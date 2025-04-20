¡ÚÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Û·à¾ìÈÇ²áµîºî¡õTV¥·¥ê¡¼¥ºÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇÁ´30ºîÉÊ¤¬ABEMA¤ÇÇÛ¿®
·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ÀÉ´ã¤Î»ÄÁü¡Ê¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¡Ù¸ø³«µÇ°¤Ç·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù²áµîºî¡õTV¥·¥ê¡¼¥ºÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇÁ´30ºîÉÊ¤¬4·î¤Ë¡ÖABEMA¡×¤Ë¿·Æþ²Ù¡£Á´¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿4·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×ÌµÎÁ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤â³«Àß¡£
¡ä¡ä¡äºîÉÊ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿9ÅÀ¡Ë
¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Ï¡¢¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¡Ù¤Ë¤Æ1994Ç¯¤è¤êÏ¢ºÜÃæ¤Î¡¢ÀÄ»³¹ä¾»¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤¿äÍýÌ¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡£
¹õ¤º¤¯¤á¤ÎÁÈ¿¥¤ËÆæ¤ÎÆÇÌô¤ò°û¤Þ¤µ¤ì¡¢»Ò¶¡¤Î»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¹â¹»À¸ÃµÄå¡¦¹©Æ£¿·°ì¤¬¡¢ ¡É¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¡É ¤ÈÌ¾¾è¤ê¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÀµÂÎ¤òÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¿ô¡¹¤ÎÆñ»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£1996Ç¯¤ËTV¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢25Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÊüÁ÷1100²ó¤òÆÍÇË¡£¤Þ¤¿¡¢·à¾ìÈÇ¤â¿ôÂ¿¤¯À©ºî¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯¸ø³«¤µ¤ì¤¿·à¾ìÈÇÂè27ÃÆ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó 100Ëü¥É¥ë¤Î¸ÞÎÇÀ±¡Ê¤ß¤Á¤·¤ë¤Ù¡Ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾åºÇ¹â¤È¤Ê¤ë¶½¹Ô¼ýÆþ158²¯±ß¤òµÏ¿¤·Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£¤Þ¤¿2025Ç¯4·î18Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢·à¾ìÈÇÂè28ÃÆ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ÀÉ´ã¤Î»ÄÁü¡Ê¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖABEMA¡×¤Ç¤Ï¡¢·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ÀÉ´ã¤Î»ÄÁü¡Ê¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¡Ù¤Î¸ø³«¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢4·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê3½µÏ¢Â³¤Ç¡¢·à¾ìÈÇ²áµîºî¤äTV¥·¥ê¡¼¥ºÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¤ò½ç¼¡ÇÛ¿®³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖABEMA¡×½éÆþ²Ù¤È¤Ê¤ë·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡¡¹õÅ´¤Îµû±Æ¡Ê¥µ¥Ö¥Þ¥ê¥ó¡Ë¡Ù¡¢TV¥·¥ê¡¼¥ºÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ³¥¸¶°¥Êª¸ì¡Á¹õÅ´¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡Á¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢21ºîÉÊ¤ÎÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¤Û¤«¡¢3½µÌÜ¤Î4·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢¥³¥Ê¥ó¤ÎºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦²øÅð¥¥Ã¥É¤¬³èÌö¤¹¤ë¡¢·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó À¤µªËö¤ÎËâ½Ñ»Õ¡Ù¡Ê1999¡Ë¡¢·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ¶äÍã¤Î´ñ½Ñ»Õ¡Ê¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¡Ë¡Ù¡Ê2004¡Ë¡¢·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ¶È²Ð¤Î¸þÆü°ª¡Ù¡Ê2015¡Ë¡¢TV¥·¥ê¡¼¥ºÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó vs. ²øÅð¥¥Ã¥É¡Ù(2024)¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë9ºîÉÊ¤¬¿·¤¿¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤Ë¡£¹ç¤ï¤»¤Æ30ºîÉÊ¤ÎÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖABEMA¡×¤Ç¤Ï4·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢TV¥·¥ê¡¼¥º¤òËèÆüÌµÎÁÊüÁ÷¤¹¤ë¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×ÌµÎÁ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬³«Àß¤µ¤ì¤ë¡£
·à¾ìÈÇºÇ¿·ºî¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¿äÍý¥¢¥Ë¥á¤Î·èÄêÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤ò¡£
¡ÊC¡Ë1997-2025 ÀÄ»³¹ä¾»¡¿Ì¾ÃµÄå¥³¥Ê¥óÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ÊC¡Ë2021 ÀÄ»³¹ä¾»¡¿Ì¾ÃµÄå¥³¥Ê¥óÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ÊC¡Ë2023 ÀÄ»³¹ä¾»¡¿Ì¾ÃµÄå¥³¥Ê¥óÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ÊC¡ËÀÄ»³¹ä¾»¡¿¾®³Ø´Û¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦TMS 2024
¡ä¡ä¡äºîÉÊ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿9ÅÀ¡Ë
¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Ï¡¢¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¡Ù¤Ë¤Æ1994Ç¯¤è¤êÏ¢ºÜÃæ¤Î¡¢ÀÄ»³¹ä¾»¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤¿äÍýÌ¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡£
¹õ¤º¤¯¤á¤ÎÁÈ¿¥¤ËÆæ¤ÎÆÇÌô¤ò°û¤Þ¤µ¤ì¡¢»Ò¶¡¤Î»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¹â¹»À¸ÃµÄå¡¦¹©Æ£¿·°ì¤¬¡¢ ¡É¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¡É ¤ÈÌ¾¾è¤ê¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÀµÂÎ¤òÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¿ô¡¹¤ÎÆñ»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£1996Ç¯¤ËTV¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢25Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÊüÁ÷1100²ó¤òÆÍÇË¡£¤Þ¤¿¡¢·à¾ìÈÇ¤â¿ôÂ¿¤¯À©ºî¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯¸ø³«¤µ¤ì¤¿·à¾ìÈÇÂè27ÃÆ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó 100Ëü¥É¥ë¤Î¸ÞÎÇÀ±¡Ê¤ß¤Á¤·¤ë¤Ù¡Ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾åºÇ¹â¤È¤Ê¤ë¶½¹Ô¼ýÆþ158²¯±ß¤òµÏ¿¤·Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£¤Þ¤¿2025Ç¯4·î18Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢·à¾ìÈÇÂè28ÃÆ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ÀÉ´ã¤Î»ÄÁü¡Ê¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖABEMA¡×½éÆþ²Ù¤È¤Ê¤ë·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡¡¹õÅ´¤Îµû±Æ¡Ê¥µ¥Ö¥Þ¥ê¥ó¡Ë¡Ù¡¢TV¥·¥ê¡¼¥ºÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ³¥¸¶°¥Êª¸ì¡Á¹õÅ´¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡Á¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢21ºîÉÊ¤ÎÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¤Û¤«¡¢3½µÌÜ¤Î4·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢¥³¥Ê¥ó¤ÎºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦²øÅð¥¥Ã¥É¤¬³èÌö¤¹¤ë¡¢·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó À¤µªËö¤ÎËâ½Ñ»Õ¡Ù¡Ê1999¡Ë¡¢·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ¶äÍã¤Î´ñ½Ñ»Õ¡Ê¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¡Ë¡Ù¡Ê2004¡Ë¡¢·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ¶È²Ð¤Î¸þÆü°ª¡Ù¡Ê2015¡Ë¡¢TV¥·¥ê¡¼¥ºÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó vs. ²øÅð¥¥Ã¥É¡Ù(2024)¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë9ºîÉÊ¤¬¿·¤¿¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤Ë¡£¹ç¤ï¤»¤Æ30ºîÉÊ¤ÎÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖABEMA¡×¤Ç¤Ï4·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢TV¥·¥ê¡¼¥º¤òËèÆüÌµÎÁÊüÁ÷¤¹¤ë¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×ÌµÎÁ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬³«Àß¤µ¤ì¤ë¡£
·à¾ìÈÇºÇ¿·ºî¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¿äÍý¥¢¥Ë¥á¤Î·èÄêÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤ò¡£
¡ÊC¡Ë1997-2025 ÀÄ»³¹ä¾»¡¿Ì¾ÃµÄå¥³¥Ê¥óÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ÊC¡Ë2021 ÀÄ»³¹ä¾»¡¿Ì¾ÃµÄå¥³¥Ê¥óÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ÊC¡Ë2023 ÀÄ»³¹ä¾»¡¿Ì¾ÃµÄå¥³¥Ê¥óÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ÊC¡ËÀÄ»³¹ä¾»¡¿¾®³Ø´Û¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦TMS 2024