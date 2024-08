米中貿易摩擦の影響で、中国は2023年7月にガリウムやゲルマニウムの輸出に制限をかけています。措置から1年が経過して影響が現れてきており、価格が規制前に比べて1.5倍前後に高騰しています。China's export curbs on semiconductor materials stoke chip output fearsChina restrictions on rare earths has caused pricing to double over the past year - critical elements are used in processors, solar cells, and more | Tom's Hardware

アメリカは中国に対して半導体の最先端技術を渡さないように輸出制限をかけていて、中国は対抗措置として2023年7月から、半導体製造に必要なガリウムやゲルマニウムの輸出を制限しています。問題は、中国が世界のガリウム生産量の約80%、ゲルマニウム生産量の約60%を占める大口生産者であるという点です。経済情報サイト・Trading Economicsによると、ゲルマニウムの価格は中国による輸出制限後も1kgあたり1万元(約20万円)前後で安定していましたが、2024年6月下旬から値が上がりはじめ、記事作成時点では1万6730元(約33万9000円)まで高騰。ガリウムは安定せず、1kgあたり1632元(約3万3000円)から2077元(約4万2100円)に上がったのち、いったん1840元台(約3万7200円)まで戻りましたが、その後は緩やかに上昇し記事作成時点では2575元(約5万2100円)となっています。なお、中国は軍事用途でも用いられるアンチモンの輸出制限なども拡大しています。