ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢ÆüËÜ¿Í½é¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¹¥ê¡¼¡ÈÅö³Î¡É¡¡¾×·â4°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨.309¡ÄµÕÅ¾3´§²¦¤Î²ÄÇ½À¤â
»Ä¤ê2»î¹ç¡Ä19ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ç¤âÂÇÎ¨.3003¤È¤Ê¤ê3³äÄ¶¤¨¤¬¤Û¤Ü³Î¼Â¤Ë
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 11¡¼4 ¥í¥Ã¥¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡¦¥Ç¥ó¥Ð¡¼¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¡¦¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢54¹æ3¥é¥ó¤ò´Þ¤à5ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ4ÂÇÅÀ¤ÎÂç³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£ÂÇÎ¨.309¤È¤·¡¢ÆüËÜ¿Í½é¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¹¥ê¡¼¤¬¤Û¤Ü³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Âè1ÂÇÀÊ¤ÏÍ·¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤¿¤¬¡¢2²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ç±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ÇÆóÅð¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£2001Ç¯¤Ë¥¤¥Á¥í¡¼»á¤¬µÏ¿¤·¤¿ÆüËÜÁª¼êºÇÂ¿¤Î56¤òÄ¶¤¨¡¢57ÅðÎÝ¡£¹¹¿·¤·Â³¤±¤ëµÏ¿¤ò¡Ö53ËÜÎÝÂÇ¡õ57ÅðÎÝ¡Ê53-57¡Ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂè3ÂÇÀÊ¤â±¦Á°ÂÇ¡£¤½¤·¤Æ6²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ï¹ë²÷¤Ê±¦±Û¤¨54¹æ3¥é¥ó¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ103.4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó166.4¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥436¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó132.9¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢³ÑÅÙ34ÅÙ¤ÎÂÇ¤Ã¤¿½Ö´ÖÃÆ¤Ç¡Ö54-57¡×¤È¤·¤¿¡£8²ó¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¤Çº¸Ãæ´Ö¤ØÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥µ¥¤¥¯¥ë°ÂÂÇ¤Ë»°ÎÝÂÇ¤ò»Ä¤·¤Æ²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡5ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨.309¤È¤·¤¿¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»Ä¤ê2»î¹ç¡£²¾¤Ë19ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ç¤â646ÂÇ¿ô194°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨.3003¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¥È¥ê¥×¥ë¥¹¥ê¡¼Ã£À®¤Ï¤Û¤Ü³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°»þÅÀ¤ÇÂÇÎ¨.312¤Ç¥ê¡¼¥°1°Ì¤ËÎ©¤Ä¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥¢¥é¥¨¥¹¤ÈßõÎõ¤Ê¼ó°ÌÂÇ¼ÔÁè¤¤¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë54ËÜÎÝÂÇ¡¢130ÂÇÅÀ¤Ç2´§ÆÈÁöÃæ¡£ÂçµÕÅ¾3´§²¦¤Î²ÄÇ½À¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë