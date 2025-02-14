侍ジャパン・井端弘和監督

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　野球日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督が14日都内で会見に臨み、3月5・6日に京セラドーム大阪で行われる「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vsオランダ」のメンバー28人を発表した。

　2023年のWBC優勝メンバーからはオリックス・宮城大弥が唯一の代表入り。またソフトバンク・大津亮介、DeNA・森敬斗、中日・細川成也、日本ハム・水谷瞬、巨人・岸田行倫ら20人が侍ジャパントップチームに初選出となった。

　試合日程、メンバーは以下の通り。

▼ 試合日程

・2025年3月5日（水）日本 vs オランダ 試合開始19時

・2025年3月6日（木）日本 vs オランダ 試合開始18時30分

※5日：日本後攻、6日：日本先攻

※2試合とも日本は1塁側、オランダは3塁側

▼ 侍ジャパンメンバー（☆初選出）

【投手】

橋本侑樹☆

松山晋也☆

斎藤友貴哉☆

河野竜生☆

石井大智☆

常広羽也斗☆

塹江敦哉☆

杉山一樹☆

大津亮介☆

宮城大弥

種市篤暉

今井達也

【捕手】

岸田行倫☆

山本祐大

海野隆司☆

【内野手】

森敬斗☆

佐藤輝明

大山悠輔

吉川尚輝

長岡秀樹☆

矢野雅哉☆

廣瀬隆太☆

太田椋☆

【外野手】

梶原昂希☆

細川成也☆

万波中正

水谷瞬☆

高部瑛斗☆