¥¯¥í¥Ã¥×¤¬J¥¯¥é¥Ö»ë»¡¤Ç¡Ö´î¤Ó¤òÇúÈ¯¡×¢ª´ã¸÷¤¬°ìÊÑ¡Ä¡È¿ôÊ¬´Ö¡É¤Ç³À´Ö¸«¤¨¤¿Ì¾¾¤Î»Ñ
ÂçµÜ¤Î³«ËëÀï¤Ç¸½ÃÏ´ÑÀï¤ËË¬¤ì¤¿À¤³¦ÅªÌ¾¾
¡¡Çò¤¤»õ¤Î¸÷¤ë¾Ð´é¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤ÎÀ¤³¦ÅªÌ¾¾¡¢¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥í¥Ã¥×¤¬2·î15Æü¡¢NACK5¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÂçµÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤ä¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ò±É¸÷¤ËÆ³¤¤¤¿»Ø´ø´±¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿¥É¥¤¥Ä¿Í¤Ï¡¢º£Ç¯¤«¤é½¢Ç¤¤·¤¿¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¼Ò¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥Ã¥«¡¼ÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢³«ËëÀï¤È¤Ê¤ëRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ãÂÐ¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤Î¸½ÃÏ´ÑÀï¤ËÍèÆü¤·¤¿¡£
¡¡ÂçµÜ¤ÏºòÇ¯¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ÇÊ£¿ô¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¼Ò¤Î»±²¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£J3¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¾º³Ê¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢»Ïµå¼°¤ÎÌòÌÜ¤òÌ³¤á¤¿¥¯¥í¥Ã¥×¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥¿¥ó¥É¾åÉô¤Ø¤È°ÜÆ°¤·¡¢ÏÂ¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥¬¥é¥¹±Û¤·¤Ë»î¹ç¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾7Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Ï¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢1-1¤Ç·Þ¤¨¤¿Æ±¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢¥é¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤Ç·àÅª¤Ê·è¾¡ÃÆ¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢Âç¶½Ê³¤·¤¿¥¯¥í¥Ã¥×¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥¬¥é¥¹Áë¤ò¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤·¤¿·ý¤Ç¥¬¥ó¥¬¥ó¤ÈÃ¡¤¤Ê¤¬¤é´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÈÇ®¤¤¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤·¤ÆÀ¹Âç¤Ë½ËÊ¡¡£¥¯¥í¥Ã¥×¤é¤·¤µ¤¬Á´ÌÌ¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ºÇ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿»Ñ¤Ï¡¢Á°È¾¤¬½ªÎ»¤·¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£15Ê¬´Ö¤ÎµÙ·Æ¥¿¥¤¥à¤Ë¡¢´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¤Ï¤¾¤í¤¾¤í¤È°ÜÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¤Ê¤«¡¢¥¯¥í¥Ã¥×¤À¤±¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÈùÆ°¤À¤Ë¤»¤º¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë½Ð¾ìÁª¼ê¤¿¤Á¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤Ã¤¿¥µ¥Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡14Ç¯¤Ö¤ê¤ÎUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡ËÍ¥¾¡¡¢30Ç¯¿¶¤ê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î»þÂå¤â¡¢»î¹çÁ°¤Î¥¦¥©¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï¾ï¤ËÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÇ®ÎÌ¤Ç¥µ¥Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¡¢åÌÌ©¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¬¥é¥¹±Û¤·¤Ë¸«¤»¤¿»î¹ç³°¤Î¤ï¤º¤«¿ôÊ¬´Ö¤Ë¡¢¥¯¥í¥Ã¥×¤ÎÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿®Ç°¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¡£¡Ê¾ëÊ¡Ã£Ìé / Tatsuya Jofuku¡Ë