【東京マルイフェスティバル 2024】開催期間:11月9日(10時~18時)~10日(10時~16時30分)場所:ベルサール秋葉原 1F

東京マルイは、11月9・10日に開催中の「東京マルイフェスティバル 2024」にて、「20式」を展示している。

本商品は、豊和工業によって開発された自衛隊向け自動小銃「20式5.56mm小銃」を、自衛隊の訓練用に東京マルイがエアガンとして再現したもの。Xでは以前より、自衛隊が訓練用に納入した際の書類をもとに東京マルイがエアガンを開発しているのではないかと話題になっていた。

材質はスチレンブタジエンゴム(SBR)となっている。なお、参考出品のため、今後発売されるかは現時点(11月9日午前)の段階では不明だ。

会場では、スリング、グリップ、スコープを取り付けた様子が展示されている。

□自衛隊「仕様書(20式エアガン)」

