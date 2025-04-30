¡Ú¥Ý¥±¥â¥ó¡ß¹©·ÝÅ¸¡Û°¦ÃÎ²ñ¾ì¤ËÃíÌÜ¤Î¿·ºîÅ¸¼¨¤¬ÅÐ¾ì
2025Ç¯4·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é6·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¡¦¾¾ºä²°Èþ½Ñ´Û¡ÊÆî´Û7³¬¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅÃæ¤Î¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¡ß¹©·ÝÅ¸¡½Èþ¤È¤ï¤¶¤ÎÂçÈ¯¸«¡½¡Ù¡£°¦ÃÎ²ñ¾ì¤Ç¤Ï·ËÀ¹¿Î¡Ô¥Ö¥í¡¼¥Á¡¿¥Ú¥ó¥À¥ó¥È ¥Þ¥®¥¢¥Ê¡Õ¤ä¡¢ÃÓÅÄ¹¸¾¡Ô¸÷¾½µµ¹Ã¾þÈ¢¡Õ¤Ê¤É¤Î¿·ºî¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ä¡ä¡ä°¦ÃÎ²ñ¾ì¿·Å¸¼¨¤äÅ¸¼¨Êª¤Î°ìÉô¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿13ÅÀ¡Ë
¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Ç¤Å·Æ²¤¬³«È¯¤·¤¿1996Ç¯¤Î¥²¡¼¥à¤òµ¯ÅÀ¤È¤¹¤ë¥·¥ê¡¼¥º¡£¥Ý¥±¥â¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¸¤Êª¤¬À¸Â©¤¹¤ëÀ¤³¦¤Ç¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï¥Ý¥±¥â¥óÆ±»Î¤Î¥Ð¥È¥ë¤ò¹Ô¤¦¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆËÁ¸±¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢TV¥¢¥Ë¥á¤ä¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¡¢¥Ý¥±¥â¥óGO¤Ê¤É¡¢´ØÏ¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¤É¤ì¤â¤¬À¤³¦µ¬ÌÏ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò¸Ø¤ê¡¢¥¢¥Ë¥áÈÇ¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎÁêËÀ¤È¤Ê¤ë¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Ï¤â¤Ï¤ä¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¾ÝÄ§¡£
ËÜÅ¸¼¨²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤È¹©·Ý¤¬ÀµÌÌÀÚ¤Ã¤Æ½Ð²ñ¤ï¤»¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¡Ö¤«¤¬¤¯È¿±þ¡×¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡2¤Ä¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¤³¤ÎÌä¤¤¤ËËÜµ¤¤ÇÄ©¤ó¤À¡¢¿Í´Ö¹ñÊõ¤«¤é¼ã¼ê¤Þ¤Ç20Ì¾¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌó80ÅÀ¤Î¹©·ÝºîÉÊ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£
°¦ÃÎ²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¡¢·ËÀ¹¿Î¡Ô¥Ö¥í¡¼¥Á¡¿¥Ú¥ó¥À¥ó¥È ¥Þ¥®¥¢¥Ê¡Õ¡¢ÃÓÅÄ¹¸¾¡Ô¸÷¾½µµ¹Ã¾þÈ¢¡Õ¤Ê¤É¿·ºî¤âÅÐ¾ì¡£
¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼²èÁü¤Î¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµÈÅÄÂÙ°ìÏº¡Ô¥ß¥å¥¦¥Ä¡¼¡Õ¤ä¡¢·¬ÅÄÂîÏº¡Ô¥«¥Ã¥×(¥Ô¥«¥Á¥å¥¦)¡Õ¡¢¿¢ÍÕ¹áÀ¡ ¡Ô¥Ò¥Ð¥Ë¡¼¥Ý¡¼¥È¥ì¥¤¥È¡Õ¤Ê¤É¤â´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£
¸«½êËþºÜ¤ÎÆâÍÆ¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Î¹ÔÀè¤Ë¤ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÊC¡Ë2025 Pokémon. ¡ÊC¡Ë1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
TM, ¡ÊR¡Ë, and character names are trademarks of Nintendo
¡ä¡ä¡ä°¦ÃÎ²ñ¾ì¿·Å¸¼¨¤äÅ¸¼¨Êª¤Î°ìÉô¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿13ÅÀ¡Ë
¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Ç¤Å·Æ²¤¬³«È¯¤·¤¿1996Ç¯¤Î¥²¡¼¥à¤òµ¯ÅÀ¤È¤¹¤ë¥·¥ê¡¼¥º¡£¥Ý¥±¥â¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¸¤Êª¤¬À¸Â©¤¹¤ëÀ¤³¦¤Ç¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï¥Ý¥±¥â¥óÆ±»Î¤Î¥Ð¥È¥ë¤ò¹Ô¤¦¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆËÁ¸±¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢TV¥¢¥Ë¥á¤ä¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¡¢¥Ý¥±¥â¥óGO¤Ê¤É¡¢´ØÏ¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¤É¤ì¤â¤¬À¤³¦µ¬ÌÏ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò¸Ø¤ê¡¢¥¢¥Ë¥áÈÇ¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎÁêËÀ¤È¤Ê¤ë¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Ï¤â¤Ï¤ä¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¾ÝÄ§¡£
°¦ÃÎ²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¡¢·ËÀ¹¿Î¡Ô¥Ö¥í¡¼¥Á¡¿¥Ú¥ó¥À¥ó¥È ¥Þ¥®¥¢¥Ê¡Õ¡¢ÃÓÅÄ¹¸¾¡Ô¸÷¾½µµ¹Ã¾þÈ¢¡Õ¤Ê¤É¿·ºî¤âÅÐ¾ì¡£
¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼²èÁü¤Î¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµÈÅÄÂÙ°ìÏº¡Ô¥ß¥å¥¦¥Ä¡¼¡Õ¤ä¡¢·¬ÅÄÂîÏº¡Ô¥«¥Ã¥×(¥Ô¥«¥Á¥å¥¦)¡Õ¡¢¿¢ÍÕ¹áÀ¡ ¡Ô¥Ò¥Ð¥Ë¡¼¥Ý¡¼¥È¥ì¥¤¥È¡Õ¤Ê¤É¤â´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£
¸«½êËþºÜ¤ÎÆâÍÆ¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Î¹ÔÀè¤Ë¤ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÊC¡Ë2025 Pokémon. ¡ÊC¡Ë1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
TM, ¡ÊR¡Ë, and character names are trademarks of Nintendo