2024年10月より放送開始となるTVアニメ『らんま1/2』より、新たに5人のキャラクターとそれを演じるキャストが発表された。キャラクターのプロフィールと、キャストコメントも到着している。また一足お先にアニメ本編を視聴できるイベントが10月3日(木)に開催決定した。『うる星やつら』『めぞん一刻』『犬夜叉』『境界のRINNE』『MAO』などの代表作を持つ高橋留美子による漫画『らんま1/2』が完全新作的アニメ化。高橋留美子は、2017年に全世界コミックス累計発行部数2億冊を超え、2018年にアメリカのウィル・アイズナー漫画業界賞(The Will Eisner Comic Industry Award)」で「コミックの殿堂(The Will Eisner Award Hall of Fame)」入り、2019年にフランス アングレーム国際漫画祭の最優秀賞受賞、2023年にはフランス政府から芸術文化勲章「シュヴァリエ」を受勲、世界的に活躍する漫画家だ。『らんま1/2』は『週刊少年サンデー』(小学館)に1987年36号から1996年12号まで連載され、現在もなお絶大な人気を誇る名作。物語は中国で修行していた父・早乙女玄馬とその息子・乱馬が天道家にやってくるところから始まる。しかし、そこに現れたのは巨大なパンダとかわいい女の子!?乱馬は中国での修行の末、水をかぶると女に、お湯をかぶると男に戻るという、不思議な体質になってしまっていた……。乱馬たちが周囲の個性豊かな人々を巻き込み、泣いて笑って時々恋したりする、今なお全く色あせない、天下無敵の格闘ラブコメディーである。新たに発表されたのは、九能帯刀を杉田智和、九能小太刀を佐倉綾音、小乃東風を森川智之、三千院帝を宮野真守、白鳥あずさを悠木碧が演じる。それぞれのキャストからhあ暑いコメントが到着している。九能帯刀役、杉田智和コメント九能帯刀役の杉田智和です。彼の事は奇人変人の類ではなく、全ての物事に対して純粋な存在として演じています。天から落ちる雷が如く、作品に真っ直ぐな彩りを添えられたら幸いです。よろしくお願いします。一番やり込んだゲームは「爆烈乱闘篇」です。九能小太刀役、佐倉綾音コメント「らんま1/2」に関わる…? 理解の追いつかない人生になったなと感じました。長い時間をかけて愛された小太刀の魂を全身全霊で引き継げたらと思っております。現場はとてもあたたかく、刺激的です。「日頃のアレコレ、ここで発散して帰りな」と大先輩に声をかけていただいたことが忘れられません。緊張でかかっていたリミッター解除の合図でした。いにしえのファンの方々、そしてあらたなファンの方々にも楽しんでいただけますように。新生「らんま」をどうぞよろしくお願いいたします。小乃東風役、森川智之コメントこの度、東風先生役を務めることになりました森川智之です。久しぶりに留美子先生の作品に関わることができて、とても光栄です。東風のつかみどころのない抜け感をうまく表現できると嬉しいです(笑)。ああ、かすみさん・・・会えるのをドキドキしながら待っています!!三千院帝役、宮野真守コメント令和の時代に「らんま1/2」が新作として帰ってくるなんて、思ってもみないことだったので、とっても衝撃でした!当時、大好きで大好きでアニメを見ていて、主題歌のCDも買っていました(笑)そんな「らんま」に、まさか自分が出演できることになるなんて…夢のようです。収録は行われていて、当時と変わらぬ「あの声」が飛び交う現場は、耳も心も幸せです。僕もこの世界観の中で、三千院帝というとってもクセキャラを全力で華麗に演じていますので、どうぞ楽しみにお待ちください!白鳥あずさ役、悠木碧コメントあの「らんま1/2」に、まさかキャストとして参加できる日がくるとは思ってもいなかったので、本当に嬉しいです。レジェンドの皆さんと共にマイク前に立てる喜びとドキドキを全部エネルギーに変えて、かわいくてバイオレンスでわがままで不思議ちゃんなあずさになるよう精一杯演じました!何卒よろしくお願いします。各キャラクターのビジュアルとプロフィールは次のページへ。さらに、10月5日(土)からのTV放送/配信に先駆けて、イチ早くアニメ本編を視聴できるイベントが10月3日(木)に開催決定した。第1話を先行上映するほか、山口勝平(早乙女乱馬役)、日高のり子(天道あかね役)が登壇し、作品にまつわるトークを行う。このイベントには、Xで応募した方の中から抽選で300人が無料で参加可能だ。※「日高のり子」の「高」は「はしご高」が正しい表記。(C)高橋留美子・小学館/「らんま1/2」製作委員会

【キャラクター情報】九能帯刀(CV:杉田智和)風林館高校に通う2年生で天道なびきのクラスメイト。剣道部主将で自称「高校剣道界期待の超新星、風林館高校の蒼い雷(いかずち)」。あかねに想いを寄せている。九能小太刀(CV:佐倉綾音)九能帯刀の妹で、聖ヘベレケ女学院に通う高校1年生。「黒バラの小太刀」の異名を持つ格闘新体操の名手。小乃東風(CV:森川智之)小乃接骨院の若先生。骨接ぎの名手で人体に精通しており拳法の達人でもある。骨格標本の名前はベティちゃん。三千院帝(CV:宮野真守)コルホーズ学園高校に通う高校生。格闘ペア・スケート黄金ペアとして白鳥あずさと組んでいる。ナルシストで、いつも女性のことばかり考えている。白鳥あずさ(CV:悠木碧)コルホーズ学園高校に通う高校生。三千院帝と共に格闘ペア・スケート黄金ペアと呼ばれている。かわいい物が大好きで、気に入ったものがあると勝手に名前を付けて持ち帰ってしまう。※「日高のり子」の「高」は「はしご高」が正しい表記(C)高橋留美子・小学館/「らんま1/2」製作委員会