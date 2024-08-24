ワイモバイルオンラインストアの「10周年大特価キャンペーン」に5Gスマホ「AQUOS wish4」および「moto g64y 5G」、「OPPO Reno11 A」を追加
|Y!mobileにてAQUOS wish4やmoto g64y 5G、OPPO Reno11 Aの割引額が増額！
ソフトバンクは22日、携帯電話サービス「Y!mobile」の公式Webショップ「ワイモバイルオンラインストア」にて実施している「10周年大特価キャンペーン」の対象機種に5G対応スマートフォン（スマホ）「AQUOS wish4（型番：A402SH）」（Sharp製）および「moto g64y 5G（型番：A401MO）」（Motorola Mobility製）、「OPPO Reno11 A（型番：A401OP）」（OPPO Mobile Telecommunications製）を2024年8月22日（金）10時より追加したとお知らせしています。
|製品
|本体価格
|契約種別
|販売価格
|シンプル2 S
|シンプル2 M／L
|AQUOS wish4
|31,680円
|新規契約
|13,680円
|9,800円
|MNP※1
|13,680円
|1円
|機種変更
|24,480円
|SoftBankからの番号移行など※2
|31,680円
|moto g64y 5G
|21,996円
|新規契約
|13,716円
|9,800円
|MNP※1
|3,996円
|1円
|機種変更
|14,796円
|SoftBankからの番号移行など※2
|21,996円
|OPPO Reno11 A
|39,600円
|新規契約
|21,600円
|18,000円
|MNP※1
|21,600円
|18,000円
|機種変更
|23,760円
|SoftBankからの番号移行など※2
|39,600円
|Libero Flip
|31,680円
|新規契約
|23,400円
|19,800円
|MNP※1
|13,680円
|9,800円
|機種変更
|19,800円
|SoftBankからの番号移行など※2
|31,680円
|moto g53y 5G
|21,996円
|新規契約
|3,996円
|10円
|MNP※1
|3,996円
|1円
|機種変更
|14,796円
|SoftBankからの番号移行など※2
|21,996円
|Pixel 7a
|55,440円
|新規契約
|40,320円
|36,720円
|MNP※1
|31,320円
|27,720円
|機種変更
|44,640円
|SoftBankからの番号移行など※2
|55,440円
|OPPO Reno9 A
|31,680円
|新規契約
|13,680円
|9,800円
|MNP※1
|13,680円
|9,800円
|機種変更
|31,680円
|SoftBankからの番号移行など※2
|31,680円
※2 SoftBankやLINEMOからの番号移行やソフトバンク回線のMVNOからの乗り換えの場合
記事執筆：memn0ck
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