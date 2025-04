サムスンが先日、世界での展開を発表したAI掃除機。「世界最強の吸引力」をうたい、アップグレードされたAIクリーニングモード2.0を搭載しているという最新の掃除機は海外でどう評価されているのでしょうか?

↑世界最強の吸引力をうたう「Samsung Bespoke AI Jet Ultra」(画像提供/サムスン)。

「Samsung Bespoke AI Jet Ultra」は、AIを活用した高性能クリーニング機能が組み込まれた、サムスンの最新家電モデルです。スティック部分が太めで、吸引するヘッド部分も大きめの印象ですが、サムスンが「世界最強の吸引力」とアピールするように、とにかく吸引力がすごいそう。

通常のコードレス掃除機のワット数は20〜100Wと言われますが、このサムスンのAI掃除機は最大で400W。コードレスのスティック掃除機としては、ここまでの吸引力の数値を持つものはまだ少ないでしょう。ヘッド部分が独自の六角形のシェイプで、空気の流れがよりよくなり、大きな吸引力を生み出しているのだとか。

さらにAIクリーニングモードが導入され、掃除する場所に応じて六つの掃除環境から自動で分類し、クリーニングのパフォーマンスを自動的に調整。電力使用量も自動で設定されるのだそう。そのような理由により、この掃除機は1回の充電で最大100分も使用可能です。

また、空気中のほこりや粒子を99.999%とらえるという多層ろ過システムも搭載。アレルギーの方や、ペットを飼っている家などにはうれしい機能かもしれません。ハンドル部分にはLEDディスプレイが表示され、集めたダストを手を使わずに回収できるシステムも付いているとのこと。

こんな最新AI掃除機について、大手評価サイトの「TrendHunter」は、AIを活用した家電の一つとしてユーザーの利便性が上がる可能性や、コードレス掃除機の進化、エネルギー効率化などを高く評価しています。

しかし、小売価格が1099ドル(約16万円※)と、掃除機ではなかなか見ない価格帯。備わっている機能と価格が見合っていると消費者に判断されるかどうかは不明かもしれません。

※1ドル=約146円で換算(2025年4月4日現在)

【主な参考記事】

TrendHunter. The Samsung Bespoke AI Jet Ultra Delivers Up to 400W of Power. March 31 2025

Yanko Design. Samsung’s New Bespoke AI Jet Ultra Pushes Cordless Vacuum Boundaries. April 22025

