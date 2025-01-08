Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡¢¥ì¥È¥í¤Ê2025¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈ¯É½¡ª¡ÖºÂÉ¸¥³¡¼¥É¡×¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì
Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤È¥¥Ã¥È¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤ÎPuma¡Ê¥×¡¼¥Þ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê³ô¡Ë¡Ë¤Ï7Æü¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
º£ºî¤Ç¤Ï¡¢Puma¤¬¶áÇ¯ÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥È¥í¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Kawasaki Frontale 2025 Puma Home
Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì 2025 Puma ¥Û¡¼¥à ¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à
2025¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡ÖKAWASAKI BASED¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿ÅÁÅý¤ÈÃÏ°è¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤òÍî¤È¤·¹þ¤à¡£°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÈó¾ï¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢¥Ö¥ë¡¼¤¬Èþ¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£
¥¥Ã¥È¥«¥é¡¼¤Ë¤Ï¥Ö¥ë¡¼¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÇÛ¿§¤òºÎÍÑ¡£¥ì¥È¥í¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¤À¤¬¡¢Àîºê»Ô¤Î¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¡×¤ÎºÂÉ¸¥³¡¼¥É¤ò¥Ô¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥×É÷¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê»Å³Ý¤±¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Kawasaki Frontale 2025 Puma Away
Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì 2025 Puma ¥¢¥¦¥§¥¤ ¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à
¥¢¥¦¥§¥¤¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¤ò´ðÄ´¤Ë¥Ö¥ë¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤»¡¢¥Û¡¼¥à¤ÈÆ±ÍÍ¤ËºÂÉ¸¥³¡¼¥É¤ò¥Ô¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥×É÷¤ËÁö¤é¤»¤ë¥ì¥È¥í¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¤Î³ÆÉô¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ï¡¢¶»¤Ë¡ÖFUJITSU¡ÊÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¡×¡¢ÇØÃæ¾å¤Ë¡ÖSMBCÆü¶½¾Ú·ô¡×¡¢ÇØÃæ²¼¤Ë¡ÖPwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡×¡¢º¿¹üº¸¤Ë¡ÖRENOSY¡×¡¢º¿¹ü±¦¤Ë¡ÖANKER¡×¡¢º¸Âµ¤Ë¡Ö¥¨¥Ð¥é¡×¡£
Kawasaki Frontale 2025 Puma GK
Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì 2025 Puma GK ¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à
¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï2¿§¤¬È¯É½¤È¤Ê¤ê¡¢°ú¤Â³¤1st¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼¡¢2nd¤Ë¥Ñ¡¼¥×¥ë¤òºÎÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤â¡ª¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¡Ö¥Ñ¥½¥³¥ó¥á¡¼¥«¡¼¡×¥í¥´¤òÉÕ¤±¤¿À¤³¦¤Î6¥Á¡¼¥à
2025¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢1·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¤ò³«»Ï¡£°ìÈÌÈÎÇä¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Þ¤Ç¡£