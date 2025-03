【「終末のワルキューレ」24巻】 3月19日 発売 価格:759円 【「終末のワルキューレ禁伝 神々の黙示録」2巻】 3月19日 発売 価格:759円 【「終末のワルキューレ奇譚 ジャック・ザ・リッパーの事件簿」7巻】 3月19日 発売 価格:770円

「終末のワルキューレ」24巻

コアミックスは、マンガ「終末のワルキューレ」の24巻を3月19日に発売する。価格は759円。また同日にはスピンオフ「終末のワルキューレ禁伝 神々の黙示録」の2巻と「終末のワルキューレ奇譚 ジャック・ザ・リッパーの事件簿」の7巻も発売される。

「終末のワルキューレ」は全世界の神と人類史上最強の戦士たちが人類の存続をかけ、タイマン13番勝負を繰り広げていくバトルマンガ。アニメが第2期まで放送・配信済みで、第3期の制作も発表されている。

24巻では始まりの剣神・スサノヲノミコトと新撰組一番隊組長・沖田総司の戦いがついに決着。興奮冷めやらぬなか、あの人類側闘士がゲルを誘拐する。

「終末のワルキューレ禁伝 神々の黙示録」2巻

また「終末のワルキューレ禁伝 神々の黙示録」2巻では、アポカリプス第一回戦第二試合が幕を開け、プロメテウスと斉天大聖・孫悟空が激突する。

「終末のワルキューレ奇譚 ジャック・ザ・リッパーの事件簿」7巻

そして「終末のワルキューレ奇譚 ジャック・ザ・リッパーの事件簿」7巻では、角騎将パンセに追い詰められたポギーのもとにジャックとノアが参戦するのに続いて、炎騎将カカも登場し、人外同士の闘いが大混戦を迎える。

【「終末のワルキューレ」24巻あらすじ】

共に頂きを目指し、剣を交えた、始まりの剣神・スサノヲノミコトVS新撰組一番隊組長・沖田総司、遂に決着!!

第10回戦の熱に興奮冷めやらぬ中……あの人類側闘士がゲルを誘拐!? 連れられた先でゲルが出会ったのは、竜殺しの英雄・ジークフリート!!

彼によって明かされる、北欧最高神・オーディンの目的とは!?

【「終末のワルキューレ禁伝 神々の黙示録」2巻あらすじ】

アポカリプス第一回戦第二試合開幕!

天界に最も初めに牙を向いた最初の外天界神(ファースト・アウターゴッズ)「プロメテウス」vs 天上一の叛逆神「斉天大聖・孫悟空」!!

ティターン神族の怪力を見せつけるプロメテウスに対し、中華の不良猿がとった戦法とは──!?

【「終末のワルキューレ奇譚 ジャック・ザ・リッパーの事件簿」7巻あらすじ】

角騎将パンセに追い詰められたポギーのもとにジャックとノアが参戦! 続いて、炎騎将カカも登場し、人外同士の闘いは大混戦へ──!!

さらに、大英帝国を脅かす王立竜騎兵団の野望を阻止するため、センチネル、五大組織、マザーグース、そして……ジャック・ザ・リッパー!! 巨悪集う、前代未聞の極悪同盟が結成!?

