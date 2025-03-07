ÅÄÃæÈþµ×¡Ö²È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡×Åì¥Ö¥¯¥í¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¡È¥¹¥¥ã¥ó¥À¥é¥¹¤Ê¤Ò¤È¸À¡ÉË½Ïª
¸µHKT48¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÅÄÃæÈþµ×¡Ê23ºÐ¡Ë¤¬¡¢3·î5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖFANTASTICS¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤ò¡¢²õ¤·¤¿¤¤¡ª¡×¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤ÎÅì¥Ö¥¯¥í¡Ê39ºÐ¡Ë¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡È¥¹¥¥ã¥ó¥À¥é¥¹¤Ê¤Ò¤È¸À¡É¤òË½Ïª¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿ÅÄÃæ¤Ï¡Ö»ä¡¢ºòÆü¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Ö¥¯¥í¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ç¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö»ä¡¢¤¢¤Î¡Ä1²ó¡¢¼ýÏ¿¤Ç¥Ö¥¯¥í¤µ¤ó¡ÊÅì¥Ö¥¯¥í¡Ë¤Î²È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢²È¤¬¤É¤³¤«Ê¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤¿¤é¡Ê¥Ö¥¯¥í¤Ë¡Ë¡ØÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖºòÆü¡¢¥Ö¥¯¥í¤µ¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤¿¤é¡ØÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ËÁ´Á³Íè¡¼¤Ø¤ó¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤ÈË½Ïª¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¡Ö¤½¤ì¸À¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¤ÊÏÃ¡©¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¸ýÀâ¤«¤ì¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ÅÄÃæ¤â¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë·Ý¿Í¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
º£²ó¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿ÅÄÃæ¤Ï¡Ö»ä¡¢ºòÆü¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Ö¥¯¥í¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ç¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö»ä¡¢¤¢¤Î¡Ä1²ó¡¢¼ýÏ¿¤Ç¥Ö¥¯¥í¤µ¤ó¡ÊÅì¥Ö¥¯¥í¡Ë¤Î²È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢²È¤¬¤É¤³¤«Ê¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤¿¤é¡Ê¥Ö¥¯¥í¤Ë¡Ë¡ØÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖºòÆü¡¢¥Ö¥¯¥í¤µ¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤¿¤é¡ØÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ËÁ´Á³Íè¡¼¤Ø¤ó¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤ÈË½Ïª¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¡Ö¤½¤ì¸À¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¤ÊÏÃ¡©¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¸ýÀâ¤«¤ì¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ÅÄÃæ¤â¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë·Ý¿Í¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£