±ºÏÂ¤¬5¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê4Ï¢ÇÔ¡¡ÀèÀ©¤âÅìµþV¤ËµÕÅ¾Éé¤±¡¢»ÄÎ±Áè¤¤¤ËËÜ³Ê»²Àï¤«
ÅÏî´Î¿Ëá¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç4»î¹ç¤Ö¤êÆÀÅÀ¤âÅìµþV¤Ë1-2¤ÇÇÔÀï
¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ï10·î19Æü¤ÎJ1¥ê¡¼¥°Âè34Àá¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àï¤Ë1-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç2019Ç¯°ÊÍè5¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°4Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê»ÄÎ±Áè¤¤¤Ç¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡±ºÏÂ¤ÏDF¥Þ¥ê¥¦¥¹¡¦¥Û¥¤¥Ö¥é¡¼¥Æ¥ó¤¬¥Õ¥§¥¤¥¹¥¬¡¼¥É¤òÁõÃå¤·¤Æ¶¯¹Ô½Ð¾ì¡£9·î28Æü¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸ÍÀï¤Ç»î¹çÃæ¤ËÁê¼êÁª¼ê¤ÎÂ¤¬´éÌÌ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÉé½ý¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢10·î1Æü¤Ë±ºÏÂ¤«¤é±¦´ããÝÊÉ¹üÀÞ¡¢É¡¹ü¹üÀÞ¤Ë¤è¤ê¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢Á´¼£¤Þ¤ÇÌó4½µ´Ö¤Î¸«¹þ¤ß¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤«¤éÁ°ÅÝ¤·¤Ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î±ºÏÂ¤ÏÁ°È¾27Ê¬¤ËÁ°Àþ¤Ç¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¤è¤ê¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤È¡¢MFÅÏî´Î¿Ëá¤¬Á¯¤ä¤«¤Êº¸Â¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ÆÀèÀ©¤·¤¿¡£±ºÏÂ¤Ï¤³¤ì¤¬¥ê¡¼¥°4»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÆÀÅÀ¤Ç¡¢¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¦Å¸³«¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¸åÈ¾14Ê¬¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤òÂ®¤¯»Ï¤á¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤«¤éÃæ±û¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤òDF¹ËÅçÍªÅÍ¤Ë½³¤ê¹þ¤Þ¤ìÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤ì¤ë¤È¡¢¸åÈ¾31Ê¬¤Ë¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤é¹ËÅç¤ËÆ¬¤ÇÃ¡¤«¤ì¤ÆµÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¤¿¡£±ºÏÂ¤Ï4»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼Íí¤ß¤Ç¤Î¼ºÅÀ¤òµÊ¤¹¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¡¢±ºÏÂ¤Ï2019Ç¯5·î°ÊÍè¤Î¥ê¡¼¥°4Ï¢ÇÔ¡£8·îËö¤Ë¥Ú¥¢¡¦¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥Ø¥°¥â´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤·¡¢ºòµ¨¤â»Ø´ø¤·¤¿¥Þ¥Á¥§¥¤¡¦¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤¬Éüµ¢¤·¤Æ¤«¤é1¾¡4ÇÔ¤ÈÅ¥¾Â¤Î¾õÂÖ¤Ë¡£ÆüÄø¾å¤Ç¤ÎÌ¤¾Ã²½°·¤¤¤Î»î¹ç¤¬2»î¹ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¾¡¤ÁÅÀ39¤Î»ÃÄê16°Ì¤Çº£Àá¤ò½ª¤¨¡¢¹ß³Ê·÷¤È¤Îº¹¤Ï¾¡¤ÁÅÀ4¤Ë¡£23Æü¤Ë¤Ï¤½¤ÎÌ¤¾Ã²½¤Î¤¦¤Á1»î¹ç¤Ç¡¢Æ±¤¸¾¡¤ÁÅÀ39¤ÎÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤È»ÄÎ±Áè¤¤¤ÎÂç°ìÈÖ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡Ê·¥ÅÄÅ¯Ï¯ / Tetsuro Kutsuwada¡Ë