö¶µ°éµÔÂÔ¡×¤È¸Æ¤Ö¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢»ä¤ÏÀ¸³è¤ä¿ÊÏ©¤ò¶¯À©¤µ¤ì¤ë¡ÖÀº¿ÀÅªµÔÂÔ¡×¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÌµÍý¤ä¤ê´ù¤ËÇû¤êÉÕ¤±¤ë¤À¤±¤¬¡Ö¶µ°éµÔÂÔ¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¿Æ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤ËÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï³Ø¹»¤ÎÀ®ÀÓ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÅìÂç¤ò¡Ö¼õ¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¿ÆÌÜÀþ¤Ç¤Ï¡ÖµÔÂÔ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤Î¸À¤¤Ê¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡©
É¢¤µ¤ó¡§ÀµÄ¾¡¢Èà¤ÎÁÊ¤¨¤Ç¤Ï²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÈ¿Í¤Î¼çÄ¥¤Ï¡Ö¶µ°éµÔÂÔ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¬¥°¥ì¤ÆÈÈºá¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Àè¤Û¤É¤â½Ò¤Ù¤¿ÄÌ¤ê¡¢¿Æ¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¡Ö¶µ°é¡×¤Î·ë²Ì¤¬¡¢Èá»´¤ÊËöÏ©¤òÃ©¤ë¤È¤ÏÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¢¤Î·Ù¹ð¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¤½¤ì¤¬°Û¾ï¤Ê¤³¤È¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¡ÖÇ®¿´¤Ê¶µ°é¡×¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤Û¤¦¤Ï³Î¼Â¤Ë¿Æ¤Ø¤ÎÅ¨°Õ¤òÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎÊ®½ÐÀè¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤ÏÀÚ¤ê¤Ä¤±»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢¡É¢¤µ¤ó¤òÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤é¤»¤¿¡È¥Ö¥ì¡¼¥¡É
¡¼¡¼¶µ°éµÔÂÔ¤ÎÈï³²¼ÔÁ´¤Æ¤¬ÈÈºá¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤¬Ê¬´ôÅÀ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
É¢¤µ¤ó¡§¿Æ¤ËÂÐ¤·¤ÆÉü½²¤¹¤ë»ö·ï¤Ï¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£»ä¼«¿È¡¢¿Æ¤«¤é¹Ô¤²á¤®¤¿¡Ö¶µ°é¡×¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤Æ¡¢¿Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ³²°Õ¤òÊú¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£