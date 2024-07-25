M84¾Þ¤Ê¤É¤ò·èÄê¡ª¾þ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2024Çò±«¡Ù¼õ¾ÞºîÉÊ¡ÚArt Gallery M84¡Û

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Art Gallery M84¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¡¶¶ËÜ ÀµÂ§
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¡ÚºîÉÊ¡ÛTitle : Í½Ãû
Shooting : 2024¡¢Printed : 2024¡¢Edition¡§Open¡¢Signature : Yes¡¢Image Size : 415 x 275Ð¡¢Print Paper Size¡§425 x 285mm¡¢Print Method¡§Gelatin Silver Digital Color Print¡¢Mat¡¦Frame Size¡§530 x 420mm
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¡ÚºîÉÊ¡ÛTitle : Flower Condition Series
Year Taken/Printed:2017¡¢Edition : 3/3¡¢Signature : Yes¡¢Image Size : 230 x 310Ð¡¢Print Paper Size : 277 x 355Ð¡¢Print Method : Gelatin Silver Print¡¢Media : baryta paper ¡¢Frame size : 405 x 505Ð
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2017Ç¯12·î ¸ÄÅ¸¡ÖFlower Condition¡×Gallery Obscura(San Francisco¡¦USA)
2018Ç¯05·î ¸ÄÅ¸¡ÖFlower Condition¡×Parades Gallery(Ä¹Ìî¡¦¾¾ËÜ)
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¡ÚºîÉÊ¡ÛTitle : »°½½ÄÈ(Misotsuchi)
Photography year:2022¡¢Printed:2024¡¢Edition : 1/2¡¢Signature : Yes¡¢Image Size : 200 x 279Ð¡¢Print Paper Size : 254 x 305Ð¡¢Print Method : Gelatin Silver Digital Color Print¡¢Frame size : 308 x 385Ð
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¢£Art Gallery M84
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¡ÚºîÉÊ¡ÛTitle : Í½Ãû
Shooting : 2024¡¢Printed : 2024¡¢Edition¡§Open¡¢Signature : Yes¡¢Image Size : 415 x 275Ð¡¢Print Paper Size¡§425 x 285mm¡¢Print Method¡§Gelatin Silver Digital Color Print¡¢Mat¡¦Frame Size¡§530 x 420mm
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¡ÚºîÉÊ¡ÛTitle : Flower Condition Series
Year Taken/Printed:2017¡¢Edition : 3/3¡¢Signature : Yes¡¢Image Size : 230 x 310Ð¡¢Print Paper Size : 277 x 355Ð¡¢Print Method : Gelatin Silver Print¡¢Media : baryta paper ¡¢Frame size : 405 x 505Ð
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2016Ç¯04·î ¸ÄÅ¸¡ÖPortrait¡×Parades Gallery(Ä¹Ìî¡¦¾¾ËÜ¡Ë
2017Ç¯12·î ¸ÄÅ¸¡ÖFlower Condition¡×Gallery Obscura(San Francisco¡¦USA)
2018Ç¯05·î ¸ÄÅ¸¡ÖFlower Condition¡×Parades Gallery(Ä¹Ìî¡¦¾¾ËÜ)
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¡ÚºîÉÊ¡ÛTitle : »°½½ÄÈ(Misotsuchi)
Photography year:2022¡¢Printed:2024¡¢Edition : 1/2¡¢Signature : Yes¡¢Image Size : 200 x 279Ð¡¢Print Paper Size : 254 x 305Ð¡¢Print Method : Gelatin Silver Digital Color Print¡¢Frame size : 308 x 385Ð
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