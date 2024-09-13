「むこうぶち」連載25周年記念のポップアップストアが9月13日より開催！ 秋葉原を皮切りに全国3会場を巡回
開催期間：9月13日～11月4日
会場：グランエンタス(秋葉原オノデン1F)、ジーストア大阪、ジーストア名古屋
ダブリエ・マーケティングは、秋葉原会場を皮切りに全国3会場で、マンガ「むこうぶち」の連載25周年を記念したポップアップストアを開催する。期間は9月13日から11月4日まで。
「むこうぶち」は竹書房が刊行する雑誌「近代麻雀」にて連載中の麻雀マンガ。コミックス最新62巻の発売にあわせ、連載25周年を記念した原画展とポップアップストアの開催が決定した。
ポップアップストアでは、天獅子悦也氏の25周年記念描き下ろしイラストを使用した商品や「むこうぶち」関連商品が販売される。また、「むこうぶち」関連商品を1,000円購入、予約ごとに「御無礼カード」がランダム（全10種）で1枚もらえるほか、「むこうぶち」含む、麻雀関連商品を3,000円購入、予約ごとに「御無礼ステッカー」（全1種）が1枚もらえるキャンペーンも実施される。
※「御無礼カード」の絵柄はランダム配布。
※「御無礼カード」、「御無礼ステッカー」はなくなり次第終了。
御無礼カード
御無礼ステッカー
POP UP ストア情報
・東京（秋葉原）9月13日～9月23日
グランエンタス（秋葉原オノデン1F）
東京都千代田区外神田1-2-7オノデン1F
営業時間：10時～20時
・大阪（難波）10月5日～10月14日
ジーストア大阪
大阪府大阪市中央区難波千日前7-7
営業時間：11時～20時
・愛知（名古屋）10月26日～11月4日
ジーストア名古屋
愛知県名古屋市中区大須3-11-34
営業時間：平日11時～20時、土日祝10時～20時
入場料：無料
展示内容
・傀25周年イラスト 等身大スタンディ
・撮影スポット
＜新商品＞
むこうぶち 連載25周年傀 アクリルスタンド 1,870円
むこうぶち 御無礼傀 アクリルスタンド 1,870円
むこうぶち タバコを持つ傀 アクリルスタンド 1,870円
むこうぶち 1巻表紙の傀 SNS風アクリルマルチキーホルダー 1,320円
むこうぶち 待ち席の傀 SNS風アクリルマルチキーホルダー 1,320円
むこうぶち 御無礼傀 SNS風アクリルマルチキーホルダー 1,320円
傀チェキ風トレーディングフォトカード 440円
傀トレーディング御無礼缶バッジ 550円
＜その他＞
天獅子悦也先生が選ぶ名シーンアクリルパネル1 天獅子悦也先生直筆サイン・ナンバリング入りA3サイズ 27,000円
天獅子悦也先生が選ぶ名シーンアクリルパネル2 天獅子悦也先生直筆サイン・ナンバリング入りA3サイズ 27,000円
御無礼ジャージ 8,000円
むこうぶちTシャツ 4,000円
御無礼ジッポ 12,000円
御無礼マネークリップ 3,000円
御無礼ビールジョッキ 3,000円
御無礼帽子 5,000円
御無礼エコバッグ 2,000円
近代麻雀 公式 ビッグシルエットTシャツ 3,850円
近代麻雀創刊号ロゴTシャツ 3,850円
(C)天獅子悦也／竹書房