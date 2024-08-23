¥ë¡¼¥Ú¡¦¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¤¬¸ì¤ë¡ØSamurai¡ÙÁ´¶Ê²òÀâ¡¡¸Î¥¨¥¤¥ß¡¼¡¦¥ï¥¤¥ó¥Ï¥¦¥¹¤¬¤â¤·MC¥Ð¥È¥ë¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤é¡©
¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥ë¡¼¥Ú¡¦¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¡ÊLupe Fiasco¡Ë¤¬Ä¹Ç¯¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎSoundtrakk¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ÕÍßÅª¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSamurai¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁ´8¶Ê¤ò¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤¿¡£
2015Ç¯¤ËÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ØAMY ¥¨¥¤¥ß¡¼¡Ù ¤Ë¤Ï¡¢¸Î¥¨¥¤¥ß¡¼¡¦¥ï¥¤¥ó¥Ï¥¦¥¹¤¬Åö»þ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥µ¥é¡¼¥à¡¦¥ì¥ß¤ËÁ÷¤Ã¤¿¥Ü¥¤¥¹¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ºÆÀ¸¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÃæ¤Ç¥ï¥¤¥ó¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢¶áº¢¤Ï¡É¥Ð¥È¥ë¥é¥Ã¥×¡É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥é¥¤¥à¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¥ê¥ê¥«¥ë¤Ê¥µ¥à¥é¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢Èà½÷¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥é¥¤¥à¤ò»ä¤¿¤Á¤¬¼ª¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢6·î28Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥ë¡¼¥Ú¡¦¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSamurai¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤â¤·¤â¥ï¥¤¥ó¥Ï¥¦¥¹¤¬¥Ð¥È¥ë¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¥é¥Ã¥×¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤À¡£¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ëSoundtrakk¡£ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¤Ï¡¢¡ÖÅö½é¤Ï1¶Ê¤À¤±¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ê¤ó¤ÆÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¤¬ËÜ»ï¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´8¶Ê¤«¤é¤Ê¤ë¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSamurai¡×¤Ë¤Ï¡Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ë¡¢¤³¤Î¶Ê¤ÎÀßÄê¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤â¤Ã¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡¢¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¼¡¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤³¤Î¶Ê¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¡Ù¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖSamurai¡×¤Ï¥ï¥¤¥ó¥Ï¥¦¥¹¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÉÁ¼Ì¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥È¥ë¥é¥Ã¥Ñ¡¼·ó¥ª¥Ú¥é²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¡É¥µ¥à¥é¥¤¡¦¥¨¥¤¥ß¡¼¡É¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¡ØCake¡Ù¤Ï¡¢¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Î»ê¾åÀ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò²Î¤Ã¤¿¶Ê¡£¡ØBigfoot¡Ù¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤ò¤â¤Ä¡É¥â¥¸¥å¥é¡¼¤Ê¡É¶Ê¤Ê¤ó¤À¡×¤È¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¤Ï¸À¤¦¡£
¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¤¬ËÜºî¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ³°½Ð¶Ø»ßÎá¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤í¡£2022Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDRILL MUSIC IN ZION¡Ù¤ò´Þ¤à¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÈÆ±»þ¿Ê¹Ô¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥ë¡¼¥Ú¤È»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÅê¤²¤Ä¤±¤ë¤ó¤À¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ëÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈSoundtrakk¤ÏËÜ»ï¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£Soundtrakk¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢19Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¥Ö¡¼¥ó¥Ð¥Ã¥×¥Ó¡¼¥È¤ò5¤Ä¤¯¤é¤¤Æþ¤ì¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥È¥é¥Ã¥×¤À¤±¤Î¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ó¡¼¥È¤ò¤´¤Á¤ãº®¤¼¤Ë¤·¤ÆÊü¤êÅê¤²¤ë¡£¥ë¡¼¥Ú¤Ï¤½¤³¤«¤é¼«Ê¬¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¡¢¤Û¤«¤Î¤â¤Î¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈSoundtrakk¤Ï¸À¤¦¡£¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¤ÈSoundtrakk¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥°¥ë¡¼¥ô¤Ï¡¢20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î»òÊª¤Ç¤¢¤ë¡Êº£¸å¤â¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡¢¤È¤Õ¤¿¤ê¤Ï¸ì¤ë¡Ë¡£¡Ö²»³Ú¤òÄÌ¤·¤ÆÁê¼ê¤È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢¸ß¤¤¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ò°ú¤½Ð¤¹½Ñ¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£
ºòÇ¯¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¡É¥Á¥ê¡¼¡É¡¦¥Ñ¥Ã¥È¥ó¤¬16Ç¯¤Î·º´ü¤ò½ª¤¨¤Æ½Ð½ê¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¤âSoundtrakk¤â¡¢ËÜºî¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¥Ñ¥Ã¥È¥ó¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È¸ý¤òÂ·¤¨¤ë¡£¥Ñ¥Ã¥È¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¡É°ú¤ºÝ¡É¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Ò¤È¤ê¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼ê¤òÎ¥¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥¢¥ë¥Ð¥à¤Å¤¯¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ï3Ç¯¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¤ÏÏÃ¤¹¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥Ã¥È¥ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç²»³Ú¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£²áµî¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÇØÉé¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌò³ä¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£¡Ö¤¤¤Þ¤Î¤ª¤ì¤Ï¡¢½ã¿è¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤Ç¤¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥ì¡¼¥Ù¥ë¤È¤·¤Æ²¿¤é¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤ò²¼¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¡Ø¥Ï¥¤¡¢¤â¤¦¤¤¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ç½ªÎ»¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¤Û¤«¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¤¬ËÜºî¤ÎÂ³ÊÔ¤ÎÀ½ºî¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢»þ¤¬·Ð¤Æ¤Ð¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Èà¤òÀ¤³¦¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÂº·É¤µ¤ì¤ëMC¤¿¤é¤·¤á¤¿¶Ë¾å¤Î¥ê¥ê¥·¥º¥à¤¬Ãí¤®¹þ¤Þ¤ì¤¿ËÜºî¡¢¤½¤ì¤â¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¤¬¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Êâ¤àÆ»¤Î¤ê¤òÉÁ¤¤¤¿¡Éµ¤¤Þ¤°¤ì¤Ê¡É¥Ý¡¼¥È¥ì¥¤¥È¤ò³Ú¤·¤â¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ËÜºî¤Ï¥ï¥¤¥ó¥Ï¥¦¥¹¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¤ÏÈà½÷¤ÎÂåÊÛ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÀÇò¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¼«ÅÁ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤ª¤ì¤Ï¥¨¥¤¥ß¡¼¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¸ì¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÈà½÷¤Î°äÂ²¤ä¥ì¥¬¥·¡¼¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£¤ª¤ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¨¥¤¥ß¡¼¤Î¤¢¤Î¤Ò¤È¸À¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£¤ª¤ì¤Ï¤¿¤À¡¢¡Ø¤Ê¤¢¡¢¥¨¥¤¥ß¡¼¤¬¥Ð¥È¥ë¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¥é¥Ã¥×¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡©¡Ù¤È¶õÁÛ¤·¤Æ¤ß¤¿¤À¤±¡£¤Ê¤ó¤é¤«¤Î·Á¤ÇÈà½÷¤Î¥ì¥¬¥·¡¼¤ò½ñ¤´¹¤¨¤¿¤êÊäÂ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¤µ¤é¤Ë¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¤Ï¡¢¼«¤é¤¬¸ì¤ê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤ä»þ´ü¤ËÂÐ¤¹¤ëÆâ¾Ê¤òËÜºî¤Î»ê¤ë¤È¤³¤í¤Ë¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¡£¡Ö¤³¤¦¤·¤¿Æâ¾Ê¤ÎÃÇÊÒ¤Ï¡¢¡ØPalaces¡Ù¤ä¡ØTil Eternity¡Ù¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ØOutside¡Ù¤«¤é´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£Ê´¡¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¤¡¼¥¹¥¿¡¼¡¦¥¨¥Ã¥°¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¶Ê¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤Æ¤¢¤ë¤«¤é¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¶ìÆñ¤âÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¶ì¤·¤ß¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤¢¤ì¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤¢¤ì¡¢¤É¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÆ»--¥¥ã¥ê¥¢¤Î³ÎÎ©¤È¤«¡¢¤½¤Î¸å¤È¤«¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤È¤«--¤ò¤¿¤É¤ë¡£¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÄºÅÀ¤Ë¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤µ¤¨¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤ì¤é¤Î¶Ê¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤ª¤ì¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤½¤ÎÂ¾ÂçÀª¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Î¶ìÆñ¤È½Å¤Ê¤ê¡¢¤è¤êÉáÊ×Åª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡×¤È¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¤ÏÏÃ¤¹¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¤ÈSoundtrakk¤Ë¤è¤ë¡ØSamurai¡ÙÁ´¶Ê¾Ò²ð¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡ØSamurai¡Ù¤ò¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¤ÈSoundtrakk¤¬²òÀâ
¡ÖSamurai¡×
Soundtrakk¡§¤Á¤ç¤¦¤É¥Ç¥£¥°¤Ã¤Æ¤¿¤È¤¤Ë¤³¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤Ò¤É¤¯´¶Æ°¤·¤¿¤ó¤À¡£RZA¤ä¥¦¡¼¥¿¥ó¡¦¥¯¥é¥ó¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¥ë¡¼¡Ê¥ë¡¼¥Ú¡¦¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¡Ë¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¶Ê¤ò´°À®¤µ¤»¤ÆÁ÷¤êÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¥ê¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Á¥ê¡¼¡Ê¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥Ñ¥Ã¥È¥ó¡Ë¤¬¤¢¤Þ¤êµ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥ë¡¼¥È¤ä´É³Ú´ï¡¢À¸¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶¡¼¤ò½Å¤Í¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¡¢¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¶èÀÚ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤¤â¤Î¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ºÇ¹â¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤À¤Ã¤¿¤è¡£
¥ë¡¼¥Ú¡¦¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¡Ê°Ê²¼¡¢¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¡Ë¡§¤³¤Î¶Ê¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥ê¥Ã¥¯¤òÄÌ¤·¤Æ¥¨¥¤¥ß¡¼¡¦¥ï¥¤¥ó¥Ï¥¦¥¹¤Î¥Ý¡¼¥È¥ì¥¤¥È¤òÉÁ¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¶Ê¤Î¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹É÷¤Î¥¹¥é¥ó¥°¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ëÍ×ÁÇ¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤»¤¤¤Ê¤ó¤À¡£¤Û¤«¤ÎÉôÊ¬¤Ï¡¢¤ª¤ì¤ÎÁÛÁü¤ä³ÈÂç²ò¼á¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¶Ê¤¬¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤ó¤Æ¡¢¹Í¤¨¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡£¥¹¥²¡¼¤¤¤¤¶Ê¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÇËþÂ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¥¨¥¤¥ß¡¼¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¤È¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ëÆâÍÆ¤À¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö¥Þ¥¸¤«¡¢¤³¤ì¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ê¤ó¤À¡×¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ê¥¨¥¤¥ß¡¼¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡ËÅÚÂæ¤È¤·¤ÆºÇ¹â¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Û¤«¤Î¶Ê¤È°ì½ï¤ËÀ¤³¦´Ñ¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤À¡£
¡ÖMumble Rap¡×
¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¡§¡ÖSamurai¡×¤Ï¡¢90Ç¯Âå¤Î¥Ö¡¼¥ó¥Ð¥Ã¥×É÷¤Î¥ô¥¡¥¤¥Ö¥¹¤Ç¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡£¤³¤ì¤òÊÌ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ°ú¤·Ñ¤¤¤À¤Î¤¬¡ÖMumble Rap¡×¤Ê¤ó¤À¡£¤ª¤ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÏ¢¤Ê¤ê¤è¤ê¤â¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¸ì¤ë¤Û¤¦¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢¥¨¥¤¥ß¡¼¤¬¥Ð¥È¥ë¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÎÏ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿·Ð°Þ¤ò¡Ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¡ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¶Ê--¡ÖSamurai¡×¤È°ìÄ¾Àþ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ð¥È¥ë¤Î°ìÉô¤òÁÛÁü¤·¤¿¶Ê¤Ê¤ó¤À¡£¥Ó¥Ã¥°¤Ç½Å¤¯¤Æ¥½¥ê¥Ã¥É¤Ç¡¢¥×¥í¥Ã¥È¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò³ÎÎ©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¶Ê¤È¤·¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¡£¡Ê¥Õ¥Ã¥¯¤Ï¡Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥¨¥¤¥ß¡¼¤Î¤³¤È¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¥³¡¼¥é¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¥º¥·¥ó¥¬¡¼¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¥¹¥¥ã¥Ã¥È¤Ë¤âÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¡£²þ¤á¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡Ö°ÕÌ£Åª¤Ë¤â¥é¥¤¥àÅª¤Ë¤âÀ®Î©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥ê¥Ã¥¯¤¬Éâ¤«¤Ö¤Þ¤Ç¤â¤¬¤¶ì¤·¤Þ¤Ê¤¤¤È¡×¤È»×¤¦Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¡Ö¤½¤¦¤À¡¢¤³¤ì¤ò¥Õ¥Ã¥¯¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È»×¤Ã¤¿¡£¹Í¤¨¤¹¤®¤ë¤è¤ê¤â¡¢1²óÌÜ¤Þ¤¿¤Ï2²óÌÜ¤Î»î¤ß¤Î¤Û¤¦¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡£
Soundtrakk¡§¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤¤¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ï¥¢¡¦¥È¥é¥¤¥Ö¡¦¥³¡¼¥ë¥É¡¦¥¯¥¨¥¹¥ÈÉ÷¤Î¥¯¥ë¡¼¥ô¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢¡Ê¥â¥¹¡¦¥Ç¥Õ¤Î¡Ë¡ÖMs. Fat Booty¡×¤ÎÍ×ÁÇ¤â¤¢¤ë¤ó¤À¡£¥µ¥ó¥×¥ë¤ò»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥¹¥í¡¼¥À¥¦¥ó¤µ¤»¤Æ¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤òÆþ¤ì¤¿¡£90Ç¯ÂåÉ÷¤Î¥Ó¡¼¥È¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ó¡¼¥È¤ò¡Ö¥È¥é¥¤¥Ö¡¦¥Ü¥Ã¥×¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤·¤Æ¥ë¡¼¥Ú¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¡ÖSamurai¡×¤Î¥Ó¡¼¥È¤È°ì½ï¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Æ±¤¸Ç¯¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤«¤é¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Åö»þ¤Ï90Ç¯ÂåÉ÷¤Î¥Ó¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£
¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¡§¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ç¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤ò¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ª¤ì¤À¤«¤é¡£¡Ö¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤¬Éâ¤«¤ó¤À¤«¤é¡¢Â®¹¶¤Ç¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Æ½Å¤Í¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡£
Soundtrakk¡§¤³¤Î¶Ê¤Î¥Ó¡¼¥È¤Ï¡¢¥ë¡¼¥Ú¤¬Á´Éô¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤ó¤À¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Ó¡¼¥È¤¬Ì¤´°À®¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Î¤¢¤ê¤Ê¤·¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥ë¡¼¥×¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤«Ä°¤³¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥ë¡¼¥Ú¤¬¤½¤³¤ò¤Ö¤Ã¤¿»Â¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥Ó¡¼¥È¤ò¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ë¡¼¥Ú¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÄ¾´¶¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ¥Ù¡¼¥¹¤òÆþ¤ì¤¿¤êÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤«¤é¡£¤À¤«¤é¤³¤Î¶Ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ë¡¼¥Ú¤¬¥Þ¥¸¤Ç¤¤¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¡§Trakk¡ÊSoundtrakk¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢30ÉÃ¤«¤é1Ê¬¤¯¤é¤¤¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤ª¤¤¡¢Â³¤¤âÍê¤à¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢GarageBand¤È¤«¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª¤ì¤¬Â³¤¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥óÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤¦¤À¡¢¤¢¤Î¤È¤¤Ï¤³¤³¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤òÆþ¤ì¤¿¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡£°Õ¿ÞÅª¤ËÆ°¤«¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤³¤ì¤¬¤ª¤ì¤Î¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¤Ê¤ó¤À¡£¤Ç¤â¡¢ºÇ½é¤Ï¤¤¤Ä¤â¡Ö¤³¤³¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ì¤ò¤â¤È¤ËÍ·¤Ó¤Ê¤¬¤é²¿¤«¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤Ï¤¸¤Þ¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£
¡ÖCake¡×
Soundtrakk¡§¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢¥«¥Ë¥¨¡¦¥¦¥§¥¹¥È¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGraduation¡Ù¡Ê2007Ç¯¡Ë¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖThe Glory¡×¤«¤é¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤¿¥É¥é¥à¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤¸¤Þ¤ë¤ó¤À¡£¡ÖThe Glory¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ð¥¦¥ó¥¹¤È¥Æ¥ó¥Ý¡¢¥É¥é¥à¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤ª¤ì¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¥¸¥ã¥º¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤òDJ¥×¥ì¥ß¥¢É÷¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ½Å¤Í¤Æ¤ß¤¿¡£7³ä¤¯¤é¤¤´°À®¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥ë¡¼¥Ú¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òÀ°Íý¤·¤Æ¶Ê¤ò»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÀÎ¤Ï¡¢¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤ä¤ê¤¹¤®¤Ê¤¯¤é¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤Þ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡£10Ç¯Á°¤Î¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò²Ã¤¨¤ÆÁÔÂç¤Ê´¶¤¸¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢¤¤¤Þ¤ÏµÕ¤Ëºï¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¡ÖCake¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÊÑ²½¤È¤¤¤¦¤«¡¢Âç¡¹Åª¤Ê¥¢¥¦¥È¥í¤¬É¬Í×¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÃç´Ö¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥¢¥¦¥È¥í¤ÎÉôÊ¬¤òÇ¤¤»¤¿¤ó¤À¡£°Õ¿ÞÅª¤Ë¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤È¶ÛÄ¥´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò°ÍÍê¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤ÎÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡£¼ýÏ¿¶Ê¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼ê¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢Æ°¤¤¬¤Ê¤¯¤ÆÂà¶þ¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¼ê¤òÆþ¤ì¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ï¡¢ÊÑ²½¤ä¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¥Ó¡¼¥È¤´¤ÈÊÑ¤¨¤¿¤ê¤·¤¿¡£
¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¡§¤³¤Î¶Ê¤Ï¥Ð¥È¥ë¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î¤³¤È¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¤è¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Í¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¾¡¼Ô¤¬·Ú¸ý¤òÃ¡¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Í¡£¥¢¥ë¥Ð¥àÁ´ÂÎ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÌÃÖÉÕ¤±¤Ê¤ó¤À¡£
¡ÖPalaces¡×
Soundtrakk¡§¥ë¡¼¥Ú¤Ï¡¢¤³¤Î¶Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¤Þ¤À¥Õ¥Ã¥¯¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥ë¡¼¥Ú¤È¥Á¥ê¡¼¤È¤ª¤ì¤È¤Ç¥·¥«¥´¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥ë¡¼¥Ú¤Ï¤ª¤ì¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤½¤ì°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤ò½ñ¤¡¢¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤È¶ÛÄ¥´¶¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë3¤ÄÌÜ¤Î¥ô¥¡¡¼¥¹¤Ç¥Ó¡¼¥È¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢1st & 15th¡Ê¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¤È¥Ñ¥Ã¥È¥ó¤¬ÁÏÀß¤·¤¿¥ì¡¼¥Ù¥ë¡Ë¤Î¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥Á¡¼¥à¤ÎÌÌ¡¹¤ä¥È¥ì¥á¡¼¥ó¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤È¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥¢¥¤¥¼¥¤¥¢¤Ë¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£100%´°àú¤Ê¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà¤é¤Ë¥¢¥¦¥È¥í¤ò°ìÇ¤¤·¤¿¤ó¤À¡£
¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¡§¡ÖPalaces¡×¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤é¥³¡¼¥é¥¹¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Í£°ì¤Î¶Ê¤Ê¤ó¤À¡£¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÆü¤Þ¤Ç¥ô¥¡¡¼¥¹¤¬»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£´°À®¤·¤¿¤Î¤â¡¢¼ýÏ¿¶Ê¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÇ¸å¤À¤Ã¤¿¡£¥³¡¼¥é¥¹¤ÎÉôÊ¬¤Ï3¡Á4Ç¯Á°¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£»þ¤ª¤êÄ°¤ÊÖ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖSuperstar¡×¤Î¤È¤¤Î¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤Î¤È¤¤â¡¢¡Ö¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢ÊÌ¤Î¶Ê¤È¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¶Ê¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ï¡¢ÆþÇ°¤Ê¥ô¥¡¡¼¥¹¤Å¤¯¤ê¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¹Í¤¨¤ë¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿ôÇ¯¤¬¤«¤ê¤Î¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£¤¤¤Þ¤â¡¢ºÇ¹â¤Î¶Ê¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤òÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤éÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥³¡¼¥é¥¹¤À¤±¤Î¶Ê¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤è¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÁ´ÂÎ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î¶Ê¤ä¤½¤ì¤¬Í¿¤¨¤ë¸ú²Ì¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¸¡Æ¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥é¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ·ä´Ö¤òËä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤â¡¢ÅÚÂæ¤ä·ä´Ö¤òËä¤á¤ë¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢¡ÖPalaces¡×¤Î¾ì¹ç¤ÏËÜÅö¤Ë¥³¡¼¥é¥¹¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢1²óÌÜ¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¤ó¤À¡£
GarageBand¤Î°Â¤¤¥Þ¥¤¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¼«Âð¤Îµï´Ö¤ÇÁ´Éô¤ò¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿¡£¡Ê¥·¥«¥´¤Ë¡ËÇÏ¼¯¤Ç¤«¤¤¹ë²Ú¤Ê¥¿¥¸¥ª¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Îµ¡ºà¤Ï¤É¤ì¤â°ìÎ®¤À¤±¤É¡¢¤ª¤ì¤Î¤ÏÁ´Éô¤¬°ÂÊª¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶µ¡ºà¤ò¼«Âð¤«¤é¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë±¿¤ó¤Ç¡¢GarageBand¤Î°Â¤¤¥Þ¥¤¥¯¤Ç¤Ä¤¯¤ê¤Ï¤¸¤á¤¿¶Ê¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡ÖNo. 1 Headband¡×¤Î3¤ÄÌÜ¤Î¥ô¥¡¡¼¥¹¡¢¡ÖCake¡×¤Î2¤ÄÌÜ¤Î¥ô¥¡¡¼¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖPalaces¡×¤¬¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡£
¡ÖNo. 1 Headband¡×
Soundtrakk¡§¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÖ¸Å¤¤¥Ó¡¼¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤À¡£2016Ç¯¤Î¥Ó¡¼¥È¤Ê¤ó¤À¡£¥¡¼¥Ü¡¼¥Ç¥£¥¹¥È¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡ÖParis, Tokyo¡×¤Î¤è¤¦¤Ê90Ç¯ÂåÉ÷¤Î¤â¤Î¤ò°ÍÍê¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¤³¤Î¥ë¡¼¥×¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ë¥É¥é¥à¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ã¤¨¤¿¤ó¤À¡£¡ÖNo. 1 Headband¡×¤Ç¤Ï¡¢2¼ïÎà¤Î¥É¥é¥à¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò»È¤¦¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖDumb It Down¡×¤Ç¡¢4¤Ä¤Î¥Ð¡¼¤´¤È¤Ë2¼ïÎà¤Î¥É¥é¥à¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤¿¤È¤¤Î¤è¤¦¤Ë¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤òË°¤¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢Åö»þ¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¹¥¤¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤â²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤âÊÌ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ê¡ÖCake¡×¤Î¥É¥é¥à¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¿ÍÊª¡Ë¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢3¤ÄÌÜ¤Î¥ô¥¡¡¼¥¹¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅª¤ÊÀÚ¤êÂØ¤¨¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¡§¤â¤È¤â¤È¤É¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«100¡ó³Î¿®¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¡ÖCake¡×¤Î¥Õ¥£¥ë¤Î±äÄ¹¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢ÊÌ¤Î¥Ð¥È¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¥é¥¹¥Ü¥¹¤È¤ÎÂÐ·è¤ß¤¿¤¤¤Ê¥É¥é¥à¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ÖNo. 1 Headband¡×¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¤½¤Î¤¢¤È¤ËÍè¤¿¤ó¤À¡£¼ýÏ¿¶Ê¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÊÌ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤¿¤á¤ËÊÌ¤Î»þ´ü¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤«¤é¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î¶Ê¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ø¥¢¥Õ¥í¥µ¥à¥é¥¤¡Ù¡£¡Ö°ìÈÖ¡×¤Î¥Ï¥Á¥Þ¥¤òµá¤á¤ÆÀï¤¦¸É¹â¤Î·õµÒ¤ÎÎ¹¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¡Ö¤ªÁ°¤Ï¡¢°ìÈÖ¤Î¥Ï¥Á¥Þ¥¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤À¤«¤é¡¢¥é¥¹¥Ü¥¹¤È¤ÎÁÔÂç¤ÊÆ®¤¤¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡ÖCake¡×¤ò¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤è¤ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿´¶¤¸¤Î¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢Åö½é¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤«¤é¾¯¤·Ã¦Àþ¤·¤Æ¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤ä¼«²è¼«»¿Åª¤Ê¤È¤³¤í°Ê³°¤Ï¤Û¤«¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¡¢´Ë¤á¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£3¤ÄÌÜ¤Î¥ô¥¡¡¼¥¹¤Ï¡¢´°Á´¤Ê¿·ºî¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ë´°À®¤·¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¡£¤³¤Î¶Ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¸ì¤ë¤È¤¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤ª¤ì¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ð¡¼¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¤â¡¢¾¯¤··Ú¤¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÁ´ÂÎ¤Î¾¯¤Ê¤¯¤È¤â6³ä¤¯¤é¤¤¤Ï¥Ð¡¼¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶õ¤¤¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¡ÖNo. 1 Headband¡×¤ò»È¤Ã¤¿¡£
Soundtrakk¡§¡ÖNo. 1 Headband¡×°Ê³°¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤Î¥Ó¡¼¥È¤Ï¤É¤ì¤â2018Ç¯--Á´Éô¤¬¡ØDRILL MUSIC IN ZION¡Ù¤è¤ê¤âÁ°¤Î¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¡£¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ØDRILL MUSIC IN ZION¡Ù¤Î¤Û¤¦¤¬2¡Á3Ç¯¤Ï¿·¤·¤¤¡£¤ª¤ì¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤ÏÊÌ¤Î»þÂå¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¡£
¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¡§Soundtrakk¤«¤é¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤¿¤¯¤µ¤ó¥Ó¡¼¥È¤ò¤â¤é¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿¥Ó¡¼¥È¤Ï¡¢¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£ÆÃÄê¤ÎÇ¯¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥Ó¡¼¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢¥ï¥¤¥ó¤ß¤¿¤¤¤À¤è¤Í¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¿²¤«¤»¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢À®½Ï¤µ¤»¤Æ¤«¤éÀò¤ò³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢1¶Ê´Ý¤´¤ÈÊ¬¤Î¥Ó¡¼¥È¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤é¤Ï¤Þ¤À¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÃÇÊÒ¤ò¤â¤é¤¦¤ó¤À¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Î¤³¤í¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¤¸¤á¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É¡¢·ºÌ³½ê¤Ë¤¤¤¿¥Á¥ê¡¼¤«¤é¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤ÈÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÖÎã¤Î¥µ¥à¥é¥¤¤Î¤ä¤Ä¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡©¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤ó¤À¡£¥Á¥ê¡¼¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¤«ÊÌ¤Î¤³¤È¤ò¤·¤è¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖBigfoot¡×
¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¡§Trakk¤¬¥Ó¡¼¥È¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ê¡¢¥µ¥ó¥×¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª¤ì¤Ï¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Ë¤³¤ÎÉôÊ¬¤ò²Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤³¤Î¿Í¤¬¥³¡¼¥é¥¹¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥ê¥ê¥Ã¥¯¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë--¤½¤ì¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤ª¤ì¤Î´õË¾¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡£¤À¤«¤é¡¢Ã¯¤«¤Î¿¿»÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÄ°¤³¤¨¤ë²Õ½ê¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ãøºî¸¢¤Î¥¯¥ê¥¢¥é¥ó¥¹¤È¤«¤Û¤«¤ÎÌäÂê¤Î¤»¤¤¤Ç´õË¾ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ª¤ì¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤±¤É¤µ¡£
¡ÖBigfoot¡×¤Ï¡¢¥Ð¥È¥ë¥é¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¥ª¥Ú¥é²Î¼ê¤ä¥¸¥ã¥º¥·¥ó¥¬¡¼¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¶Ê¤Ê¤ó¤À¡£¸«Êý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖSamurai¡×¤Î¼¡¤ËÍè¤ë¤Î¤¬¡ÖBigfoot¡×¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¶Ê¤Ï¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬¤Ò¤È¤Ä¤ÎºîÉÊ¤À¤«¤é¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¶Ê¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤âÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖBigfoot¡×¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¡ÉÍ¾Çò¡É¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ð¥È¥ë¥é¥Ã¥×¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤àÁ°¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ëÃÊ³¬¤òÉÁ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¸ú²ÌÅª¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¤Þ¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡£¤¤¤í¤ó¤Ê»îÎý¤ä¶ìÆñ¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤ó¤À¡£¤½¤Î¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¸½¼Â¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò²Î¤¦¤Î¤â¥¢¥ê¤À¤È»×¤¦¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖMumble Rap¡×¤Ç¤Ï¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·»þ·×¤¬ÌÄ¤ê¡¢Ì´¤«¤é¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¼«Í³¤ËÆ°¤²ó¤ì¤ë¶Ê¤âÉ¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¡ÖBigfoot¡×¤Ï¡É¥â¥¸¥å¥é¡¼¤Ê¡É¶Ê¡£°ì½Ö¤Ç¸½¼Â¤Ë°ú¤Ìá¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ê¤ó¤À¡£
Soundtrakk¡§¤Á¤ç¤¦¤É¤³¤Î¤³¤í¤Ï¡¢¥Ô¥¢¥Î¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡¢ÃÇÊÒÅª¤Ê¥Ô¥¢¥Î¤ÎÄ´¤Ù¤¬»ê¤ë¤È¤³¤í¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¡£¡ÖBigfoot¡×¤ÏBPMÅª¤Ë¤â¥Ð¥¦¥ó¥¹Åª¤Ë¤â¥¹¥í¡¼¤À¡£¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÃÊ³¬¤Ç¼ê¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢¤ä¤¿¤é¤ÈÁÔÂç¤Ê´¶¤¸¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤ì¤òÉü³è¤µ¤»¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËOpen Session¤È¤¤¤¦¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥Á¡¼¥à¤òÁíÆ°°÷¤·¤¿¤ó¤À¡£Èà¤é¤Ë¤Ï¡¢¡ØDRILL MUSIC IN ZION¡Ù¤Ç¤âÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²ó¤â¡¢¤³¤Î¶Ê¤Î¤¿¤á¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÌÌ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤È²Ã¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ó¡¼¥È¤òÃÎ¤ê¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢2¤ÄÌÜ¤Î¥ô¥¡¡¼¥¹¤òÄ°¤¯¤È¤¤¤¤¡£¤¢¤ì¤Ï¡¢¤ª¤ì¤¬¼«Ê¬¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤«¤é¡£»Ä¤ê¤Ï¡¢Á´ÉôÈà¤é¤¬Ì£ÉÕ¤±¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ï¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤Ç¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿ºîÉÊ¤À¡£°ã¤¦¥¿¥¤¥×¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÃíÆþ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤è¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤¢¤¨¤ÆÁíÆ°°÷¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¶Ê¤¬Ì©ÀÜ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Î¤¢¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ç¤Ï¤Ç¤¤ë¸Â¤êÊÑ²½¤ò¤Ä¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢5¿Í¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬»²²Ã¤·¤¿¤ó¤À¡£
¡ÖOutside¡×
¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¡§¡ÖOutside¡×¤Ï¡¢¥ê¥ê¥Ã¥¯Åª¤Ë¤Ï¥Ð¥È¥ë¤Î¤¢¤È¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥¤¥ß¡¼¤¬¥¯¥é¥Ö¤ò½Ð¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¿Í¡¹¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤Æ¥é¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¡ÖMumble Rap¡×¤Î½ªÈ×¤Ç¡Ö¤Ê¤¢¡¢ÏÃ¤½¤¦¤¼¡×¤È¤¤¤¦²»À¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬µ¤·Ú¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤ì¤¬¤³¤Î¶Ê¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤ó¤À¡£¡ÖÃ¯¡¹¤Î¥ô¥¡¡¼¥¹¤¬ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸À¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢³°¤ÇÃ¯¤«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£3¤ÄÌÜ¤Î¥ô¥¡¡¼¥¹¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë--³°¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î»ëÅÀ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤ó¤À¡£¥Õ¥£¥ëÅª¤ÊºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÏÂçÃÀ¤À¤±¤ì¤É¡¢¤³¤Î¶Ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¹¥¤¤À¤«¤é»Ä¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢¤³¤Î¶Ê¤¬¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï°Õ³°¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢ÌÜÅª¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï°ìÈÖÉÔ»×µÄ¤Ê¶Ê¤À¤«¤é¡£¡Ö¥Ð¥È¥ë¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬²ñ¾ì¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¡¢³°¤Ç¼«Ê¬¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¤À¤è¤Í¡£
Soundtrakk¡§¥µ¥ó¥×¥ëÅª¤Ë¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Í¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬¡Ö¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤ß¤¿¤¤¤À¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¡¢DJ¥×¥ì¥ß¥¢É÷¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥¸¥ã¥º¥µ¥ó¥×¥ë¤Ê¤ó¤À¡£¤³¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤Î¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ëÉôÊ¬¤ò»È¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¡£¥µ¥ó¥×¥ë¤Î¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤È¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë¤È¡¢¥ê¥ë¡¦¥¸¥ç¥ó¤Î808¡Ê¥ê¥º¥à¡¦¥Þ¥·¥ó¤ÎÌ¾µ¡¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡Ö¥í¡¼¥é¥ó¥É TR-808¡×¡ËÉ÷¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¥é¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¤³¤È¤ò¤¢¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢Èæ³ÓÅª¥¹¥í¡¼¤Ê¶Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Í¡£¤Û¤«¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤ÏBPM90¤¯¤é¤¤¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤À¤±¤¬83¤Ê¤ó¤À¡£
¡ÖCake¡×¤Ë¥É¥é¥à¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥É¥é¥à¤È¡¢¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶¡¼¤ò¿·¤¿¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¥·¥ó¥»¤ËÊÑ´¹¤·¤Æ¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò²Ã¤¨¤¿¡Ê¶ÊÃæ¤Ë2²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ë¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡£
¡ÖTil Eternity¡×
¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¡§¡ÖTil Eternity¡×¤Ï¡¢Åö½é¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÃæÈ×¤ËÍè¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¶Ê¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¤ª¤ì¼«¿È¡£Ã¯¤«¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Êì¿Æ¤äÉã¿Æ¤Î¤³¤È¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë3¤ÄÌÜ¤Î¥ô¥¡¡¼¥¹¤Ï¡¢¤ª¤ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´¶³´¿¼¤¤¤ó¤À¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¶Ú¤«¤é°ìÃ¶Î¥¤ì¤ÆµÙ·Æ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥Ã¥×¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¸ì¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤½¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¤³¤È¤ò´õ¼á¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤é¡£
¤½¤Î¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢¡ØTetsuo & Youth¡Ù¡Ê2015Ç¯¡Ë¤Î¡ÖMural¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²á¾ê¤Ê¥ê¥ê¥Ã¥¯¤ËÈè¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¼´¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ëÂ¿¤¯¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥ê¥ê¥«¥ë¤Ê½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¤±¤É¡¢ÂæËÜÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¼«Í³¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¥Á¥ê¡¼¤ÎÅ·ºÍÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Ã¤Æ»×¤¨¤¿¤ó¤À¡£¤¤¤Þ¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¥ì¥³¡¼¥É¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬¤·¤«¤ë¤Ù¤·Á¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤¦¤ó¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¦¤Ê¤º¤¯¤è¤¦¤Ê¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÁí³ç¤·¤Æ¸«»ö¤ËËë¤ò¤ª¤í¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£°Å¤¤´¶¤¸¤ä±Ç²è¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¥Ó¥·¥Ã¤È¤·¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤è¤Í¡£
Soundtrakk¡§ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ô¥¢¥Î¤ÎÀûÎ§¤Î¥ë¡¼¥×¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¾¯¤·¤À¤±ÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¼ê¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤ÀûÎ§¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¡ÖKick, Push¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥Æ¥ó¥Ý¤È¡¢¥É¥é¥à¤ò»È¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥ô¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£¡ÖSamurai¡×¤ÈÆ±¤¸¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¥Ù¡¼¥¹¤Ï¥°¥ì¥Ã¥°¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥·¥ã¡¼¤Ç¡¢¥·¥ó¥»¤Ï¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥¥ó¡£¥ê¥×¥ì¥¤¤È¥ì¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥È¡¼¥ì¥¹¤Ë¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤È¥¨¥¢¥Û¡¼¥ó¤ò¿á¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¡ÖSamurai¡×¤ÈÆ±¤¸¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¶ÊÁ´ÂÎ¤òÄ°¤Ä¾¤·¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤«¤é»Å¾å¤²¤¿¤ó¤À¡£
from Rolling Stone US
2015Ç¯¤ËÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ØAMY ¥¨¥¤¥ß¡¼¡Ù ¤Ë¤Ï¡¢¸Î¥¨¥¤¥ß¡¼¡¦¥ï¥¤¥ó¥Ï¥¦¥¹¤¬Åö»þ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥µ¥é¡¼¥à¡¦¥ì¥ß¤ËÁ÷¤Ã¤¿¥Ü¥¤¥¹¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ºÆÀ¸¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÃæ¤Ç¥ï¥¤¥ó¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢¶áº¢¤Ï¡É¥Ð¥È¥ë¥é¥Ã¥×¡É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥é¥¤¥à¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¥ê¥ê¥«¥ë¤Ê¥µ¥à¥é¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢Èà½÷¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥é¥¤¥à¤ò»ä¤¿¤Á¤¬¼ª¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢6·î28Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥ë¡¼¥Ú¡¦¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSamurai¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤â¤·¤â¥ï¥¤¥ó¥Ï¥¦¥¹¤¬¥Ð¥È¥ë¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¥é¥Ã¥×¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤À¡£¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ëSoundtrakk¡£ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¤Ï¡¢¡ÖÅö½é¤Ï1¶Ê¤À¤±¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ê¤ó¤ÆÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¤¬ËÜºî¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ³°½Ð¶Ø»ßÎá¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤í¡£2022Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDRILL MUSIC IN ZION¡Ù¤ò´Þ¤à¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÈÆ±»þ¿Ê¹Ô¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥ë¡¼¥Ú¤È»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÅê¤²¤Ä¤±¤ë¤ó¤À¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ëÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈSoundtrakk¤ÏËÜ»ï¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£Soundtrakk¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢19Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¥Ö¡¼¥ó¥Ð¥Ã¥×¥Ó¡¼¥È¤ò5¤Ä¤¯¤é¤¤Æþ¤ì¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥È¥é¥Ã¥×¤À¤±¤Î¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ó¡¼¥È¤ò¤´¤Á¤ãº®¤¼¤Ë¤·¤ÆÊü¤êÅê¤²¤ë¡£¥ë¡¼¥Ú¤Ï¤½¤³¤«¤é¼«Ê¬¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¡¢¤Û¤«¤Î¤â¤Î¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈSoundtrakk¤Ï¸À¤¦¡£¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¤ÈSoundtrakk¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥°¥ë¡¼¥ô¤Ï¡¢20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î»òÊª¤Ç¤¢¤ë¡Êº£¸å¤â¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡¢¤È¤Õ¤¿¤ê¤Ï¸ì¤ë¡Ë¡£¡Ö²»³Ú¤òÄÌ¤·¤ÆÁê¼ê¤È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢¸ß¤¤¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ò°ú¤½Ð¤¹½Ñ¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£
ºòÇ¯¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¡É¥Á¥ê¡¼¡É¡¦¥Ñ¥Ã¥È¥ó¤¬16Ç¯¤Î·º´ü¤ò½ª¤¨¤Æ½Ð½ê¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¤âSoundtrakk¤â¡¢ËÜºî¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¥Ñ¥Ã¥È¥ó¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È¸ý¤òÂ·¤¨¤ë¡£¥Ñ¥Ã¥È¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¡É°ú¤ºÝ¡É¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Ò¤È¤ê¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼ê¤òÎ¥¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥¢¥ë¥Ð¥à¤Å¤¯¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ï3Ç¯¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¤ÏÏÃ¤¹¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥Ã¥È¥ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç²»³Ú¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£²áµî¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÇØÉé¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌò³ä¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£¡Ö¤¤¤Þ¤Î¤ª¤ì¤Ï¡¢½ã¿è¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤Ç¤¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥ì¡¼¥Ù¥ë¤È¤·¤Æ²¿¤é¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤ò²¼¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¡Ø¥Ï¥¤¡¢¤â¤¦¤¤¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ç½ªÎ»¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¤Û¤«¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¤¬ËÜºî¤ÎÂ³ÊÔ¤ÎÀ½ºî¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢»þ¤¬·Ð¤Æ¤Ð¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Èà¤òÀ¤³¦¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÂº·É¤µ¤ì¤ëMC¤¿¤é¤·¤á¤¿¶Ë¾å¤Î¥ê¥ê¥·¥º¥à¤¬Ãí¤®¹þ¤Þ¤ì¤¿ËÜºî¡¢¤½¤ì¤â¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¤¬¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Êâ¤àÆ»¤Î¤ê¤òÉÁ¤¤¤¿¡Éµ¤¤Þ¤°¤ì¤Ê¡É¥Ý¡¼¥È¥ì¥¤¥È¤ò³Ú¤·¤â¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ËÜºî¤Ï¥ï¥¤¥ó¥Ï¥¦¥¹¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¤ÏÈà½÷¤ÎÂåÊÛ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÀÇò¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¼«ÅÁ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤ª¤ì¤Ï¥¨¥¤¥ß¡¼¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¸ì¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÈà½÷¤Î°äÂ²¤ä¥ì¥¬¥·¡¼¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£¤ª¤ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¨¥¤¥ß¡¼¤Î¤¢¤Î¤Ò¤È¸À¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£¤ª¤ì¤Ï¤¿¤À¡¢¡Ø¤Ê¤¢¡¢¥¨¥¤¥ß¡¼¤¬¥Ð¥È¥ë¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¥é¥Ã¥×¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡©¡Ù¤È¶õÁÛ¤·¤Æ¤ß¤¿¤À¤±¡£¤Ê¤ó¤é¤«¤Î·Á¤ÇÈà½÷¤Î¥ì¥¬¥·¡¼¤ò½ñ¤´¹¤¨¤¿¤êÊäÂ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¤µ¤é¤Ë¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¤Ï¡¢¼«¤é¤¬¸ì¤ê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤ä»þ´ü¤ËÂÐ¤¹¤ëÆâ¾Ê¤òËÜºî¤Î»ê¤ë¤È¤³¤í¤Ë¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¡£¡Ö¤³¤¦¤·¤¿Æâ¾Ê¤ÎÃÇÊÒ¤Ï¡¢¡ØPalaces¡Ù¤ä¡ØTil Eternity¡Ù¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ØOutside¡Ù¤«¤é´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£Ê´¡¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¤¡¼¥¹¥¿¡¼¡¦¥¨¥Ã¥°¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¶Ê¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤Æ¤¢¤ë¤«¤é¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¶ìÆñ¤âÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¶ì¤·¤ß¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤¢¤ì¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤¢¤ì¡¢¤É¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÆ»--¥¥ã¥ê¥¢¤Î³ÎÎ©¤È¤«¡¢¤½¤Î¸å¤È¤«¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤È¤«--¤ò¤¿¤É¤ë¡£¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÄºÅÀ¤Ë¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤µ¤¨¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤ì¤é¤Î¶Ê¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤ª¤ì¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤½¤ÎÂ¾ÂçÀª¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Î¶ìÆñ¤È½Å¤Ê¤ê¡¢¤è¤êÉáÊ×Åª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡×¤È¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¤ÏÏÃ¤¹¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¤ÈSoundtrakk¤Ë¤è¤ë¡ØSamurai¡ÙÁ´¶Ê¾Ò²ð¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡ØSamurai¡Ù¤ò¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¤ÈSoundtrakk¤¬²òÀâ
¡ÖSamurai¡×
Soundtrakk¡§¤Á¤ç¤¦¤É¥Ç¥£¥°¤Ã¤Æ¤¿¤È¤¤Ë¤³¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤Ò¤É¤¯´¶Æ°¤·¤¿¤ó¤À¡£RZA¤ä¥¦¡¼¥¿¥ó¡¦¥¯¥é¥ó¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¥ë¡¼¡Ê¥ë¡¼¥Ú¡¦¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¡Ë¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¶Ê¤ò´°À®¤µ¤»¤ÆÁ÷¤êÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¥ê¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Á¥ê¡¼¡Ê¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥Ñ¥Ã¥È¥ó¡Ë¤¬¤¢¤Þ¤êµ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥ë¡¼¥È¤ä´É³Ú´ï¡¢À¸¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶¡¼¤ò½Å¤Í¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¡¢¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¶èÀÚ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤¤â¤Î¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ºÇ¹â¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤À¤Ã¤¿¤è¡£
¥ë¡¼¥Ú¡¦¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¡Ê°Ê²¼¡¢¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¡Ë¡§¤³¤Î¶Ê¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥ê¥Ã¥¯¤òÄÌ¤·¤Æ¥¨¥¤¥ß¡¼¡¦¥ï¥¤¥ó¥Ï¥¦¥¹¤Î¥Ý¡¼¥È¥ì¥¤¥È¤òÉÁ¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¶Ê¤Î¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹É÷¤Î¥¹¥é¥ó¥°¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ëÍ×ÁÇ¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤»¤¤¤Ê¤ó¤À¡£¤Û¤«¤ÎÉôÊ¬¤Ï¡¢¤ª¤ì¤ÎÁÛÁü¤ä³ÈÂç²ò¼á¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¶Ê¤¬¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤ó¤Æ¡¢¹Í¤¨¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡£¥¹¥²¡¼¤¤¤¤¶Ê¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÇËþÂ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¥¨¥¤¥ß¡¼¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¤È¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ëÆâÍÆ¤À¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö¥Þ¥¸¤«¡¢¤³¤ì¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ê¤ó¤À¡×¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ê¥¨¥¤¥ß¡¼¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡ËÅÚÂæ¤È¤·¤ÆºÇ¹â¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Û¤«¤Î¶Ê¤È°ì½ï¤ËÀ¤³¦´Ñ¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤À¡£
¡ÖMumble Rap¡×
¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¡§¡ÖSamurai¡×¤Ï¡¢90Ç¯Âå¤Î¥Ö¡¼¥ó¥Ð¥Ã¥×É÷¤Î¥ô¥¡¥¤¥Ö¥¹¤Ç¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡£¤³¤ì¤òÊÌ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ°ú¤·Ñ¤¤¤À¤Î¤¬¡ÖMumble Rap¡×¤Ê¤ó¤À¡£¤ª¤ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÏ¢¤Ê¤ê¤è¤ê¤â¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¸ì¤ë¤Û¤¦¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢¥¨¥¤¥ß¡¼¤¬¥Ð¥È¥ë¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÎÏ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿·Ð°Þ¤ò¡Ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¡ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¶Ê--¡ÖSamurai¡×¤È°ìÄ¾Àþ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ð¥È¥ë¤Î°ìÉô¤òÁÛÁü¤·¤¿¶Ê¤Ê¤ó¤À¡£¥Ó¥Ã¥°¤Ç½Å¤¯¤Æ¥½¥ê¥Ã¥É¤Ç¡¢¥×¥í¥Ã¥È¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò³ÎÎ©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¶Ê¤È¤·¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¡£¡Ê¥Õ¥Ã¥¯¤Ï¡Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥¨¥¤¥ß¡¼¤Î¤³¤È¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¥³¡¼¥é¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¥º¥·¥ó¥¬¡¼¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¥¹¥¥ã¥Ã¥È¤Ë¤âÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¡£²þ¤á¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡Ö°ÕÌ£Åª¤Ë¤â¥é¥¤¥àÅª¤Ë¤âÀ®Î©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥ê¥Ã¥¯¤¬Éâ¤«¤Ö¤Þ¤Ç¤â¤¬¤¶ì¤·¤Þ¤Ê¤¤¤È¡×¤È»×¤¦Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¡Ö¤½¤¦¤À¡¢¤³¤ì¤ò¥Õ¥Ã¥¯¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È»×¤Ã¤¿¡£¹Í¤¨¤¹¤®¤ë¤è¤ê¤â¡¢1²óÌÜ¤Þ¤¿¤Ï2²óÌÜ¤Î»î¤ß¤Î¤Û¤¦¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡£
Soundtrakk¡§¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤¤¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ï¥¢¡¦¥È¥é¥¤¥Ö¡¦¥³¡¼¥ë¥É¡¦¥¯¥¨¥¹¥ÈÉ÷¤Î¥¯¥ë¡¼¥ô¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢¡Ê¥â¥¹¡¦¥Ç¥Õ¤Î¡Ë¡ÖMs. Fat Booty¡×¤ÎÍ×ÁÇ¤â¤¢¤ë¤ó¤À¡£¥µ¥ó¥×¥ë¤ò»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥¹¥í¡¼¥À¥¦¥ó¤µ¤»¤Æ¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤òÆþ¤ì¤¿¡£90Ç¯ÂåÉ÷¤Î¥Ó¡¼¥È¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ó¡¼¥È¤ò¡Ö¥È¥é¥¤¥Ö¡¦¥Ü¥Ã¥×¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤·¤Æ¥ë¡¼¥Ú¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¡ÖSamurai¡×¤Î¥Ó¡¼¥È¤È°ì½ï¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Æ±¤¸Ç¯¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤«¤é¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Åö»þ¤Ï90Ç¯ÂåÉ÷¤Î¥Ó¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£
¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¡§¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ç¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤ò¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ª¤ì¤À¤«¤é¡£¡Ö¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤¬Éâ¤«¤ó¤À¤«¤é¡¢Â®¹¶¤Ç¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Æ½Å¤Í¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡£
Soundtrakk¡§¤³¤Î¶Ê¤Î¥Ó¡¼¥È¤Ï¡¢¥ë¡¼¥Ú¤¬Á´Éô¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤ó¤À¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Ó¡¼¥È¤¬Ì¤´°À®¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Î¤¢¤ê¤Ê¤·¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥ë¡¼¥×¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤«Ä°¤³¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥ë¡¼¥Ú¤¬¤½¤³¤ò¤Ö¤Ã¤¿»Â¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥Ó¡¼¥È¤ò¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ë¡¼¥Ú¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÄ¾´¶¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ¥Ù¡¼¥¹¤òÆþ¤ì¤¿¤êÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤«¤é¡£¤À¤«¤é¤³¤Î¶Ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ë¡¼¥Ú¤¬¥Þ¥¸¤Ç¤¤¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¡§Trakk¡ÊSoundtrakk¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢30ÉÃ¤«¤é1Ê¬¤¯¤é¤¤¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤ª¤¤¡¢Â³¤¤âÍê¤à¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢GarageBand¤È¤«¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª¤ì¤¬Â³¤¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥óÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤¦¤À¡¢¤¢¤Î¤È¤¤Ï¤³¤³¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤òÆþ¤ì¤¿¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡£°Õ¿ÞÅª¤ËÆ°¤«¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤³¤ì¤¬¤ª¤ì¤Î¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¤Ê¤ó¤À¡£¤Ç¤â¡¢ºÇ½é¤Ï¤¤¤Ä¤â¡Ö¤³¤³¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ì¤ò¤â¤È¤ËÍ·¤Ó¤Ê¤¬¤é²¿¤«¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤Ï¤¸¤Þ¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£
¡ÖCake¡×
Soundtrakk¡§¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢¥«¥Ë¥¨¡¦¥¦¥§¥¹¥È¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGraduation¡Ù¡Ê2007Ç¯¡Ë¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖThe Glory¡×¤«¤é¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤¿¥É¥é¥à¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤¸¤Þ¤ë¤ó¤À¡£¡ÖThe Glory¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ð¥¦¥ó¥¹¤È¥Æ¥ó¥Ý¡¢¥É¥é¥à¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤ª¤ì¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¥¸¥ã¥º¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤òDJ¥×¥ì¥ß¥¢É÷¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ½Å¤Í¤Æ¤ß¤¿¡£7³ä¤¯¤é¤¤´°À®¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥ë¡¼¥Ú¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òÀ°Íý¤·¤Æ¶Ê¤ò»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÀÎ¤Ï¡¢¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤ä¤ê¤¹¤®¤Ê¤¯¤é¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤Þ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡£10Ç¯Á°¤Î¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò²Ã¤¨¤ÆÁÔÂç¤Ê´¶¤¸¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢¤¤¤Þ¤ÏµÕ¤Ëºï¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¡ÖCake¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÊÑ²½¤È¤¤¤¦¤«¡¢Âç¡¹Åª¤Ê¥¢¥¦¥È¥í¤¬É¬Í×¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÃç´Ö¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥¢¥¦¥È¥í¤ÎÉôÊ¬¤òÇ¤¤»¤¿¤ó¤À¡£°Õ¿ÞÅª¤Ë¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤È¶ÛÄ¥´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò°ÍÍê¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤ÎÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡£¼ýÏ¿¶Ê¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼ê¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢Æ°¤¤¬¤Ê¤¯¤ÆÂà¶þ¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¼ê¤òÆþ¤ì¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ï¡¢ÊÑ²½¤ä¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¥Ó¡¼¥È¤´¤ÈÊÑ¤¨¤¿¤ê¤·¤¿¡£
¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¡§¤³¤Î¶Ê¤Ï¥Ð¥È¥ë¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î¤³¤È¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¤è¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Í¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¾¡¼Ô¤¬·Ú¸ý¤òÃ¡¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Í¡£¥¢¥ë¥Ð¥àÁ´ÂÎ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÌÃÖÉÕ¤±¤Ê¤ó¤À¡£
¡ÖPalaces¡×
Soundtrakk¡§¥ë¡¼¥Ú¤Ï¡¢¤³¤Î¶Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¤Þ¤À¥Õ¥Ã¥¯¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥ë¡¼¥Ú¤È¥Á¥ê¡¼¤È¤ª¤ì¤È¤Ç¥·¥«¥´¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥ë¡¼¥Ú¤Ï¤ª¤ì¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤½¤ì°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤ò½ñ¤¡¢¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤È¶ÛÄ¥´¶¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë3¤ÄÌÜ¤Î¥ô¥¡¡¼¥¹¤Ç¥Ó¡¼¥È¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢1st & 15th¡Ê¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¤È¥Ñ¥Ã¥È¥ó¤¬ÁÏÀß¤·¤¿¥ì¡¼¥Ù¥ë¡Ë¤Î¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥Á¡¼¥à¤ÎÌÌ¡¹¤ä¥È¥ì¥á¡¼¥ó¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤È¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥¢¥¤¥¼¥¤¥¢¤Ë¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£100%´°àú¤Ê¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà¤é¤Ë¥¢¥¦¥È¥í¤ò°ìÇ¤¤·¤¿¤ó¤À¡£
¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¡§¡ÖPalaces¡×¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤é¥³¡¼¥é¥¹¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Í£°ì¤Î¶Ê¤Ê¤ó¤À¡£¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÆü¤Þ¤Ç¥ô¥¡¡¼¥¹¤¬»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£´°À®¤·¤¿¤Î¤â¡¢¼ýÏ¿¶Ê¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÇ¸å¤À¤Ã¤¿¡£¥³¡¼¥é¥¹¤ÎÉôÊ¬¤Ï3¡Á4Ç¯Á°¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£»þ¤ª¤êÄ°¤ÊÖ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖSuperstar¡×¤Î¤È¤¤Î¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤Î¤È¤¤â¡¢¡Ö¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢ÊÌ¤Î¶Ê¤È¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¶Ê¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ï¡¢ÆþÇ°¤Ê¥ô¥¡¡¼¥¹¤Å¤¯¤ê¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¹Í¤¨¤ë¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿ôÇ¯¤¬¤«¤ê¤Î¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£¤¤¤Þ¤â¡¢ºÇ¹â¤Î¶Ê¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤òÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤éÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥³¡¼¥é¥¹¤À¤±¤Î¶Ê¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤è¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÁ´ÂÎ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î¶Ê¤ä¤½¤ì¤¬Í¿¤¨¤ë¸ú²Ì¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¸¡Æ¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥é¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ·ä´Ö¤òËä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤â¡¢ÅÚÂæ¤ä·ä´Ö¤òËä¤á¤ë¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢¡ÖPalaces¡×¤Î¾ì¹ç¤ÏËÜÅö¤Ë¥³¡¼¥é¥¹¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢1²óÌÜ¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¤ó¤À¡£
GarageBand¤Î°Â¤¤¥Þ¥¤¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¼«Âð¤Îµï´Ö¤ÇÁ´Éô¤ò¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿¡£¡Ê¥·¥«¥´¤Ë¡ËÇÏ¼¯¤Ç¤«¤¤¹ë²Ú¤Ê¥¿¥¸¥ª¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Îµ¡ºà¤Ï¤É¤ì¤â°ìÎ®¤À¤±¤É¡¢¤ª¤ì¤Î¤ÏÁ´Éô¤¬°ÂÊª¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶µ¡ºà¤ò¼«Âð¤«¤é¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë±¿¤ó¤Ç¡¢GarageBand¤Î°Â¤¤¥Þ¥¤¥¯¤Ç¤Ä¤¯¤ê¤Ï¤¸¤á¤¿¶Ê¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡ÖNo. 1 Headband¡×¤Î3¤ÄÌÜ¤Î¥ô¥¡¡¼¥¹¡¢¡ÖCake¡×¤Î2¤ÄÌÜ¤Î¥ô¥¡¡¼¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖPalaces¡×¤¬¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡£
¡ÖNo. 1 Headband¡×
Soundtrakk¡§¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÖ¸Å¤¤¥Ó¡¼¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤À¡£2016Ç¯¤Î¥Ó¡¼¥È¤Ê¤ó¤À¡£¥¡¼¥Ü¡¼¥Ç¥£¥¹¥È¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡ÖParis, Tokyo¡×¤Î¤è¤¦¤Ê90Ç¯ÂåÉ÷¤Î¤â¤Î¤ò°ÍÍê¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¤³¤Î¥ë¡¼¥×¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ë¥É¥é¥à¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ã¤¨¤¿¤ó¤À¡£¡ÖNo. 1 Headband¡×¤Ç¤Ï¡¢2¼ïÎà¤Î¥É¥é¥à¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò»È¤¦¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖDumb It Down¡×¤Ç¡¢4¤Ä¤Î¥Ð¡¼¤´¤È¤Ë2¼ïÎà¤Î¥É¥é¥à¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤¿¤È¤¤Î¤è¤¦¤Ë¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤òË°¤¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢Åö»þ¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¹¥¤¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤â²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤âÊÌ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ê¡ÖCake¡×¤Î¥É¥é¥à¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¿ÍÊª¡Ë¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢3¤ÄÌÜ¤Î¥ô¥¡¡¼¥¹¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅª¤ÊÀÚ¤êÂØ¤¨¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¡§¤â¤È¤â¤È¤É¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«100¡ó³Î¿®¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¡ÖCake¡×¤Î¥Õ¥£¥ë¤Î±äÄ¹¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢ÊÌ¤Î¥Ð¥È¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¥é¥¹¥Ü¥¹¤È¤ÎÂÐ·è¤ß¤¿¤¤¤Ê¥É¥é¥à¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ÖNo. 1 Headband¡×¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¤½¤Î¤¢¤È¤ËÍè¤¿¤ó¤À¡£¼ýÏ¿¶Ê¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÊÌ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤¿¤á¤ËÊÌ¤Î»þ´ü¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤«¤é¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î¶Ê¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ø¥¢¥Õ¥í¥µ¥à¥é¥¤¡Ù¡£¡Ö°ìÈÖ¡×¤Î¥Ï¥Á¥Þ¥¤òµá¤á¤ÆÀï¤¦¸É¹â¤Î·õµÒ¤ÎÎ¹¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¡Ö¤ªÁ°¤Ï¡¢°ìÈÖ¤Î¥Ï¥Á¥Þ¥¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤À¤«¤é¡¢¥é¥¹¥Ü¥¹¤È¤ÎÁÔÂç¤ÊÆ®¤¤¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡ÖCake¡×¤ò¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤è¤ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿´¶¤¸¤Î¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢Åö½é¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤«¤é¾¯¤·Ã¦Àþ¤·¤Æ¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤ä¼«²è¼«»¿Åª¤Ê¤È¤³¤í°Ê³°¤Ï¤Û¤«¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¡¢´Ë¤á¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£3¤ÄÌÜ¤Î¥ô¥¡¡¼¥¹¤Ï¡¢´°Á´¤Ê¿·ºî¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ë´°À®¤·¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¡£¤³¤Î¶Ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¸ì¤ë¤È¤¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤ª¤ì¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ð¡¼¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¤â¡¢¾¯¤··Ú¤¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÁ´ÂÎ¤Î¾¯¤Ê¤¯¤È¤â6³ä¤¯¤é¤¤¤Ï¥Ð¡¼¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶õ¤¤¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¡ÖNo. 1 Headband¡×¤ò»È¤Ã¤¿¡£
Soundtrakk¡§¡ÖNo. 1 Headband¡×°Ê³°¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤Î¥Ó¡¼¥È¤Ï¤É¤ì¤â2018Ç¯--Á´Éô¤¬¡ØDRILL MUSIC IN ZION¡Ù¤è¤ê¤âÁ°¤Î¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¡£¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ØDRILL MUSIC IN ZION¡Ù¤Î¤Û¤¦¤¬2¡Á3Ç¯¤Ï¿·¤·¤¤¡£¤ª¤ì¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤ÏÊÌ¤Î»þÂå¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¡£
¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¡§Soundtrakk¤«¤é¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤¿¤¯¤µ¤ó¥Ó¡¼¥È¤ò¤â¤é¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿¥Ó¡¼¥È¤Ï¡¢¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£ÆÃÄê¤ÎÇ¯¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥Ó¡¼¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢¥ï¥¤¥ó¤ß¤¿¤¤¤À¤è¤Í¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¿²¤«¤»¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢À®½Ï¤µ¤»¤Æ¤«¤éÀò¤ò³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢1¶Ê´Ý¤´¤ÈÊ¬¤Î¥Ó¡¼¥È¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤é¤Ï¤Þ¤À¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÃÇÊÒ¤ò¤â¤é¤¦¤ó¤À¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Î¤³¤í¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¤¸¤á¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É¡¢·ºÌ³½ê¤Ë¤¤¤¿¥Á¥ê¡¼¤«¤é¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤ÈÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÖÎã¤Î¥µ¥à¥é¥¤¤Î¤ä¤Ä¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡©¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤ó¤À¡£¥Á¥ê¡¼¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¤«ÊÌ¤Î¤³¤È¤ò¤·¤è¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖBigfoot¡×
¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¡§Trakk¤¬¥Ó¡¼¥È¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ê¡¢¥µ¥ó¥×¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª¤ì¤Ï¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Ë¤³¤ÎÉôÊ¬¤ò²Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤³¤Î¿Í¤¬¥³¡¼¥é¥¹¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥ê¥ê¥Ã¥¯¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë--¤½¤ì¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤ª¤ì¤Î´õË¾¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡£¤À¤«¤é¡¢Ã¯¤«¤Î¿¿»÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÄ°¤³¤¨¤ë²Õ½ê¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ãøºî¸¢¤Î¥¯¥ê¥¢¥é¥ó¥¹¤È¤«¤Û¤«¤ÎÌäÂê¤Î¤»¤¤¤Ç´õË¾ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ª¤ì¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤±¤É¤µ¡£
¡ÖBigfoot¡×¤Ï¡¢¥Ð¥È¥ë¥é¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¥ª¥Ú¥é²Î¼ê¤ä¥¸¥ã¥º¥·¥ó¥¬¡¼¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¶Ê¤Ê¤ó¤À¡£¸«Êý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖSamurai¡×¤Î¼¡¤ËÍè¤ë¤Î¤¬¡ÖBigfoot¡×¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¶Ê¤Ï¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬¤Ò¤È¤Ä¤ÎºîÉÊ¤À¤«¤é¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¶Ê¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤âÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖBigfoot¡×¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¡ÉÍ¾Çò¡É¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ð¥È¥ë¥é¥Ã¥×¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤àÁ°¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ëÃÊ³¬¤òÉÁ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¸ú²ÌÅª¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¤Þ¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡£¤¤¤í¤ó¤Ê»îÎý¤ä¶ìÆñ¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤ó¤À¡£¤½¤Î¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¸½¼Â¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò²Î¤¦¤Î¤â¥¢¥ê¤À¤È»×¤¦¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖMumble Rap¡×¤Ç¤Ï¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·»þ·×¤¬ÌÄ¤ê¡¢Ì´¤«¤é¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¼«Í³¤ËÆ°¤²ó¤ì¤ë¶Ê¤âÉ¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¡ÖBigfoot¡×¤Ï¡É¥â¥¸¥å¥é¡¼¤Ê¡É¶Ê¡£°ì½Ö¤Ç¸½¼Â¤Ë°ú¤Ìá¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ê¤ó¤À¡£
Soundtrakk¡§¤Á¤ç¤¦¤É¤³¤Î¤³¤í¤Ï¡¢¥Ô¥¢¥Î¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡¢ÃÇÊÒÅª¤Ê¥Ô¥¢¥Î¤ÎÄ´¤Ù¤¬»ê¤ë¤È¤³¤í¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¡£¡ÖBigfoot¡×¤ÏBPMÅª¤Ë¤â¥Ð¥¦¥ó¥¹Åª¤Ë¤â¥¹¥í¡¼¤À¡£¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÃÊ³¬¤Ç¼ê¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢¤ä¤¿¤é¤ÈÁÔÂç¤Ê´¶¤¸¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤ì¤òÉü³è¤µ¤»¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËOpen Session¤È¤¤¤¦¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥Á¡¼¥à¤òÁíÆ°°÷¤·¤¿¤ó¤À¡£Èà¤é¤Ë¤Ï¡¢¡ØDRILL MUSIC IN ZION¡Ù¤Ç¤âÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²ó¤â¡¢¤³¤Î¶Ê¤Î¤¿¤á¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÌÌ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤È²Ã¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ó¡¼¥È¤òÃÎ¤ê¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢2¤ÄÌÜ¤Î¥ô¥¡¡¼¥¹¤òÄ°¤¯¤È¤¤¤¤¡£¤¢¤ì¤Ï¡¢¤ª¤ì¤¬¼«Ê¬¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤«¤é¡£»Ä¤ê¤Ï¡¢Á´ÉôÈà¤é¤¬Ì£ÉÕ¤±¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ï¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤Ç¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿ºîÉÊ¤À¡£°ã¤¦¥¿¥¤¥×¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÃíÆþ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤è¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤¢¤¨¤ÆÁíÆ°°÷¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¶Ê¤¬Ì©ÀÜ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Î¤¢¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ç¤Ï¤Ç¤¤ë¸Â¤êÊÑ²½¤ò¤Ä¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢5¿Í¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬»²²Ã¤·¤¿¤ó¤À¡£
¡ÖOutside¡×
¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¡§¡ÖOutside¡×¤Ï¡¢¥ê¥ê¥Ã¥¯Åª¤Ë¤Ï¥Ð¥È¥ë¤Î¤¢¤È¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥¤¥ß¡¼¤¬¥¯¥é¥Ö¤ò½Ð¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¿Í¡¹¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤Æ¥é¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¡ÖMumble Rap¡×¤Î½ªÈ×¤Ç¡Ö¤Ê¤¢¡¢ÏÃ¤½¤¦¤¼¡×¤È¤¤¤¦²»À¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬µ¤·Ú¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤ì¤¬¤³¤Î¶Ê¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤ó¤À¡£¡ÖÃ¯¡¹¤Î¥ô¥¡¡¼¥¹¤¬ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸À¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢³°¤ÇÃ¯¤«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£3¤ÄÌÜ¤Î¥ô¥¡¡¼¥¹¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë--³°¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î»ëÅÀ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤ó¤À¡£¥Õ¥£¥ëÅª¤ÊºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÏÂçÃÀ¤À¤±¤ì¤É¡¢¤³¤Î¶Ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¹¥¤¤À¤«¤é»Ä¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢¤³¤Î¶Ê¤¬¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï°Õ³°¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢ÌÜÅª¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï°ìÈÖÉÔ»×µÄ¤Ê¶Ê¤À¤«¤é¡£¡Ö¥Ð¥È¥ë¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬²ñ¾ì¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¡¢³°¤Ç¼«Ê¬¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¤À¤è¤Í¡£
Soundtrakk¡§¥µ¥ó¥×¥ëÅª¤Ë¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Í¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬¡Ö¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤ß¤¿¤¤¤À¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¡¢DJ¥×¥ì¥ß¥¢É÷¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥¸¥ã¥º¥µ¥ó¥×¥ë¤Ê¤ó¤À¡£¤³¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤Î¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ëÉôÊ¬¤ò»È¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¡£¥µ¥ó¥×¥ë¤Î¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤È¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë¤È¡¢¥ê¥ë¡¦¥¸¥ç¥ó¤Î808¡Ê¥ê¥º¥à¡¦¥Þ¥·¥ó¤ÎÌ¾µ¡¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡Ö¥í¡¼¥é¥ó¥É TR-808¡×¡ËÉ÷¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¥é¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¤³¤È¤ò¤¢¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢Èæ³ÓÅª¥¹¥í¡¼¤Ê¶Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Í¡£¤Û¤«¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤ÏBPM90¤¯¤é¤¤¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤À¤±¤¬83¤Ê¤ó¤À¡£
¡ÖCake¡×¤Ë¥É¥é¥à¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥É¥é¥à¤È¡¢¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶¡¼¤ò¿·¤¿¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¥·¥ó¥»¤ËÊÑ´¹¤·¤Æ¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò²Ã¤¨¤¿¡Ê¶ÊÃæ¤Ë2²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ë¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡£
¡ÖTil Eternity¡×
¥Õ¥£¥¢¥¹¥³¡§¡ÖTil Eternity¡×¤Ï¡¢Åö½é¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÃæÈ×¤ËÍè¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¶Ê¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¤ª¤ì¼«¿È¡£Ã¯¤«¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Êì¿Æ¤äÉã¿Æ¤Î¤³¤È¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë3¤ÄÌÜ¤Î¥ô¥¡¡¼¥¹¤Ï¡¢¤ª¤ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´¶³´¿¼¤¤¤ó¤À¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¶Ú¤«¤é°ìÃ¶Î¥¤ì¤ÆµÙ·Æ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥Ã¥×¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¸ì¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤½¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¤³¤È¤ò´õ¼á¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤é¡£
¤½¤Î¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢¡ØTetsuo & Youth¡Ù¡Ê2015Ç¯¡Ë¤Î¡ÖMural¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²á¾ê¤Ê¥ê¥ê¥Ã¥¯¤ËÈè¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¼´¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ëÂ¿¤¯¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥ê¥ê¥«¥ë¤Ê½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¤±¤É¡¢ÂæËÜÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¼«Í³¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¥Á¥ê¡¼¤ÎÅ·ºÍÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Ã¤Æ»×¤¨¤¿¤ó¤À¡£¤¤¤Þ¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¥ì¥³¡¼¥É¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬¤·¤«¤ë¤Ù¤·Á¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤¦¤ó¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¦¤Ê¤º¤¯¤è¤¦¤Ê¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÁí³ç¤·¤Æ¸«»ö¤ËËë¤ò¤ª¤í¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£°Å¤¤´¶¤¸¤ä±Ç²è¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¥Ó¥·¥Ã¤È¤·¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤è¤Í¡£
Soundtrakk¡§ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ô¥¢¥Î¤ÎÀûÎ§¤Î¥ë¡¼¥×¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¾¯¤·¤À¤±ÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¼ê¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤ÀûÎ§¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¡ÖKick, Push¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥Æ¥ó¥Ý¤È¡¢¥É¥é¥à¤ò»È¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥ô¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£¡ÖSamurai¡×¤ÈÆ±¤¸¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¥Ù¡¼¥¹¤Ï¥°¥ì¥Ã¥°¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥·¥ã¡¼¤Ç¡¢¥·¥ó¥»¤Ï¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥¥ó¡£¥ê¥×¥ì¥¤¤È¥ì¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥È¡¼¥ì¥¹¤Ë¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤È¥¨¥¢¥Û¡¼¥ó¤ò¿á¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¡ÖSamurai¡×¤ÈÆ±¤¸¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¶ÊÁ´ÂÎ¤òÄ°¤Ä¾¤·¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤«¤é»Å¾å¤²¤¿¤ó¤À¡£
from Rolling Stone US