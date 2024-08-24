Y!mobileにてAQUOS wish4やmoto g64y 5G、OPPO Reno11 Aの割引額が増額！

ソフトバンクは22日、携帯電話サービス「Y!mobile」の公式Webショップ「ワイモバイルオンラインストア」にて実施している「10周年大特価キャンペーン」の対象機種に5G対応スマートフォン（スマホ）「AQUOS wish4（型番：A402SH）」（Sharp製）および「moto g64y 5G（型番：A401MO）」（Motorola Mobility製）、「OPPO Reno11 A（型番：A401OP）」（OPPO Mobile Telecommunications製）を2024年8月22日（金）10時より追加したとお知らせしています。

これにより、割引後の価格はAQUOS wish4が9,800円から、moto g64y 5Gが1円から、OPPO Reno11 Aが18,000円からとなっています。なお、割引期間の終了日時は現時点では未定で、終了する場合には事前に案内するとしています。その他、10周年大特価キャンペーンでは引き続いて「moto g53y 5G（型番：A301MO）」や「Libero Flip（型番：A304ZT）」、「Pixel 7a（型番：G82U8）」、「OPPO Reno9 A（型番：A301OP）」も対象でお得に購入できるようになっており、OPPO Reno9 Aは在庫限りということです。



【ワイモバイルオンラインストアにおける各製品の価格（税込）】
製品本体価格契約種別販売価格
シンプル2 Sシンプル2 M／L
AQUOS wish4

購入する

31,680円新規契約13,680円9,800円
MNP※113,680円1円
機種変更24,480円
SoftBankからの番号移行など※231,680円
moto g64y 5G

購入する

21,996円新規契約13,716円9,800円
MNP※13,996円1円
機種変更14,796円
SoftBankからの番号移行など※221,996円
OPPO Reno11 A

購入する

39,600円新規契約21,600円18,000円
MNP※121,600円18,000円
機種変更23,760円
SoftBankからの番号移行など※239,600円
Libero Flip

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31,680円新規契約23,400円19,800円
MNP※113,680円9,800円
機種変更19,800円
SoftBankからの番号移行など※231,680円
moto g53y 5G

購入する

21,996円新規契約3,996円10円
MNP※13,996円1円
機種変更14,796円
SoftBankからの番号移行など※221,996円
Pixel 7a

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55,440円新規契約40,320円36,720円
MNP※131,320円27,720円
機種変更44,640円
SoftBankからの番号移行など※255,440円
OPPO Reno9 A

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31,680円新規契約13,680円9,800円
MNP※113,680円9,800円
機種変更31,680円
SoftBankからの番号移行など※231,680円
※1 SoftBankやLINEMOからの番号移行やソフトバンク回線のMVNOからの乗り換えは除く
※2 SoftBankやLINEMOからの番号移行やソフトバンク回線のMVNOからの乗り換えの場合

記事執筆：memn0ck


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