ÉáÄÌ¤Ë¸«¤¨¤Æ¼Â¤Ï¤ª¶â»ý¤Á¡ª¡Ö±£¤ì¥»¥ì¥Ö½÷»Ò¡×¤ÎÈëÌ©¤È¤Ï¡©
Í§¿Í¤äÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÃæ¤Ë¡¢¡Ö¼Â¤Ï¤ª¶â»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¤Ê¤ó¤Æ¶Ã¤¤¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡°ì¸«ÉáÄÌ¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼Â¤ÏÍµÊ¡¤Ê²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿¡Ö±£¤ì¥»¥ì¥Ö½÷»Ò¡×¤Ï°Õ³°¤È¿È¶á¤Ë¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¿¤Á¤ÎÆÃÄ§¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¹â¹»À¸¤Ç¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷»Ò¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¹â¹»À¸¤Ç¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥ÉºâÉÛ
¡Ö¹â¹»»þÂå¤ÎÍ§Ã£¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎºâÉÛ¤ä¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÏÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¿Æ¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤â¡Ø²¿¤À¤«¹â¤½¤¦¤À¤Ê¡Ù¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤«»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤½¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÃÍÃÊ¤òÃÎ¤ê¡¢²þ¤á¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£
¹â¹»À¸¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â¼ê¤¬ÆÏ¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢º£»×¤¨¤Ð¿Æ¤¬Çã¤¤Í¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÄÌ¤Î²ÈÄí¤Ê¤é¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤êÆÀ¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬¤è¤Û¤ÉÍµÊ¡¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§20Âå ½÷À¡¦²ñ¼Ò°÷¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯10·î¡Ë
¢¦ ¹â¹»À¸¤ÇÃÂÀ¸Æü¤Ë¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¤¤â¤Î¡£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤À¤±¤Ç¤ÏÅþÄìÇã¤¨¤Ê¤¤²Á³ÊÂÓ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿Æ¤Î·ÐºÑÎÏ¤¬¸°¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£