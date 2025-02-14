侍ジャパン、強化試合のメンバー28人を発表！ 森敬斗、細川成也、水谷瞬ら20人が初選出
野球日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督が14日都内で会見に臨み、3月5・6日に京セラドーム大阪で行われる「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vsオランダ」のメンバー28人を発表した。
2023年のWBC優勝メンバーからはオリックス・宮城大弥が唯一の代表入り。またソフトバンク・大津亮介、DeNA・森敬斗、中日・細川成也、日本ハム・水谷瞬、巨人・岸田行倫ら20人が侍ジャパントップチームに初選出となった。
試合日程、メンバーは以下の通り。
▼ 試合日程
・2025年3月5日（水）日本 vs オランダ 試合開始19時
・2025年3月6日（木）日本 vs オランダ 試合開始18時30分
※5日：日本後攻、6日：日本先攻
※2試合とも日本は1塁側、オランダは3塁側
▼ 侍ジャパンメンバー（☆初選出）
【投手】
橋本侑樹☆
松山晋也☆
斎藤友貴哉☆
河野竜生☆
石井大智☆
常広羽也斗☆
塹江敦哉☆
杉山一樹☆
大津亮介☆
宮城大弥
種市篤暉
今井達也
【捕手】
岸田行倫☆
山本祐大
海野隆司☆
【内野手】
森敬斗☆
佐藤輝明
大山悠輔
吉川尚輝
長岡秀樹☆
矢野雅哉☆
廣瀬隆太☆
太田椋☆
【外野手】
梶原昂希☆
細川成也☆
万波中正
水谷瞬☆
高部瑛斗☆
2023年のWBC優勝メンバーからはオリックス・宮城大弥が唯一の代表入り。またソフトバンク・大津亮介、DeNA・森敬斗、中日・細川成也、日本ハム・水谷瞬、巨人・岸田行倫ら20人が侍ジャパントップチームに初選出となった。
▼ 試合日程
・2025年3月5日（水）日本 vs オランダ 試合開始19時
・2025年3月6日（木）日本 vs オランダ 試合開始18時30分
※5日：日本後攻、6日：日本先攻
※2試合とも日本は1塁側、オランダは3塁側
▼ 侍ジャパンメンバー（☆初選出）
【投手】
橋本侑樹☆
松山晋也☆
斎藤友貴哉☆
河野竜生☆
石井大智☆
常広羽也斗☆
塹江敦哉☆
杉山一樹☆
大津亮介☆
宮城大弥
種市篤暉
今井達也
【捕手】
岸田行倫☆
山本祐大
海野隆司☆
【内野手】
森敬斗☆
佐藤輝明
大山悠輔
吉川尚輝
長岡秀樹☆
矢野雅哉☆
廣瀬隆太☆
太田椋☆
【外野手】
梶原昂希☆
細川成也☆
万波中正
水谷瞬☆
高部瑛斗☆