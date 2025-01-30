Ž¢ÌÜ¤¬°¤¤Ž£¤ÏÇ§ÃÎ¾É¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¡ÄŽ¢¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ì¤ÐÂç¾æÉ×Ž£¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿"¶á»ë"¤Î¶²¤í¤·¤µ
¢£»ë³Ð¾ã³²¤¬¤¢¤ë¤ÈÇ§ÃÎ¾É¥ê¥¹¥¯¤Ï2.4ÇÜ
ÆüËÜ¤Ç¤Ï65ºÐ°Ê¾å¤Î15¡ó¤ËÇ§ÃÎµ¡Ç½¾ã³²¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£15¡ó¤È¸À¤¨¤ÐÌó6¡Á7¿Í¤Ë°ì¿Í¤Î³ä¹ç¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ä¤ªËß¤Ë¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿ºÝ¡¢¿Æ¤ÎÏ·¤¤¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Èº£¸å¤ÎÉÔ°Â¤âÊç¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢»ë³Ð¾ã³²¤ÏÇ§ÃÎ¾ã³²¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÆàÎÉ¸©Î©°å²ÊÂç³Ø¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½ÅÅÙ¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â·ÚÅÙ»ëÎÏ¾ã³²¤òÍ¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢Í¤µ¤Ê¤¤¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢Ç§ÃÎ¾É¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬2.4ÇÜ¹â¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢¨ Association of Visual Acuity and Cognitive Impairment in Older Individuals: Fujiwara-kyo Eye Study
¤³¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¡¢Î×¾²°å¤È¤·¤Æ¤â¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÄ¹¤¯´ã²Ê¶È³¦¤Ë¤¤¤ë¿È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ï¤ê¡¢¤½¤¦¤«¡×¤¤¤¦´¶ÁÛ¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÌÜ¤Ï¡ÖÇ¾¤Î°ìÉô¡×¤ÇÂçÀÚ¤ÊÂ¡´ï
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÌÜ¤ÏÇ¾¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ê¡¢Ç¾¤Î°ìÉô¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤¬ÌÜ¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¤¯´é¤Ë¤¢¤ë¸ý¤ä¼ª¡¢É¡¤Ê¤É¤È¤Ï¿Ê²½¤Î²áÄø¤¬°Û¤Ê¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¿Í´Ö¤ò´Þ¤á¤¿ÀÔÄÇÆ°Êª¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌÜ¤Ï¡ÖÇ¾¤Î±äÄ¹¡×¤È¤·¤ÆÈ¯À¸¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¿Í´Ö¤Ï³°Éô¾ðÊó¤Î9³ä¤òÌÜ¤Ë°ÍÂ¸¤·¡¢Ç¾¤Î50¡ó¤Ï»ë³Ð¾ðÊó½èÍý¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë´ãµå¤Î±ü¤Ë¤¢¤Ã¤Æ»ë¿À·Ð¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÖËì¤ÏÃæ¿õ¿À·Ð¤Î°ìÉô¤È¤µ¤ì¡¢¿ÈÂÎ¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¤â·ìÎ®ÎÌ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¼Â¤Ï¤³¤ÎÌÖËì¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÌÖËì¤Î¼¡¤Ï¿ÕÂ¡¡Ë¡£
Ãæ¿õ¿À·Ð¤È¤ÏÇ¾¤ÈÀÔ¿ñ¤ò»Ø¤·¡¢Á´¿È¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾ðÊó¤ò½èÍý¤·¡¢»ØÎá¤òÈ¯¿®¡£¤½¤ÎÃæ¿õ¿À·Ð¤«¤é¡¢ÂÎ²¹¤ä·ì°µ¡¢ÆâÂ¡¤Îµ¡Ç½¤òÄ´À°¤·¡¢´¶³Ð¤ä±¿Æ°¤ò¤Ä¤«¤µ¤É¤ëËö¾¿¿À·Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÌÜ¤ÏÄ¾·Â¤ª¤è¤½2cm¡¢½Å¤µ¤Ï¤ª¤è¤½7g¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤Æ¤â¾®¤µ¤ÊÂ¡´ï¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ç¾¤È¤ÎÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤ò»ý¤Á¡¢¿Í´Ö¤Î¿ÈÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤ÊÂ¡´ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ª¤ï¤«¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÌÜ¤Î·ò¹¯¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò¿¤Ð¤¹
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï°å³ØÉô¤òÂ´¶È¤·¤¿ºÇ¤âÍ¥½¨¤Ê³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬´ã²Ê¤òÀìÌçÎÎ°è¤È¤·¤ÆÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤ò¸¦µæÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥í¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡ÊÇ¾²Ê³Ø¡¦¿À·Ð²Ê³Ø¡Ë¤ÎÂç³Ø±¡¤Ï¤È¤Æ¤â¿Íµ¤¤Ç¡¢Æþ»îÆñ°×ÅÙ¤â¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌÜ¤ÏÇ¾¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤º±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÌÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¸½Âå¤Ç¤Ï¡¢¥±¥¬¤Ï¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤ä¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¤Ç·Ú¸º¤·¡¢´¶À÷¾É¤Ë¤Ï¥ï¥¯¥Á¥ó¤¬¤É¤ó¤É¤ó³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸³è½¬´·ÉÂ¤Ë¸ú¤¯Ìô¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤Á¤ó¤È¼£ÎÅ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¸åÄ¹À¸¤¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¡¢¿Í´Ö¤ÏÄ¶Ä¹¼÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»Ä¤µ¤ì¤¿²ÝÂê¤Ï¡Ö·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò¤¤¤«¤Ë±ä¤Ð¤¹¤«¡×¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¾Íè¤ÎÇ§ÃÎµ¡Ç½Äã²¼¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤â¡¢²þ¤á¤ÆÌÜ¤Î·ò¹¯¤ò¤É¤¦ÊÝ¤Ä¤«¡¢¤â¤Ã¤È¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£´ã¼À´µ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÃÎð°Ê³°¤ÎÍ×°ø
¼Â¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÃæ¤Ë¤¬¤ó¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¥á¥é¥Î¡¼¥Þ¤äÌÖËì²êºÙË¦¼ð¤È¤¤¤¦¤Þ¤ì¤ÊÎã³°¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Û¤«¤ÎÂ¡´ï¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤¬¤ó¤ÎÈ¯À¸¤¬°µÅÝÅª¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¡ÖÌÜ¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ç§ÃÎ¾ã³²¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë»ë³Ð¾ã³²¤ò°ú¤µ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼ºÌÀ¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´ã¼À´µ¤ËØí¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç»ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ëÎÏÄã²¼¤òÍè¤¿¤·¡¢¼ºÌÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´ã¼À´µ¤Ç¤¢¤ëÎÐÆâ¾ã¡¢ÇòÆâ¾ã¡¢ÌÖËì剝Î¥¤Ê¤É¤Ï²ÃÎð¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤È¯¾É¤·¤Þ¤¹¡£¤Û¤ó¤Î100Ç¯Á°¤Þ¤Ç¤ÏÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤¬50Âå¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Ï·´ã¤äÎÐÆâ¾ã¡¢ÇòÆâ¾ã¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤ËÆüËÜ¿Í¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¼÷Ì¿¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¿¶Ñ¼÷Ì¿¤¬ÃË½÷¤È¤â¤Ë80ºÐ¤òÄ¶¤¨¤¿º£¸å¤Ï´µ¼Ô¿ô¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´ã¼À´µ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹Í×°ø¤Ï²ÃÎð°Ê³°¤Ë¡Ö¶á»ë¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á°²ó¤Îµ»ö¤Çµó¤²¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢40Âå¤ä¤½¤ì¤è¤ê¤â¼ã¤¯´ã¼À´µ¤ËØí¤ë»öÎã¤â¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï²ÃÎð¤è¤ê¤â¡Ö¶á»ë¡×¤¬¼ç¤Ê¸¶°ø¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¶á»ë¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÇòÆâ¾ã¤Ê¤É¤Î´ã¼À´µÈ¯À¸Ç¯Îð¤òÀèÁ÷¤ê¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤Î·ò¹¯¤òÊÝ¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¶á»ë¤òËÉ¤°¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î¶áÆ»¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹
¢£´ãµå¤¬¡Ö¿¿¤ó´Ý¡×¤«¤é¡ÖÂÊ±ß¡×¤Ë¤Ê¤ë
¶á»ë¤òËÉ¤°ÊýË¡¤ò²òÀâ¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÌÜ¤ÎÆ¯¤¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿Ê²½¤Î²áÄø¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢À¸Â¸¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¡¢³ÍÊª¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢³°Å¨¤«¤éÆ¨¤²¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö±ó¤¯¤ò¸«¤ëÎÏ¡×¤¬¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿Í´Ö¤ÎÌÜ¤ÏËÜÍè±ó¤¯¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ó¤¯¤ò¸«¤ë¤È¤¡¢±ó¤¯¤«¤é¤Î¸÷¤ÏÌÖËì¤Ç¥Ô¥ó¥È¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¹ç¤¦¤è¤¦ÌÜ¤Î¹½Â¤¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¶á¤¯¤ò¸«¤ë¤È¤¡¢¶á¤¯¤«¤é¤Î¸÷¤Ï¹¤¬¤ë¤è¤¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢¶á¸«ºî¶È¤òÄ¹»þ´ÖÂ³¤±¤ë¤È¥Ô¥ó¥È¤ÎÄ´ÀáÎÏ¤¬Äã²¼¤·¡¢¥Ô¥ó¥È¤¬ËÜÍè¤Î°ÌÃÖ¤è¤ê±ü¤È¤Ê¤ê¡¢´ã¼´¡ÊÌÜ¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤¢¤ë³ÑËì¤«¤é¡¢ºÇ¤â±ü¤Ë¤¢¤ëÌÖËì¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹¤µ¡Ë¤¬¸å¤í¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬¶á»ë¤Î90¡ó°Ê¾å¤òÀê¤á¤ë¼´À¶á»ëÈ¯À¸¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¶á¤¯¤Î¤â¤Î¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë²á¾êÅ¬±þ¤·¤¿·ë²Ì¡¢ËÜÍè¤Ï¿¿¤ó´Ý¤Ë¶á¤¤´ãµå¤¬¡¢´ã¼´¤¬¿¤Ó¤ë¤³¤È¤ÇÍñ¤ä¥Ê¥¹¤ò²£¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÂÊ±ß·Á¤È¤Ê¤ê¶á»ë¤òÈ¯¾É¤·¤Þ¤¹¡£
¢£»Ò¤É¤â¤Î¤¦¤Á¤«¤é´ã¼´¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ä
¤½¤·¤Æ¡¢¶á»ë¤Ë¤è¤ê´ãµå¤¬±ü¤Ë¿¤Ó¤ì¤ÐÅöÁ³¡¢ÌÖËì¤â°ì½ï¤Ë¿¤Ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¿¤Ó¤ÆÌÖËì¤¬Çö¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢·ê¤¬¶õ¤¤¤¿¤êÇË¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤Ï¤¬¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬ÌÖËì剝Î¥¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿¤Ó¤ÆÇö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÖËì¤Ï¡¢´ã°µ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤í¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ìÎ®¤â°¤¯¤Ê¤ê¡¢¿À·Ð¤¬»à¤Ì¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬ÎÐÆâ¾ãÈ¯¾É¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶á»ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ãµå¤Î·Á¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ãµåÆâ¤ÎÂå¼Õ¤â°¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÇòÆâ¾ã¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´ã¼´¤Ï¤ª¤è¤½10Âå¸åÈ¾¤«¤é20ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ç24mmÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¥×¥í¥°¥é¥à¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢2022Ç¯6·î¤ËÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖÎáÏÂ3Ç¯ÅÙ »ùÆ¸À¸ÅÌ¤Î¶á»ë¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸ÃË»Ò¤Ç´ã¼´Ä¹¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤¬24.22mm¤È¤¹¤Ç¤ËÂç¿Í¤ÈÆ±¤¸ÄøÅÙ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢ÌÖËì¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£
¢£´ã¶À¤ò¤«¤±¤Æ¤â´ã¼´¤ÎÌäÂê¤Ï²þÁ±¤Ç¤¤Ê¤¤
ºÇ¿·¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢°ìÅÙ¿¤Ó¤¿´ã¼´¤¬¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÃ»¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬Êó¹ð¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï¿ÈÄ¹¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢°ìÅÙ¿¤Ó¤¿´ã¼´¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤ÊÇ§¼±¤Ç¤¹¡£
´ã¶À¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð»ëÎÏ¤Ï²þÁ±¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¶á»ë¤Îº¬ËÜ¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë´ã¼´¤Î¿¤Ó¤Ï²þÁ±¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì°Ê¾å¶á»ë¤ò¿Ê¹Ô¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢¾Íè¤ÎÌÜ¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤¤¤«¤Ë½ÅÍ×¤«¤ª¤ï¤«¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯Ëö¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¡¢¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤Æ¶á»ë¤Î¿Ê¹Ô¤òÍÞ¤¨¤ëÌÜÌô¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¤òÀµ¼°¤Ë¾µÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÌÜÌô¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç·ÚÅÙ¤«¤éÃæÅùÅÙ¤Î¶á»ë¤Î»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥ª¥ë¥½¥±¥é¥È¥í¥¸¡¼¡¢¼´³°¼ýº¹¥á¥¬¥Í¡¢»ç¤äÀÖ¤Ê¤É¤Î¸÷¤ò¾È¼Í¤¹¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ä¥¯¥Ü¥¿¥°¥é¥¹¤Ê¤É¤Î¿·¤¿¤Ê¼£ÎÅË¡¤â¸¦µæ¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö±ó¤¯¤ò¸«¤ë¡×¡Ü¡ÖÂÀÍÛ¸÷¤òÄ¾ÀÜÍá¤Ó¤ë¡×
ÆüÊÆÎ¾¹ñ¤ÇÌÜ¤Î¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤¤¿´ã²Ê°å¤È¤·¤Æ¡¢¶á»ë¤Î¿Ê¹Ô¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¤¿¤á¤Î3¤Ä¤ÎÄó¸À¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡°ìÆüÌó2»þ´Ö²°³°¤Ç²á¤´¤·¡¢ÂÀÍÛ¸÷¤òÄ¾ÀÜÍá¤Ó¤ë
Á°²óµ»ö¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤Ï2010Ç¯¤è¤ê¾®³Ø¹»¤Ç°ìÆü2»þ´ÖÄøÅÙ¤Î²°³°³èÆ°¤òµÁÌ³¤Å¤±¤¿·ë²Ì¡¢»Ò¤É¤â¤Î¶á»ëÈ¯¾É³ä¹ç¤¬¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²°³°¤Ç°ìÄê»þ´Ö²á¤´¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¶á»ëÍÞÀ©¤Ë¸ú²ÌÅª¤È¤µ¤ì¤ë¡¢È¾·Â5m°ÊÆâ¤Ë²¿¤â¤Ê¤¤¶õ´Ö¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¡Ö±ó¤¯¤ò¸«¤ë¤³¤È¡×¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇÈÄ¹¤¬ÌÜ¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¡ÖÂÀÍÛ¸÷¤òÄ¾ÀÜÍá¤Ó¤ë¤³¤È¡×¤ÎÁÐÊý¤ò°ìÅÙ¤Ë³ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ºÇÀèÃ¼¤Î¶á»ë¸¦µæ¤¬À¹¤ó¤Ê¹ñ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²°³°³èÆ°¤ÏÂç¿Í¤Î¶á»ëÍÞÀ©¤Ë¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤ÎÊó¹ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀ¤Âå¤Ë¤à¤±¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢´ã¶À¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤¨¤ë¥Õ¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê´°Á´¶ºÀµ¡Ë¤ÎÅÙ¿ô¤Ë¤¹¤ë
¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤Ï¡Ö±ó¤¯¤¬¸«¤¨¤¹¤®¤ë¤È¤â¤Ã¤ÈÅÙ¤¬¿Ê¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢´°Á´¶ºÀµ¤òÈò¤±¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¼å¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÅÙ¤Î¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¡×¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Âçµ¬ÌÏÎ×¾²»î¸³¤Ç¡¢ÅÙ¤Î¼å¤¤¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤ê¶á»ë¤¬¿Ê¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÂç¿Í¤Ë¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
Äê´üÅª¤Ê¸¡ºº¤ò½¬´·¤Å¤±¡¢ÅÙ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ´°Á´¶ºÀµ¤Î¥á¥¬¥Í¤ËÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¼«Ê¬¤Î¡ÖÅÙ¿ô¡×¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡©
£¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿Â¬ÄêÁõÃÖ¤Ç¡ÖÅÙ¿ô¡×¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÄ´¤Ù¤ë
»ä¤¬¾ïÆüº¢»ÄÇ°¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÌÜ¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢»ëÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤·¤«Åú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¡Ö»ëÎÏ¡×¤Ï¼ç´ÑÅª¤Ê»ØÉ¸¤Ç¡¢»ëÎÏ¸¡ºº¤Ç¤Ï¥é¥ó¥É¥ë¥È´Ä¡ÊC¥Þ¡¼¥¯¡Ë¤Î·ê¤Î¶õ¤¤¤¿Êý¸þ¤òÅú¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤¿¿Í¤â¡¢Åö¤Æ¤º¤Ã¤Ý¤¦¤ËÅú¤¨¤¿¿Í¤â¡¢·ê¤ÎÊý¸þ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤µ¤¨¤¤¤ì¤ÐÆ±¤¸·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¥Ð¥é¥Ä¥¤ÎÂç¤¤¤»ØÉ¸¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌÜ¤ËÌäÂê¤¬¤Ê¤¯¤È¤â¡¢Ç¾¤Îµ¡Ç½¤¬Íî¤Á¤¿¤é»ëÎÏ¤âÍî¤Á¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢»ëÎÏ¤Ï¡¢³ÑËì¡¢¿å¾½ÂÎ¡¢ÌÖËì¡¢¤½¤·¤ÆÇ¾¤Î¡ÈÁí¹çÎÏ¡É¤Î·ë²Ì¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¡¢ÆüËÜ¤Î»ëÎÏ¸¡ºº¤ÇÂ¬¤ë¤Î¤ÏÀÅ»ß»ëÎÏ¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
»ä¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿å¾½ÂÎ¤Î¥ì¥ó¥º¤Î¶¯¤µ¤ò¿ôÃÍ¤ÇÉ½¤¹¶þÀÞÎ¨¤ò¼¨¤¹¡ÖÅÙ¿ô¡×¤ò·×Â¬¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢»ëÎÏ¤Ïº¸±¦¤½¤ì¤¾¤ì0.2¤ÈÆ±¤¸¿ôÃÍ¤Ç¤â¡¢ÅÙ¿ô¤òÂ¬¤ë¤È-1.75D¤È-2.25D¤È°ã¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÙ¿ô¤ÏÂ¬ÄêÁõÃÖ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÂ¬¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´ã²Ê¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤óÀµ³Î¤Ë¡¢¥á¥¬¥ÍÅ¹¤Ç¤â¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿ÁõÃÖ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤À¤¤¤¿¤¤¤ÎÃÍ¤ÏÂ¬¤ì¤Þ¤¹¡£µÒ´ÑÅª¤Ë·×Â¬¤µ¤ì¤ëÅÙ¿ô¤Î»ØÉ¸¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Äê´üÅª¤ËÅÙ¿ô¤Î¸¡ºº¤â¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶á»ë¤Î¿Ê¹Ô¶ñ¹ç¤òµÒ´ÑÅª¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÌÜ¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤¬Ï·¸å¤ÎQOL¤òº¸±¦¤¹¤ë
ËÁÆ¬¤Ë¤´ÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢ÌÜ¤â¿Í´Ö¤ÎÂ¡´ï¤Î°ì¤Ä¡£¤Û¤«¤ÎÂ¡´ï¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢Ç¯Îð¤È¤È¤â¤ËÀÇ½¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤«¤¶¤ë¤ò¤¨¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¿å¾½ÂÎ¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¸Ç¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âù¤Ã¤Æ¤¤Æ²ÃÎðÀÇòÆâ¾ã¤ÎÈ¯¾É¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢°Å¤¤¤È¤³¤í¤¬¸«¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ºÙ¤«¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»ëºÙË¦¤ÎÌ©ÅÙ¤¬Ç¯¤È¤È¤â¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¾ºÙË¦¤ä»ëºÙË¦¤Ê¤É¤Î¡¢Ãæ¿õ¿À·Ð¤ÎºÙË¦¤Ë¤ÏºÆÀ¸Ç½ÎÏ¤¬¤Ê¤¯¡¢Ç¯¤È¤È¤â¤Ë¸º¤ë°ìÊý¤Ç¤¹¡£
²þ¤á¤Æ¡¢ÌÜ¤Î¼÷Ì¿¤ò¤¤¤«¤Ë¿¤Ð¤¹¤«¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤¤¤«¤Ë¶á»ë¿Ê¹Ô¤òËÉ¤°¤«¤¬¡¢Ï·¸å¤ÎQOL¤òº¸±¦¤¹¤ëÂç»ö¤Ê»ØÉ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²óµó¤²¤¿3¤Ä¤ÎÄó°Æ¤Ï¡¢¤É¤ì¤â°Õ¼±¤¹¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ð¤«¤ê¡£¤¼¤Ò¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
----------
·¦ÅÄ ÎÉ¡Ê¤¯¤Ü¤¿¡¦¤ê¤ç¤¦¡Ë
°å»Õ¡¢°å³ØÇî»Î¡¢·¦ÅÄÀ½Ìô¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡¢¼ÒÄ¹·óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø°å³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢Æ±Âç³ØÂç³Ø±¡¤Ë¿Ê¤ß´ã²Ê³Ø¸¦µæ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¡£¤½¤Î¸¦µæ²áÄø¤ÇÎÐÆâ¾ã¸¶°ø°äÅÁ»Ò¤Ç¤¢¤ë¥ß¥ª¥·¥ê¥ó¤òÈ¯¸«¡¢¡Ö¿ÜÅÄ¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£´ã²ÊÀìÌç°å¤È¤·¤ÆÎÐÆâ¾ã¤äÇòÆâ¾ã¤Ê¤É¤Î¼ê½Ñ¤Î¼¹Åá·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£·ÄØæÉÂ±¡¤ä¸×¤ÎÌçÉÂ±¡¤Ê¤É¤Î¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ2000Ç¯¤è¤êÊÆ¹ñ¥ï¥·¥ó¥È¥óÂç³Ø¤Ë´ã²Ê¥·¥Ë¥¢¥Õ¥§¥í¡¼¤ª¤è¤Ó½õ¶µ¼ø¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¡£2011Ç¯¡¢¡ØÆü·Ð¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ù»ï¤¬Áª¤Ö¡Ö¼¡Âå¤òÁÏ¤ë100¿Í¡×¤Ë¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¼¡À¤Âå¤Ë¤â¤Ã¤È¤â±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë1¿Í¤È¤·¤ÆÁª½Ð¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø°å³ØÉôµÒ°÷¶µ¼ø¡¢ÊÆ¹ñNASA HRP¸¦µæÂåÉ½¼Ô¡¢ÊÆ¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯NBRÍý»ö¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£ÊÆ¹ñ´ã²Ê³Ø²ñ¡ÊAAO¡Ë¡¢»ë³Ð´ã²Ê¸¦µæ¶¨²ñ¡ÊARVO¡Ë¡¢ÆüËÜ´ã²Ê³Ø²ñ¡¢·ÄØæ°å³Ø²ñ¡¢ºßÆüÊÆ¹ñ¾¦¹©²ñµÄ½ê¡ÊACCJ¡Ë¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüÊÆ¶¨²ñ²ñ°÷¡£2024Ç¯5·î¤ËÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¤è¤ê¡Ø¶á»ë¤ÏÉÂµ¤¤Ç¤¹¡Ù¤ò½ÐÈÇ¡£¶á»ë¤ò¥¼¥í¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é¼ºÌÀ¤òÌµ¤¯¤¹¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡Ê°å»Õ¡¢°å³ØÇî»Î¡¢·¦ÅÄÀ½Ìô¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡¢¼ÒÄ¹·óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë ·¦ÅÄ ÎÉ¡Ë