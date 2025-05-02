Çð¸¶Ë§·Ã¡Ê59¡Ë¡¢45¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤Ç¸«¤»¤¿¶á±Æ¤Ë¡Ö¥¢¥é¥«¥ó¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¶Ã¤¤ÎÀ¼Â³¡¹¡Ä80Ç¯Âå¥¢¥¤¥É¥ë ¡ÈÉü³è¥Ö¡¼¥à¡É ¤¬ÅþÍè
¡¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë²Î¼ê¡¦Çð¸¶Ë§·Ã¤Î¡¢59ºÐ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡5·î1ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼45¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Çð¸¶¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÌ©Ãå¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉñÂæÎ¢¤ä²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÅÁÀâ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ø¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢1980Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Çð¸¶¤µ¤ó¡£¡Ø¥Ï¥í¡¼¡¦¥°¥Ã¥Ð¥¤¡Ù¤äÃæÅç¤ß¤æ¤¤µ¤óÄó¶¡¤Î¡Ø½Õ¤Ê¤Î¤Ë¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï45¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¸¶ÅÀ²óµ¢¤È¤â¸À¤¨¤ëµÇ°¥Ä¥¢¡¼¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥È¥Ã¥×¥¹¤È¤¤¤¦¥»¥¯¥·¡¼¤Ê°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Çð¸¶¤Î»Ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ç¥³¥ë¥Æ¤â¤¢¤é¤ï¤ÊÂçÃÀ¤ÊÁõ¤¤¤È¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤è¤·¤¨¤Á¤ã¡¼¤ó¡ª¡×¤ÈÌîÂÀ¤¤´¿À¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢ºÇÁ°Îó¤Ë¤ÏÈ´¬¤¤òÄù¤á¤Æ¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¿¶¤ë ¡È¿Æ±ÒÂâ¡É ¤Î»Ñ¤â¡£Èà½÷¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤Ë¡¢µÒÀÊ¤ÏÂç¤¤¯Ê¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡X¾å¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡ÔÇð¸¶Ë§·Ã¤Á¤ã¤ó¤¬¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤Æ¤¿¤±¤ÉÁ´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡ª¡ª¤á¤Á¤ãÀÎ¤Î¤Þ¤Þ¡ª¡ª¡Õ
¡ÔÇð¸¶Ë§·Ã¤µ¤ó¥¢¥é¥«¥ó¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¡Õ
¡Ô²ÎÀ¼ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤·¤ªåºÎï¤À¤Ê¤¢ ¿Æ±ÒÂâ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤è¤¤¤Ê¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¡¢²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ø¥Ï¥í¡¼¡¦¥°¥Ã¥Ð¥¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼ê¤ò¸å¤í¤ÇÁÈ¤ó¤Ç¸ª¤ò¸ò¸ß¤Ë¾å²¼¤µ¤»¤ë¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤òÈäÏª¡£¡Ø½Õ¤Ê¤Î¤Ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ÌÆ©ÌÀ´¶¤¢¤ë²ÎÀ¼¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë1986Ç¯¡¢Åö»þ ¡È¹ÀµÜ¤µ¤Þ¡É ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿Å·¹ÄÊÅ²¼¤¬¡¢Çð¸¶¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò´Õ¾Þ¤·¡¢²Ö¤òÂ£¤é¤ì¤¿ºÝ¤Î²áµî±ÇÁü¤â¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡£
¡¡Åö»þ¤ÎÈëÏÃ¤ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢Ä¹Ç¯±þ±ç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ÆÃ½¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¤½¤·¤Æº£¡¢80Ç¯Âå¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤Î³èÌö¤¬ºÆ¤ÓµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃæ¿¹ÌÀºÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢4·î19Æü¤ËÂçÊ¬¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¡Ø¥¸¥´¥í¥Ã¥¯2025¡Ù¤Ç·òºß¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¾®Àôº£Æü»Ò¤µ¤ó¤â¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥Þ¡¼¥¯ ¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¥¹¡Ù¤Î¼Ì¿¿Å¸¤Ç¥»¥ß¥Ì¡¼¥É»Ñ¤ò¸ø³«¡£¥ê¥ó¥°¤ä¥Ô¥¢¥¹¤Î¤Û¤«¤Ï°ì»å¤Þ¤È¤ï¤Ì»Ñ¤Ç¡¢¶»¤ÎÁ°¤ÇÏÓ¤ò¥¯¥í¥¹¤µ¤»¹á¿å¤ò·Ç¤²¤ëÂçÃÀ¤Ê¥«¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£80Ç¯Âå¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÉü³è¥Ö¡¼¥à¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Çð¸¶Ë§·Ã¤â¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¤¥É¥ë²«¶â»þÂå¤ò¸£°ú¤·¤¿¤Ò¤È¤ê¡£Èà½÷¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤«¤®¤ê¡¢¡È¤è¤·¤¨¤Á¤ã¤ó¡É ¥³¡¼¥ë¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£