動物性食材不使用のヴィーガンメニュー！ISOGAMI 餃子バル TOMAKO

ISOGAMI 餃子バル TOMAKO

所在地 : 兵庫県神戸市中央区磯上通8丁目1-29

TEL : 078-230-1330

営業時間 : ランチ11時〜15時/ディナー17時〜22時(LO 21時30分)

店休日 : 年中無休(元日除く)

交通アクセス: JR各線 三ノ宮駅 徒歩5分

阪神 神戸三宮駅 徒歩5分

三宮・花時計前駅 徒歩3分

駐車場 : なし 近隣のコインパーキングを利用ください

価格帯 : ランチ1,000円 ディナー2,500円程度

「ISOGAMI 餃子バル TOMAKO」は、動物性食材完全不使用のヴィーガン餃子(7種類)、ヴィーガンとまとらーめん、ヴィーガン味噌らーめんの計9種類を提供開始。

■日本食の美味しさをより多くの人に楽しんでもらうために 〜開発の背景〜

ISOGAMI 餃子バル TOMAKOは、創作餃子とワインを楽しめる「餃子バル」です。

インバウンド顧客の増加と共に動物性食材を使用せず調理するヴィーガンメニューの需要が高まる中、商品開発に3年前から着手し、植物性原料のみを使用したヴィーガン創作餃子と看板商品でもあるヴィーガンとまとらーめんを開発、販売を開始しました。

ISOGAMI 餃子バル TOMAKO 店頭と店内

■健康志向、動物愛護にも配慮 〜インバウンドでなく日本人顧客にも〜

メニューはすべて、動物性食材を一切使わずたっぷりの各種野菜を使用し、独自の調理方法で身体や環境への負担軽減と美味しさを実現した新感覚の商品です。

日本では菜食主義(ヴィーガン、べジタリアン)の方の割合は少ないものの、健康的な観点や環境の配慮から野菜中心の生活をするフレキシタリアンが広がりつつあり、健康や美容に気をつける方にも美味しく楽しめます。

■ISOGAMI 餃子バル TOMAKOのヴィーガンメニューの特長

・具材は季節の野菜を使い、彩りと食感のバランスを考えています。

・ヴィーガンやベジタリアンのニーズに応え、動物性食材不使用です。

・動物性食材独特の旨味、風味を植物性原料で再現し、物足りなさを感じさせない食べ応えのある味。

・アレルギー、健康志向の人、動物愛護を考える人に最適なメニュー。

・味噌らーめんは、ニラ、ニンニク、ラッキョウ、玉葱、葱等の食材を使用しない「五葷フリー対応」で、オリエンタルヴィーガンの方もお召し上がり可能です。

(トッピングの葱を抜いて五葷フリーとなります。)

・厳選した国産の野菜のみを使用しています。

■ISOGAMI 餃子バル TOMAKOのヴィーガンメニュー紹介

ヴィーガン 焼き餃子とヴィーガン 燃えるネギ餃子

○ヴィーガン 焼き餃子 380円(税込418円)

○ヴィーガン 燃えるネギ餃子 690円(税込759円)

ヴィーガン 四川焼き餃子とヴィーガン もやし焼き餃子

○ヴィーガン 四川焼き餃子 490円(税込539円)

○ヴィーガン もやし焼き餃子 490円(税込539円)

ヴィーガン 梅しそ焼き餃子とヴィーガン とまと焼き餃子

○ヴィーガン 梅しそ焼き餃子 490円(税込539円)

○ヴィーガン とまと焼き餃子 490円(税込539円)

ヴィーガン とまとらーめんとヴィーガン スパイシーとまとらーめん

○ヴィーガン とまとらーめん 1,380円(税込1,518円)

○ヴィーガン スパイシーとまとらーめん 1,530円(税込1,683円)

ヴィーガン 味噌らーめんとヴィーガン スパイシー味噌らーめん

○ヴィーガン 味噌らーめん 1,380円(税込1,518円)

○ヴィーガン スパイシー味噌らーめん 1,530円(税込1,683円)

(※ヴィーガン 味噌らーめん、ヴィーガン スパイシー味噌らーめんともにトッピングの葱抜きで五葷フリー対応可)

※商品の製造工場及び店舗では動物性食材を含む商品を製造・調理をしておりヴィーガン専用ではありません。

※主な調理器具は使い分けて調理をします。

※第三者機関によるヴィーガン認証は受けておりません。

※グルテンフリー非対応です。

低アレルゲンメニューではありません。

※販売商品、商品の内容及び価格は変更される場合があります。

■MAP

MAP

