Íñ¤«¤±¤´¤Ï¤óÀìÍÑ¤ÎÌ£¤Ý¤óÃÂÀ¸¡ª¡ÖÌ£¤Ý¤óforTKG¡×¤Çµæ¶Ë¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë
¡¡Mizkan¤ÏÆüËÜ¤¿¤Þ¤´¤«¤±¤´¤Ï¤ó¸¦µæ½ê¤È¥³¥é¥Ü¤·¡¢Íñ¤«¤±¤´¤Ï¤óÀìÍÑ¤ÎÌ£¤Ý¤ó¡ÖÌ£¤Ý¤óforTKG¡×¤ò³«È¯¡£2·î17Æü¤è¤ê¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¥Þ¥ë¥¨¥Ä¤È¥ê¥ó¥³¥¹¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤´ÈÓ200g¡¢Íñ1¸Ä¤ËÂÐ¤·¡¢¾®¤µ¤¸2ÇÕÄøÅÙ¤«¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡¡ÖÌ£¤Ý¤óforTKG¡×¤Ï¡¢2024 Ç¯¤Ë¡ÖÌ£¤Ý¤ó¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤¬È¯Çä¤ò³«»Ï¤·¤Æ60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¾¦ÉÊ¡£
¡¡¡ÖÌ£¤Ý¤ó¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë´»µÌ¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤Âä¤À¤·¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¡¢µæ¶Ë¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿°ïÉÊ¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡Âä¤À¤·¤Î»ÝÌ£¤È´»µÌ¤Î¤µ¤Ã¤Ñ¤ê´¶¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎTKG¤ò¤µ¤é¤ËÈþÌ£¤·¤¯³Ú¤·¤á¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Þ¥ë¥¨¥Ä ¥×¥ÁÁ´Å¹¤ª¤è¤Ó°ìÉô¤Î¥Þ¥ë¥¨¥Ä¤È¥ê¥ó¥³¥¹¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¾ðÊóÄó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ë¥¨¥ÄPublisher By ¤ª¤¿¤¯¤Þ·ÐºÑ¿·Ê¹ | Edited By º´Æ£·½Î¼ | µ»ö¸µURL https://otakuma.net/archives/2025021605.html