Âçµ¬ÌÏ¤Ê»´»öÈ¯À¸¡¢181¿Í¤ò¾è¤»¤¿Î¹µÒµ¡¤¬ÃåÎ¦Ãæ¤Ë¾×ÆÍ¡ÄÈøÉô¤Çµß½õºî¶È¿Ê¹ÔÃæ
ÈáÊó¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ¤Ç¹Ò¶õµ¡¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê»´»ö¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
12·î29Æü¡¢181¿Í¡Ê¾èµÒ175¿Í¡¢¾è°÷6¿Í¡Ë¤¬Åë¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õ¤ÎÎ¹µÒµ¡¤¬ÃåÎ¦²áÄø¤Ç¾×ÆÍ¤·¡¢±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¾ÃËÉÅö¶É¤ÏÂÐ±þ¥ì¥Ù¥ë3¤òÈ¯Îá¤·¡¢Á´¿Í°÷¤òÁíÆ°°÷¤·¤Æ¾Ã²Ðºî¶È¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÃíÌÜ¡Û´Ú¹ñ¤Ç»à¼Ô38¿Í¤Î²ÐºÒ¡¢¡Ö¿ÍºÒ¡×¤È¤¤¤¨¤ëÍýÍ³
¸½ºß¡Ê¸áÁ°10»þ»þÅÀ¡Ë¡¢»à½ý¼Ô¤Ï23¿Í¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢2¿Í¤¬µß½õ¤µ¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢µ¡ÂÎ¤ÎÁ°Éô¤ÈÃæ±ûÉôÊ¬¤ËÅë¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¾èµÒ¤Îµß½Ð¾õ¶·¤Ï¤Þ¤À³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÇúÈ¯»þ¤Î¾õ¶·¤«¤é¡¢Â¿¿ô¤Î»à½ý¼Ô¤¬È¯À¸¤·¤¿¤â¤Î¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
»ö¸Îµ¡¤Ï¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢´Ú¹ñ¡¦Á´ÍåÆîÆ»(¥Á¥ç¥ó¥é¡¦¥Ê¥à¥É)¤ÎÌ³°Â(¥à¥¢¥ó)¶õ¹Á¤ËÃåÎ¦¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õ7C 2216ÊØ¤À¡£
ÌÜ·â±ÇÁü¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ï³êÁöÏ©¤ÇÄä»ß¤Ç¤¤º¡¢³êÁöÏ©¤ÎÃ¼¤Ë¤¢¤ë³°ÊÉ¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¾ÃËÉÄ£¤Ï¡Ö½é´ü¤Î¾Ã²Ðºî¶ÈÃæ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÈøÉô¤Î¾èµÒ¤òµß½õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ï¤Þ¤ÀÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢Èô¹Ôµ¡¤¬Ä»¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¸å¡¢ÃåÎ¦ÁõÃÖ¡Ê¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥®¥¢¡Ë¤ËÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸«²ò¤â¤¢¤ë¡£»ö¸Î¤ÎÀµ³Î¤Ê¸¶°ø¤ÏÄ´ºº¤òÄÌ¤¸¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¡£