¡Ú¤¹¤Ã¤Ô¤ó¼Ì¿¿¤â¡Û¡ÖÌ¼¤¿¤Á¤Ï¡È¥Ñ¥Ñ²Ä°¦¤¤¡É¤Ã¤Æ¡×ÊÝ°é±à¤â¡Ö½÷Áõ»Ñ¡×¤ÇÁ÷¤ê·Þ¤¨¡Ä47ºÐ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¢ª¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥í¥ê¡¼¥¿Èþ½÷¡×¤ËÊÑ¿È¤·¤¿ÍýÍ³
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÃ«ÂöËá¤µ¤ó¡Ê47ºÐ¡Ë¤Ï¡¢33ºÐ¤Î¤È¤¤Ë»Å»ö¤Ç½÷Áõ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÉáÃÊ¤«¤é½÷À¤Î³Ê¹¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÑ¤ï¤ê¤¹¤®¡ª¡ª¡Û¡Ö47ºÐ¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¢ª¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥í¥ê¡¼¥¿Èþ½÷¡×¤ËÂçÊÑ¿È¡ÄÈà¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó¼Ì¿¿¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤ë
Ã«¤µ¤ó¤¬½÷Áõ¤ÎºÍÇ½¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡¡¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó»Ñ¡×¤â¡Ä¼Ì¿¿¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤Þ¤¹¡£(¼Ì¿¿¡§ËÜ¿ÍSNS¤è¤ê)
¡Ö¥â¥Ç¥ë¤ÎÂåÌò¡×¤Ç½÷Áõ¥Ç¥Ó¥å¡¼
¡¡Ã«¤µ¤ó¤¬½÷Áõ¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë»¨»ï¤Î»£±Æ¤Ç½÷À¥â¥Ç¥ë¤ÎÂåÌò¤òÍê¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£Åö½é¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Î¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¡¢¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î»Å»ö¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬Ç§¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÃÊ¡¹¤Èµ¤»ý¤Á¤¬Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÃ«¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¿ÈÄ¹¤¬Äã¤¯ºÙ¿È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¤ÈË«¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Éð´ï¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½÷Áõ¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤âÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÅÅ¼Ö¤Ç¤ÎÃÔ´ÁÈï³²¤ä¡¢¥È¥¤¥ì¤Î»ÈÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëº¤ÏÇ¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ã«¤µ¤ó¤Ï¡Öº£¤Ç¤Ï½÷À¤Î³Ê¹¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Íî¤ÁÃå¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼«¿È¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÝ°é±à¤â½÷Áõ»Ñ¤ÇÁ÷¤ê·Þ¤¨
¡¡¸½ºß¡¢Ã«¤µ¤ó¤Ë¤Ï6ºÐ¤È8ºÐ¤ÎÌ¼¤¬¤¤¤ë¡£ÍÄÃÕ±à¤ÎÁ÷¤ê·Þ¤¨¤â½÷Áõ»Ñ¤Ç¹Ô¤¦¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥Ñ¥Ñ²Ä°¦¤¤¡×¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂ¾¤Î²ÈÄí¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ì¼Ã£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²ÈÄíÆâ¤ËÃËÀÅª¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Î¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÃ«¤µ¤ó¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÍÄÃÕ±à¤Î¹Ô»ö¤Ç¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤¾ìÌÌ¤âµ¯¤¤ë¡£¡ÖÌ¼¤Î¤ªÍ§Ã£¤Ë¡Ø¥Ñ¥Ñ¤Ê¤Î¡¼¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø¥Ñ¥Ñ¤Ê¤ó¤À¤è¡¼¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÃ«¤µ¤ó¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Öº£¤ÏÂ¿ÍÍÀ¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ò¶¡Ã£¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤¬°ã¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ°¸ý¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤«¤é¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ã«¤µ¤ó¤Ï¡¢½÷Áõ¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£ÆÃ¤Ë¡Ö²ÈÂ²¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¤À¡£¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤À¤«¤é¤³¤¦¤¤¤¦³Ê¹¥¤Ï¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÇÄê´ÑÇ°¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÌµ¤¯¤·¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö½÷Áõ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¡¢Ã«¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤Ê¤ªÍÎÉþ¤òÃå¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡47ºÐ¤Î"½÷Áõ¥Ñ¥Ñ"¤È¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ä¼Ò²ñ¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÄÉµá¤¹¤ëÃ«¤µ¤ó¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢Â¿ÍÍÀ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î°ì¤Ä¤Î·Á¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢¡¢¡¢¡
¡¡¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÁ´Ê¸¤Ï¡¢¡¡ÖÃÔ´Á¤Ë¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤òÇË¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÈÂ©»Ò¤Î½÷Áõ»Ñ¡É¤ò¸«¤¿Î¾¿Æ¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡Ä46ºÐ¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¡Ö¥í¥ê¥£¥¿Èþ¾¯½÷¡×¤ËÊÑ¿È¤·¤¿ÍýÍ³¡¢¢¡Ö¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤òÃå¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¡È46ºÐ¡¦½÷Áõ¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤¬¶Ã¤¤¤¿¡Ö°Õ³°¤Ê·ëº§¼°¥Þ¥Ê¡¼¡×¤ÎÊÉ¤«¤é¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë